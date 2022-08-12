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АНАЛІТИКА

Журналіст Портников знайшов «прослушку» у квартирі у Львові, де проживає з початку війни

09:49 12.08.2022 |

Політика

У Львові вдома журналіст Віталій Портников, який веде програми на "Еспресо" і "Радіо Свобода", знайшов підслуховуючий пристрій - диктофон з можливістю довго вести запис.

Журналіст Портников знайшов «прослушку» у квартирі у Львові, де проживає з початку війни

 

Про це повідомили у фейсбуці нардепи Микола Княжицький та Іванна Климпуш-Цинцадзе.

" У Львові вдома журналіст Віталій Портников, який веде програми на "Еспресо" і "Радіо Свобода", знайшов підслуховуючий пристрій. Це диктофон з можливістю довго вести запис. Викликали поліцію. Приїхали швидко. Викликали СБУ. Не їдуть. Як депутат Верховної Ради прошу СБУ негайно приїхати і порушити справу. Ми ж не знаємо, хто і з якою метою встановив цей пристрій: наші служби, зарубіжні чи криміналітет", - зазначає він.

Пізніше Княжицький повідомив, що СБУ приїхали на виклик.

"Працюють. Дякую", - зазначив він.

Підтверджує цю інформацію також нардепка Климпуш-Цинцадзе.

"Дуже тривожна новина щодо записуючого пристрою у квартирі журналіста Віталія Портникова", - зауважила вона.

"Не хочеться вірити, що в момент таких тяжких випробувань, втрат, коли всі ресурси мають бути спрямовані на боротьбу з ворогом, спецслужби займаються не зрадниками, а людьми з чіткою і послідовною протягом багатьом років державницькою позицією. Хіба, може, це зробили вороги?", - порушує питання вона.

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Депутатка наполягає, що слідство має відповісти на це питання.

Сам Портников прокоментував інцидент для "Еспресо": "Сьогодні прибираючи квартиру, в якій я оселився наприкінці лютого, коли почалась війна, я під ліжком знайшов записуючий пристрій. На пристрої був інвентарний номер. Я повідомив правоохоронні органи про свою знахідку, щоб вони розслідували цей інцидент".

Зазначимо, що Віталій Портников - відомий український журналіст, публіцист та політичний оглядач. Співпрацює з "Радіо Свобода" та "Еспресо". На телеканалі "Еспресо" він створює програми "Політклуб Віталія Портникова" та "Суботній політклуб".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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