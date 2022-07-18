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АНАЛІТИКА

Зеленський призначив виконувача обов'язків голови СБУ

12:53 18.07.2022 |

Політика

 

Президент Володимир Зеленський призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови Служби безпеки України Василя Малюка.

Відповідний указ №504/2022 оприлюднили на сайті Офісу президента.

"Першому заступнику голови Служби безпеки України Малюку Василю Васильовичу тимчасово виконувати обов'язки Голови Служби безпеки України", - йдеться у документі.

Зазначимо, що з березня 2020 року Малюк був призначений першим заступником голови СБУ - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Як повідомлялося, 17 липня президент Володимир Зеленський своїми указами усунув Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора і підписав указ про усунення Івана Баканова від обов'язків голови Служби безпеки України.

Натомість Зеленський призначив виконувачем обов'язків генпрокурора Олексія Симоненка.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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