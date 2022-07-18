Фінансові новини
- |
- 18.07.22
- |
- 15:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський призначив виконувача обов'язків голови СБУ
12:53 18.07.2022 |
Президент Володимир Зеленський призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови Служби безпеки України Василя Малюка.
Відповідний указ №504/2022 оприлюднили на сайті Офісу президента.
"Першому заступнику голови Служби безпеки України Малюку Василю Васильовичу тимчасово виконувати обов'язки Голови Служби безпеки України", - йдеться у документі.
Зазначимо, що з березня 2020 року Малюк був призначений першим заступником голови СБУ - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.
Як повідомлялося, 17 липня президент Володимир Зеленський своїми указами усунув Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора і підписав указ про усунення Івана Баканова від обов'язків голови Служби безпеки України.
Натомість Зеленський призначив виконувачем обов'язків генпрокурора Олексія Симоненка.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Країни ЄС дали політичну згоду на п'ятий транш військової допомоги для України
|Усунення з посади Баканова і Венедіктової не означає їх звільнення – заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов
|Зеленський призначив виконувача обов'язків голови СБУ
|Зеленський усунув голову СБУ Баканова та відсторонив генпрокурорку Венедіктову
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Заморозить до конца войны. Будет ли Украина платить по внешним долгам
|Ответ на вымогательство. Зачем Ахметов уничтожил свою медиа-империю
|Данилов о реестре олигархов: он уже готов
|Портнова выпустили из Украины в июне, в ГПСУ не говорят на каких основаниях, - «Схемы»
|Совет ЕС утвердил предложение Еврокомиссии предоставить 1 млрд евро первого транша нового макрофина для Украины
|Международный арбитраж признал свою юрисдикцию в споре по инциденту в Керченском проливе
|Спартц указывает на Ермака как на причину, почему в Украине не решаются важные проблемы
Бізнес
|Учёные создали графеновое «тату», которое позволит долго и скрыто отслеживать артериальное давление
|Удлиненный Bentley Bentayga получил «самые совершенные» кресла в мире
|Инвестиции в коммерческий термоядерный синтез выросли почти в 2,5 раза за год — реакторы могут появиться через 10–15 лет
|Volkswagen предложит оплачивать автопилот по километражу
|Новая причина для дефицита чипов — производители столкнутся с тотальной нехваткой охлаждающей жидкости для травления
|Учёные придумали, как эффективнее кипятить воду — это, кроме прочего, позволит лучше охлаждать чипы
|Samsung создала первую в отрасли память GDDR6 со скоростью в 24 Гбит/с