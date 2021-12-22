Позор на конкурсе в САП. Почему Зеленский опять обманул Байдена и МВФ

Юрий Вишневский / Деловая столица

Уже известно, что победителем конкурса на должность руководителя САП стал независимый от Банковой кандидат Александр Клименко. Однако в последний момент объявление победителя было сорвано.

Осталось два шага до назначения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Вчера, 21 декабря, началось финальное заседание конкурсной комиссии. Победителем конкурса стал, но не объявлен, руководитель отдела детективов НАБУ Александр Клименко. Не объявлен - потому что окончание заседания перенесено на неопределенный срок.

Если победитель все-таки будет объявлен, то далее, согласно закону "О прокуратуре", эта кандидатура должна быть передана на рассмотрение генпрокурора. То есть Владимир Зеленский может сорвать назначение руководителя САП и руками Ирины Венедиктовой.

Как может быть заблокирован последний шаг

Накануне стало известно, что Венедиктова ушла в отпуск. А никакой и.о. не может заменить генпрокурора в выполнении функции назначения руководителя САП. Если Венедиктова замешкается с подписанием приказа о назначении Клименко, то вскоре ей может запретить это сделать Окружной административный суд Киева.

Напомним, что еще 13 апреля, более восьми месяцев назад, Зеленский внес "неотложный" законопроект о ликвидации ОАСК. Однако он до сих пор не рассмотрен даже в первом чтении. Тем временем ОАСК регулярно штампует решения, выгодные Офису президента.

Сейчас в ОАСК есть несколько исков, которые оспаривают конкурс в САП. И в качестве обеспечения иска, еще до принятия решения по сути спора, ОАСК может запретить Венедиктовой подписывать приказ о назначении руководителя САП. В таком случае придется ждать решения ОАСК по сути спора, затем рассмотрения апелляции в Шестом апелляционном административном суде. То есть назначение руководителя САП может затянуться еще на несколько месяцев.

20 декабря, накануне финального заседания конкурсной комиссии, ОАСК уже попытался заблокировать конкурс, отменив Порядок работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на занятие административных должностей в САП. Это решение не вступило в силу, поскольку на него может быть подана апелляция. Тем не менее, пока оно не отменено в порядке апелляции, оно остается миной замедленного действия под итогами конкурса.

Офис президента выступил с двусмысленным заявлением, которое стоит процитировать дословно: "Подчеркиваем, что это решение суда не является окончательным и будет детально проанализировано на предмет соответствия требованиям закона. После этого можно будет делать основательные выводы по поводу такого решения. Впрочем, уже сейчас можно уверенно сказать, что пятый, завершающий этап конкурса может и должен пройти вовремя, согласно тем календарным ориентирам, которые определила конкурсная комиссия. И Президент, и Офис Президента, и вся властная команда ожидают успешного завершения как этого этапа конкурса, так и в целом отбора руководителя САП. Не видим оснований для затягивания конкурса".

Двусмысленность в том, что конкурс, по словам ОП, должен завершиться успешно, а вот будет ли назначен на должность руководителя САП победитель конкурса - этого ОП не пообещал. Наоборот, он сообщил, что еще только предстоит сделать "основательные выводы" насчет решения ОАСК.

Итоги конкурса

Должность руководителя САП свободна с 21 августа 2020 г., когда подал в отставку Назар Холодницкий. Еще раньше (в сентябре 2019 г.) уволился заместитель руководителя САП Владимир Кривенко. С тех пор эти вакансии остаются незаполненными.

Конкурс на эти должности был объявлен 20 января 2021 г. Конкурсная комиссия состоит из 11 человек - четверо от Совета прокуроров Украины и семеро от парламента. "Парламентская" семерка в основном лояльна Офису президента (злые языки говорят, что она подбиралась заместителем руководителя ОП Олегом Татаровым), а "прокурорская" четверка - нет, ибо в нее включены три международных эксперта (Драго Кос, Нона Цоцориа, Томас Фаерстон) и заместитель главы правления Центра политико-правовых реформ Роман Куйбида.

В июле осталось два кандидата. Это руководитель отдела детективов НАБУ Александр Клименко и прокурор Андрей Синюк (он работает в Офисе генпрокурора в департаменте надзора за органами безопасности, фискальной и пограничной службами). Повторим, конкурс проводился сразу на две должности - руководителя САП и его зама. И кандидатов осталось тоже двое. Интрига заключалась в том, кто займет первое место, а кто - второе. Победителю должно было достаться кресло руководителя САП, а проигравшему - кресло заместителя.

Перед финальным этапом конкурса Клименко имел 230 баллов, а Синюк - 209. Однако для Банковой более удобным был Синюк. В начале заседания 21 декабря Синюк предложил комиссии отложить финальный этап (собеседование насчет соответствия критерию профессиональной компетентности) и объявление победителя, пока не будет проанализировано решение ОАСК. Однако комиссия отказала ему в этом. В конце собеседования Синюк повторил: "Что касается своего заявления, то я не менее заинтересован, чтобы конкурс закончился, вместе с тем хочу, чтобы комиссия принимала решение после того, как увидит и проработает решение ОАСК".

По итогам финального собеседования Клименко получил 16 баллов, а Синюк - 20. Оставался последний пункт повестки дня заседания - определение победителей конкурса. Но тут глава комиссии Екатерина Коваль стала придумывать основания для переноса заседания: во-первых, все устали, во-вторых, нужно изучить решение ОАСК. Международные эксперты в составе комиссии были категорически против переноса заседания и призвали Коваль объяснить, почему она хочет сорвать принятие решение сегодня. В конце концов был подготовлен проект окончательного решения. В нем зафиксирован суммарный результат по итогам всех этапов: Клименко - 246 баллов, Синюк - 229.

Однако это решение не было принято комиссией. Его отказались поддержать пять членов из "парламентской" семерки. Международные эксперты прямым текстом сказали, что видят в этом политическое давление. Повторное голосование дало тот же негативный результат. Глава комиссии Коваль вновь ссылалась на решение ОАСК, а еще на то, что она не знает процедуры и ей нужно посоветоваться с Офисом генпрокурора (словно она не могла сделать это раньше). Третье голосование опять дало негативный результат. Заседание перенесено. Международные эксперты высказали уверенность, что когда комиссия соберется снова, кворума не будет и окончательное решение не будет утверждено.

Цена конкурса

Цена кресла руководителя САП очень высока. К примеру, Уголовный процессуальный кодекс гласит, что подписать подозрение народному депутату может или генпрокурор, или и.о. генпрокурора, или руководитель САП. Сейчас, когда САП не имеет полноценного руководителя, Венедиктова является "ангелом-хранителем" для всех нардепов, лояльных Банковой. И Банковая очень хотела бы сохранять такое положение вещей подольше.

Но западные партнеры настаивали на честном конкурсе. Зеленский на личной встрече с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 1 сентября был вынужден дать письменное обещание, которое зафиксировано в Совместном заявлении о стратегическом партнерстве Украины и США: "Немедленное избрание нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры в соответствии с лучшими международными практиками". Это обещание Зеленский повторил, опять же письменно, 8 ноября в меморандуме, на основании которого МВФ 22 ноября выделил нам транш в размере $700 млн по программе stand-by. "Мы завершим процесс отбора и назначим нового руководителя САП до конца ноября 2021 г.", - записано в меморандуме. И не выполнено в срок.

17 декабря послы стран Большой семерки и глава представительства ЕС в Украине встретились с Зеленским и в очередной раз потребовали быстрого завершения процесса отбора руководителя САП. Медлить дальше было нельзя. Пришлось завершать конкурс.

Если бы Банковой удалось поставить во главе САП своего человека, тогда "слугам народа" можно было бы не бояться ни НАБУ (кто бы его ни возглавлял), ни Высшего антикоррупционного суда, ибо руководитель САП мог бы заблокировать и развалить любое дело. Но этого не получилось. Теперь у Банковой остался вариант блокирования объявления результатов конкурса и затем срыва назначения Клименко руководителем САП.