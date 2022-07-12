Портнова выпустили из Украины в июне, в ГПСУ не говорят на каких основаниях, - «Схемы»

Бывший первый заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов смог покинуть территорию Украины, несмотря на запрет выезда мужчин призывного возраста. Это произошло 3 июня.

Об этом сообщает программа "Схемы" (проект Радио Свобода).

Как информирует издание, ссылаясь на три независимых друг от друга источника, Портнов выехал из Украины в Венгрию через пропускной пункт в Закарпатской области - пункт пропуска для автомобильного сообщения "Чоп (Тиса)".

Журналисты "Схем" обратились с информационным запросом в Госпогранслужбу с просьбой объяснить, на каких основаниях 48-летний Андрей Портнов покинул территорию Украины во время действия ограничений для выезда мужчинам призывного возраста.

Статьи по теме:

10.12.21 Привет из Вашингтона: Применит ли Зеленский американские санкции к Портнову

Cанкции против Портнова - сигнал президентскому Офису, который якобы "планирует сорвать конкурс на руководителя САП решением ОАСК под руководством Павла Вовка - руками Портнова в судебной системе".



Однако, как отмечает издание, в ГПСУ в ответе на запрос сообщили, что не предоставят ответа, поскольку "содержание запроса касается предоставления персональных данных, что регламентируется Законом Украины "О защите персональных данных".

Также журналисты обратились и в СБУ с вопросом, исследуют ли в службе деятельность Портнова, в частности его связи с РФ, но редакция ответа пока не получила.

Напомним, Андрея Портнова до 2014 года называли куратором судебной ветви власти в Украине, после Майдана он покинул страну.

Портнов фигурировал в нескольких уголовных делах, в 2018 году на него было заведено дело за государственную измену за якобы причастность к российской оккупации Крыма, но он добился закрытия уголовных дел в украинских судах.

Впоследствии стало известно, что Портнов вернулся в Украину перед инаугурацией президента Владимира Зеленского .

Статьи по теме:

07.08.19 Коломойский и «вендетта» Портнова: Что Зеленский будет делать с Порошенко

ГБР открыло 12 производств, главным фигурантом которых является Петр Порошенко. В то же время главный оппонент Порошенко, Игорь Коломойский, вдруг начал демонстрировать желание договориться.

