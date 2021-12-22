Позор на конкурсе в САП. Почему Зеленский опять обманул Байдена и МВФ

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Позор на конкурсе в САП. Почему Зеленский опять обманул Байдена и МВФ

09:16 22.12.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Уже известно, что победителем конкурса на должность руководителя САП стал независимый от Банковой кандидат Александр Клименко. Однако в последний момент объявление победителя было сорвано.

Осталось два шага до назначения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Вчера, 21 декабря, началось финальное заседание конкурсной комиссии. Победителем конкурса стал, но не объявлен, руководитель отдела детективов НАБУ Александр Клименко. Не объявлен - потому что окончание заседания перенесено на неопределенный срок.

Если победитель все-таки будет объявлен, то далее, согласно закону "О прокуратуре", эта кандидатура должна быть передана на рассмотрение генпрокурора. То есть Владимир Зеленский может сорвать назначение руководителя САП и руками Ирины Венедиктовой.

Как может быть заблокирован последний шаг

Накануне стало известно, что Венедиктова ушла в отпуск. А никакой и.о. не может заменить генпрокурора в выполнении функции назначения руководителя САП. Если Венедиктова замешкается с подписанием приказа о назначении Клименко, то вскоре ей может запретить это сделать Окружной административный суд Киева.

Напомним, что еще 13 апреля, более восьми месяцев назад, Зеленский внес "неотложный" законопроект о ликвидации ОАСК. Однако он до сих пор не рассмотрен даже в первом чтении. Тем временем ОАСК регулярно штампует решения, выгодные Офису президента.

Сейчас в ОАСК есть несколько исков, которые оспаривают конкурс в САП. И в качестве обеспечения иска, еще до принятия решения по сути спора, ОАСК может запретить Венедиктовой подписывать приказ о назначении руководителя САП. В таком случае придется ждать решения ОАСК по сути спора, затем рассмотрения апелляции в Шестом апелляционном административном суде. То есть назначение руководителя САП может затянуться еще на несколько месяцев.

20 декабря, накануне финального заседания конкурсной комиссии, ОАСК уже попытался заблокировать конкурс, отменив Порядок работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на занятие административных должностей в САП. Это решение не вступило в силу, поскольку на него может быть подана апелляция. Тем не менее, пока оно не отменено в порядке апелляции, оно остается миной замедленного действия под итогами конкурса.

Офис президента выступил с двусмысленным заявлением, которое стоит процитировать дословно: "Подчеркиваем, что это решение суда не является окончательным и будет детально проанализировано на предмет соответствия требованиям закона. После этого можно будет делать основательные выводы по поводу такого решения. Впрочем, уже сейчас можно уверенно сказать, что пятый, завершающий этап конкурса может и должен пройти вовремя, согласно тем календарным ориентирам, которые определила конкурсная комиссия. И Президент, и Офис Президента, и вся властная команда ожидают успешного завершения как этого этапа конкурса, так и в целом отбора руководителя САП. Не видим оснований для затягивания конкурса".

Двусмысленность в том, что конкурс, по словам ОП, должен завершиться успешно, а вот будет ли назначен на должность руководителя САП победитель конкурса - этого ОП не пообещал. Наоборот, он сообщил, что еще только предстоит сделать "основательные выводы" насчет решения ОАСК.

Итоги конкурса

Должность руководителя САП свободна с 21 августа 2020 г., когда подал в отставку Назар Холодницкий. Еще раньше (в сентябре 2019 г.) уволился заместитель руководителя САП Владимир Кривенко. С тех пор эти вакансии остаются незаполненными.

Конкурс на эти должности был объявлен 20 января 2021 г. Конкурсная комиссия состоит из 11 человек - четверо от Совета прокуроров Украины и семеро от парламента. "Парламентская" семерка в основном лояльна Офису президента (злые языки говорят, что она подбиралась заместителем руководителя ОП Олегом Татаровым), а "прокурорская" четверка - нет, ибо в нее включены три международных эксперта (Драго Кос, Нона Цоцориа, Томас Фаерстон) и заместитель главы правления Центра политико-правовых реформ Роман Куйбида.

В июле осталось два кандидата. Это руководитель отдела детективов НАБУ Александр Клименко и прокурор Андрей Синюк (он работает в Офисе генпрокурора в департаменте надзора за органами безопасности, фискальной и пограничной службами). Повторим, конкурс проводился сразу на две должности - руководителя САП и его зама. И кандидатов осталось тоже двое. Интрига заключалась в том, кто займет первое место, а кто - второе. Победителю должно было достаться кресло руководителя САП, а проигравшему - кресло заместителя.

Перед финальным этапом конкурса Клименко имел 230 баллов, а Синюк - 209. Однако для Банковой более удобным был Синюк. В начале заседания 21 декабря Синюк предложил комиссии отложить финальный этап (собеседование насчет соответствия критерию профессиональной компетентности) и объявление победителя, пока не будет проанализировано решение ОАСК. Однако комиссия отказала ему в этом. В конце собеседования Синюк повторил: "Что касается своего заявления, то я не менее заинтересован, чтобы конкурс закончился, вместе с тем хочу, чтобы комиссия принимала решение после того, как увидит и проработает решение ОАСК".

По итогам финального собеседования Клименко получил 16 баллов, а Синюк - 20. Оставался последний пункт повестки дня заседания - определение победителей конкурса. Но тут глава комиссии Екатерина Коваль стала придумывать основания для переноса заседания: во-первых, все устали, во-вторых, нужно изучить решение ОАСК. Международные эксперты в составе комиссии были категорически против переноса заседания и призвали Коваль объяснить, почему она хочет сорвать принятие решение сегодня. В конце концов был подготовлен проект окончательного решения. В нем зафиксирован суммарный результат по итогам всех этапов: Клименко - 246 баллов, Синюк - 229.

Однако это решение не было принято комиссией. Его отказались поддержать пять членов из "парламентской" семерки. Международные эксперты прямым текстом сказали, что видят в этом политическое давление. Повторное голосование дало тот же негативный результат. Глава комиссии Коваль вновь ссылалась на решение ОАСК, а еще на то, что она не знает процедуры и ей нужно посоветоваться с Офисом генпрокурора (словно она не могла сделать это раньше). Третье голосование опять дало негативный результат. Заседание перенесено. Международные эксперты высказали уверенность, что когда комиссия соберется снова, кворума не будет и окончательное решение не будет утверждено.

Цена конкурса

Цена кресла руководителя САП очень высока. К примеру, Уголовный процессуальный кодекс гласит, что подписать подозрение народному депутату может или генпрокурор, или и.о. генпрокурора, или руководитель САП. Сейчас, когда САП не имеет полноценного руководителя, Венедиктова является "ангелом-хранителем" для всех нардепов, лояльных Банковой. И Банковая очень хотела бы сохранять такое положение вещей подольше.

Но западные партнеры настаивали на честном конкурсе. Зеленский на личной встрече с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 1 сентября был вынужден дать письменное обещание, которое зафиксировано в Совместном заявлении о стратегическом партнерстве Украины и США: "Немедленное избрание нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры в соответствии с лучшими международными практиками". Это обещание Зеленский повторил, опять же письменно, 8 ноября в меморандуме, на основании которого МВФ 22 ноября выделил нам транш в размере $700 млн по программе stand-by. "Мы завершим процесс отбора и назначим нового руководителя САП до конца ноября 2021 г.", - записано в меморандуме. И не выполнено в срок.

17 декабря послы стран Большой семерки и глава представительства ЕС в Украине встретились с Зеленским и в очередной раз потребовали быстрого завершения процесса отбора руководителя САП. Медлить дальше было нельзя. Пришлось завершать конкурс.

Если бы Банковой удалось поставить во главе САП своего человека, тогда "слугам народа" можно было бы не бояться ни НАБУ (кто бы его ни возглавлял), ни Высшего антикоррупционного суда, ибо руководитель САП мог бы заблокировать и развалить любое дело. Но этого не получилось. Теперь у Банковой остался вариант блокирования объявления результатов конкурса и затем срыва назначения Клименко руководителем САП.
 

ПО РУБРИКАМ

11:02 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 22.12.2021

10:58 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 21.12.21

10:55 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 22.12.21

10:19 Остаток средств на корсчетах банков 22.12.21

09:57 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 21.12.2021

08:13 Стоимость золота 22 декабря стабильна перед выходом статистики по США

08:09 Доллар 22 декабря укрепляется перед выходом американской макростатистики

07:56 Фондовые биржи АТР 22 декабря показывают умеренный рост

07:50 Фондовые индексы США 21 декабря показали резкий рост

21.12 Ключевым фактором укрепления гривны 21 декабря было не столько дополнительное предложение валюты, сколько дефицит спроса

21.12 УБ включила в биржевой список акции Pfizer, Walmart, PepsiCo и еще пяти иностранных эмитентов

21.12 Минфин снова чуть поднял ставки гривневых ОВГЗ и увеличил их продажи до 12,1 млрд грн

21.12 Депозитные ставки для физлиц 21.12.21

21.12 Три банка сконцентрировали 85% общего объема «кэшбеков» - НБУ

21.12 В четырех банках объем непрофильных активов превышает основной капитал - НБУ

• дальше…

09:50 Верховный суд Британии отказал Николасу Мадуро в доступе к золоту Венесуэлы

09:31 США одобрили продажу Литве противотанковых комплексов Javelin

09:11 Die Welt: Силы быстрого реагирования НАТО приведены в повышенную боеготовность

08:37 Процесс по МН17: обвинение назвало суммы компенсаций семьям жертв

21.12 Ряд предложений РФ по безопасности явно неприемлемы, остальные можно обсудить, контакты возможны в начале 2022 года - Блинкен

21.12 Суд ЕС разрешил клиентам требовать компенсацию в случае переноса авиарейса более чем на час

21.12 В США началась подготовка ко второму раунду продажи резервной нефти

21.12 США предъявили пяти россиянам обвинения в инсайдерской торговле

21.12 Великобритания упрощает процесс лишения подданства

21.12 Индия провела успешное испытание баллистической ракеты, способной нести ядерный боезаряд

21.12 США и Британия направили в Украину экспертов для борьбы с российскими кибератаками - СМИ

20.12 Выборы с китайской спецификой. Пекин сформировал лояльный парламент Гонконга

20.12 Кандидат левых Габриэль Борич стал самым молодым в истории президентом Чили

20.12 Давосский форум перенесли на лето из-за распространения штамма «Омикрон»

20.12 Президент Польши выступил против любых уступок России

• дальше…

21.12 «Автострада» пробурила и забетонировала половину свай под опоры новой развязки на Дарницком мосту в Киеве

20.12 Украина с 1 февраля установила минимальную розничную цену на простые пластиковые пакеты 2-3 грн

17.12 Украина получит 50 вертолетов Aurbus в 2022 году

16.12 Локдауна не будет, но маски останутся надолго - премьер Украины

15.12 В Украине адаптивный карантин продлевается до 31 марта 2022 года

13.12 Всемирный банк выделил Украине $150 млн на борьбу с COVID-19: деньги пойдут на вакцинацию

13.12 Украина получила от ЕИБ 50 миллионов евро на закупку COVID-вакцин

10.12 Сегодня заработал запрет на бесплатные пластиковые пакеты. Что изменится для украинцев

09.12 Киев увеличит арендную ставку на землю под жилую застройку до 12% от нормативной оценки

06.12 Бюджет Программы медгарантий в 2022г увеличен на 33,8 млрд грн – НСЗУ

06.12 Мошенники пытаются выманить номера банковских карточек и персональные данные под предлогом выплаты 1 тыс. грн за вакцинацию

03.12 Кличко анонсировал новые цены на проезд в Киеве после окончания отопительного сезона

01.12 Республика Корея определила Украину как приоритетную в предоставлении техпомощи

30.11 Введения бустерной дозы можно ожидать с января-февраля 2022г – Ляшко

30.11 Интеллектуальная граница: Как строят стену на границе с Россией и Беларусью

• дальше…

09:41 Турецкие Anka: Что за боевые беспилотники будут производить в Украине

09:16 Позор на конкурсе в САП. Почему Зеленский опять обманул Байдена и МВФ

08:24 Компании Порошенко отреагировали на 280-миллионный штраф антимонопольщиков

21.12 Украина хочет получить очень четкую перспективу от НАТО в 2022г - Зеленский

21.12 Порошенко заявляет, что вернется в Украину в первой половине января

21.12 Забота о будущем: Почему Банковая хочет вернуть мажоритарщиков

21.12 США и Британия направили в Украину экспертов для борьбы с российскими кибератаками - СМИ

21.12 У «обнальщика» Стрелковского, сдавшего дом Гогилашвили, согласно базе данных, паспорт РФ

20.12 ОАСК отменил порядок работы конкурсной комиссии по избранию руководителя САП

20.12 Дипломаты США и других стран G7 лично идут на отбор руководителя САП после проблем с конкурсом

20.12 Президент Польши выступил против любых уступок России

20.12 Новое дело против Порошенко было сфабриковано по приказу Зеленского – Турчинов

20.12 Народ хочет новых слуг: Нужны ли оппозиции досрочные парламентские выборы

20.12 Зеленский и Порошенко выходят во второй тур на выборах президента. У Зеленского самый большой антирейтинг - центр «СОЦИС»

20.12 «СОЦИС»: В Раду проходят 5 партий. Рейтинг «Евросолидарности» - 12,3%, «Слуги народа» - 12,1%

• дальше…

21.12 Внедрение технологий на базе ИИ не влияет на количество рабочих мест

21.12 Суд ЕС разрешил клиентам требовать компенсацию в случае переноса авиарейса более чем на час

21.12 Корабль SpaceX Dragon с тремя тоннами грузов отправился к МКС

21.12 Катар инвестировал в малые модульные реакторы Rolls-Royce

21.12 Boeing и Airbus призывают отложить внедрение 5G-сетей C-диапазона в США

20.12 MediaTek продолжает отрываться от Qualcomm, а Unisoc уже вдвое обходит Samsung. Появилась статистика мобильных SoC

20.12 В этом году Илон Маск заплатит рекордные $11 млрд налогов

20.12 Илон Маск рискует ответить в суде за свой твит о продаже 10 % акций Tesla

20.12 Volkswagen заставит электрокары ID.3 и ID.4 заряжаться быстрее

17.12 TSMC представила технологию N4X — четвёртый уровень улучшения 5-нм техпроцесса

17.12 Смарт-очки Ray-Ban Stories получили поддержку Facebook Messenger

17.12 Volkswagen решил не отказываться от дизельных моторов, а сделать их экологичнее

16.12 Британский антимонопольный орган рассматривает покупку Nuance компанией Microsoft

16.12 Google и Apple слишком сильно контролируют то, как люди используют свои смартфоны, заявили британские антимонопольщики

16.12 Dimensity 9000 уничтожила Google Tensor, Exynos 2100, Kirin 9000 и Snapdragon 888. Превосходство новой SoC оказалось многократным

• дальше…

21.12 Внедрение технологий на базе ИИ не влияет на количество рабочих мест

23.11 На Западе все чаще звучат призывы к введению четырехдневной рабочей недели

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно