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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В 700 раз меньше. Почему проваливается налоговая амнистия

 Александр Суков / Деловая столица

Темпы легализации доходов в рамках налоговой амнистии слишком низкие. Основная причина - недоверие к власти.

За два месяца от начала налоговой амнистии в государственный бюджет поступило 6 млн грн от ранее незадекларированных активов, а население задекларировало таких активов на 111 млн грн, - сообщил в своем telegram-канале руководитель налогового комитета Верховной Рады и идеолог налоговой амнистии Даниил Гетманцев.

По его словам, динамика позитивная, и с каждым днем граждане подают все больше деклараций, а проблем с процессом их оформления нет.

Декларирование, стартовавшее с 1 сентября, продлится год. Власть надеется, что украинцы выведут из тени хотя бы треть от тех $50 млрд, которые предположительно находятся у них на руках. Несложно подсчитать, что для достижения этой цели объемы задекларированных средств за два месяца уже должны были почти в 700 раз большими.

Однако 111 млн грн - это фактически сотня деклараций подпольных миллионеров. Или же 200 человек, задекларировавших по 500 тыс. грн доходов, с которых не были уплачены налоги. В общем, мизер. Никаких поводов для радости у Гетманцева не должно быть.
Однако 111 млн грн - это фактически сотня деклараций подпольных миллионеров. Или же 200 человек, задекларировавших по 500 тыс. грн доходов, с которых не были уплачены налоги. В общем, мизер. Никаких поводов для радости у Гетманцева не должно быть.

Кто и что может задекларировать

Как уже писала "ДС", налоговая амнистия устанавливает определенную планку активов, и если их размер до этой планки не дотягивает, то декларацию можно и не подавать. Речь идет об имуществе стоимостью до 400 тыс. грн, квартире общей площадью до 120 кв. м, доме площадью до 240 кв. м, коммерческой недвижимости площадью до 60 кв. м, земельном участке, размер которого не превышает нормы бесплатной приватизации, и автомобиле стоимостью до 2,25 млн грн.

При этом с валюты, которая размещена на счетах в банках в Украине, а также с недвижимости и транспорта, которые зарегистрированы в Украине, в ходе налоговой амнистии придется заплатить 5%. С валюты, размещенной в иностранных банках, а также с зарегистрированных за границей недвижимости и транспорта - 9%.

А если украинец не стал участвовать в налоговой амнистии и платить льготные ставки налогов, то в будущем, когда эти активы будут обнаружены, ему придется платить по полным ставкам - 18% налога на доходы физлиц (НДФЛ), а также военный сбор 1,5%.

А я вам не верю

Эксперты единодушно называют основной причиной столь слабой активности участия граждан в нулевом декларировании низкий уровень доверия к нынешней власти. "У нас слишком большое недоверие к власти. И видя, что власть творит в налоговой политике, ничего хорошего никто не ждет", - считает экономический эксперт Даниил Монин.

В нынешнем ее виде налоговая амнистия больше похожа на "обилечивание" граждан, при этом - не самых богатых. Например, она не предусмотрена для госслужащих и депутатов, которые заявили о своих накопленных активах, и, хотя к некоторым из них возникли вопросы у НАБУ и НАЗК, большинство власть имущих могут спать спокойно, тогда как рядовые граждане должны подавать декларации и платить налоги, пояснил директор Growford Institute Виктор Прошкин.

Кроме того, украинцы опасаются финансового мониторинга, который будет проверять деньги декларантов, положенные в банки.

По мнению экономического эксперта Алексея Куща, цель налоговой амнистии - совершенно не та, которая декларируется. Тактическая ее цель - легализация денег политических элит, которые находятся при власти и которым "подгорает" в западных офшорных юрисдикциях. "Например, если у кого-то есть дом в Италии, то раньше за него можно было платить из офшорной компании, зарегистрированной на Британских или Виргинских островах. А сейчас ситуация очень усложняется: западные банки требуют раскрытия конечных бенефициаров западных офшорных компаний. Поэтому таким владельцам нужно срочно стать легальными миллионерами", - сказал он.

Несправедливо получилось

Кроме того, налоговая амнистия нацелена в первую очередь на малый и средний бизнес, тогда как владельцы финансово-промышленных групп, вероятно, не заплатят ничего. Алексей Кущ привел пример английской модели, которую в 1990-х применило правительство Тони Блэра. Это был так называемый "налог на активы, надутые ветром" - в результате почти бесплатной приватизации, которую провела Маргарет Тэтчер, огромные активы были розданы за копейки, и за 10 лет они выросли в цене в 10-20 раз. И правительство Тони Блэра ввело налог на них в размере 10%.

"Поэтому начинать нужно с больших финансово-промышленных групп, чтобы малый и средний бизнес видели, что система справедлива. А когда все видят, что крупных бизнес ничего не платит, то нет и результатов", - пояснил Алексей Кущ.

Ничего не дают взамен

Еще одна причина, по которой декларирование идет столь вяло - украинцы просто не видят выгод от него. Что они получат после того, как покажут, что у них есть деньги? Ведь пользы от того, чтобы вывести деньги из "тени", они не заметили. По мнению Алексея Куща, нужно устранить главную причину тени - высокие налоговые издержки в легальной экономике. "Нужно определить равновесную консенсусную точку налоговой нагрузки в треугольнике "общество - государство - бизнес", и эта нагрузка должна быть сопоставима со стоимостью теневых транзакций. И тогда в тени будет пребывать не выгодно. Потом нужно установить переходный период, а после него - вводить жесткие наказания для тех, кто не принял протянутую государством руку в виде налоговой амнистии. Но ключевое условие - должны быть устранены предпосылки в виде фискального пресса", - считает он.

Государство же не предлагает ни налоговой реформы, ни перезагрузки налоговой службы, которые должны ознаменовать коренные изменения правил игры в этой сфере. "Если бы у нас резко снижались ставки НДФЛ и налогов на труд, а одновременно провозглашалась налоговая амнистия, это было бы логично. Но ничего подобного не происходит. И нужна перезагрузка налоговой, чтобы люди понимали, что туда приходят новые сотрудники, а не остаются те, кто просто собирал деньги с предпринимателей", - считает старший экономист в CASE Ukraine Владимир Дубровский.

По его мнению, в нынешнем виде налоговая амнистия была запущена не для того, чтобы облегчить жизнь налогоплательщикам, а чтобы иметь легальный повод внедрить непрямые методы контроля доходов физлиц. "Сейчас Гетьманцев выйдет с предложением: раз никто ничего не декларирует, то нужно вводить непрямые методы контроля. А это - наиболее выстраданная мечта наших налоговиков, потому что на самом деле это большая коррупционная кормушка. Непрямые методы контроля дают почти неограниченные возможности инспектору по собственному усмотрению решать: а мог ли человек с такими доходами заработать такой капитал", - сказал он.

В кризис "светить" деньги не выгодно

Еще одна причина, по которой украинцы решили повременить с легализацией своих богатств, - неблагоприятная экономическая ситуация: экономика не растет такими темпами, чтобы было выгодно отбеленные деньги вкладывать в старт нового или развитие уже существующего бизнеса. К тому же свой отпечаток накладывает и сложная ситуация в энергосекторе, от которого напрямую зависит работа бизнеса. Поэтому состоятельные граждане предпочитают и далее не показывать власти, сколько у них денег.

В целом же перечисленные фундаментальные причины неудачи не дают оснований предполагать, что за оставшиеся 10 месяцев налоговая амнистия существенно наберет обороты.
 

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