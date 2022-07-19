Конкурсна комісія затвердила Олександра Клименка керівником САП

Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) затвердила результати конкурсу, за яким переможцем у конкурсі на керівника САП визначено детектива НАБУ Олександра Клименка, документи подають на затвердження до Офісу генпрокурора.

Таке рішення комісія ухвалила на засіданні у вівторок.

Також комісія затвердила рішення про кандидатуру прокурора Офісу генпрокурора Андрія Синюка на посаду заступника керівника САП та направила документи до Офісу генпрокурора на затвердження.

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Коли призначення нового керівника САП затягувати далі стало неможливо, на Банковій вирішили терміново замінити генпрокурора. Хоча за законом САП є автономним органом, все ж таки генпрокурор має різні можливості впливати на керівника САП.



Після результативного голосування голова комісії додала, що засідання може бути поновлено, оскільки немає рішення за апеляційними скаргами на рішення Окружного адмінсуду, який визнав недійсним порядок роботи комісії та поставив під загрозу легітимність конкурсу та його результатів.

"Чекаємо на призначення керівників. Думаю, що наше рішення буде виконане, і керівники САП почнуть працювати", - зазначила Коваль.

У свою чергу голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін у телеграм-каналі написав, що конкурс з обрання керівника САП не завершився, оскільки Клименка ще не призначено.

"Читаємо формулювання, за яке проголосувала комісія: "Подати на розгляд генерального прокурора України протягом трьох робочих днів після отримання комісією підтвердження щодо відповідності вимогам законів України "Про очищення влади", "Про запобігання корупції", а також щодо отримання допуску до державної таємниці згідно із законом України "Про державну таємницю", - зазначив він.

Шабунін вважає, що ключова проблема полягає у фразі "протягом трьох робочих днів після отримання комісією підтвердження від Офісу генпрокурора".

"Бо вони (три дні – ІФ) можуть тривати вічно. Уже пів року Офіс генпрокурора не давав ніяких відповідей комісії, тож тепер, коли Офіс генпрокурора в руках Татарова, - Клименко не буде керівником САП. Бо підтвердження від Офісу генпрокурора може надходити безкінечно", - пояснив він.

"Так, комісія затвердила формальне рішення про перемогу Клименка у конкурсі, однак призначає керівника сам генпрокурор або виконувач обов'язків. Не виключено, що поки Офіс генпрокурора тягнутиме з підтвердженням, якого не потрібно, з'явиться і рішення апеляції щодо скасування порядку конкурсу", - вважає Шабунін.

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Уже известно, что победителем конкурса на должность руководителя САП стал независимый от Банковой кандидат Александр Клименко. Однако в последний момент объявление победителя было сорвано.



Олександр Клименко народився 1986 року, закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого в Харкові.

У березні 2010 року почав працювати в органах внутрішніх справ у Києві.

З 2015 року Клименко працював старшим слідчим у Національній поліції. Розслідував справи щодо розкрадання майна, зокрема розслідував розкрадання коштів на "Укрзалізниці".

У березні 2016 року Клименко брав участь у конкурсі до Національного антикорупційного бюро і став детективом, потім – старшим детективом, а у листопаді 2017 року – керівником відділу.

Протягом цього часу він розслідував справи екснардепа Олександра Онищенка, екскерівника Державної фіскальної служби Романа Насірова та нинішнього заступника глави Офісу президента Олега Татарова, який відповідає за напрям правоохоронних органів. Він також є старшим групи прокурорів у справі ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського.