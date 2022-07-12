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АНАЛІТИКА

Портнова выпустили из Украины в июне, в ГПСУ не говорят на каких основаниях, - «Схемы»

17:40 12.07.2022 |

Політика

 

Бывший первый заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов смог покинуть территорию Украины, несмотря на запрет выезда мужчин призывного возраста. Это произошло 3 июня.

Об этом сообщает программа "Схемы" (проект Радио Свобода).

Как информирует издание, ссылаясь на три независимых друг от друга источника, Портнов выехал из Украины в Венгрию через пропускной пункт в Закарпатской области - пункт пропуска для автомобильного сообщения "Чоп (Тиса)".

Журналисты "Схем" обратились с информационным запросом в Госпогранслужбу с просьбой объяснить, на каких основаниях 48-летний Андрей Портнов покинул территорию Украины во время действия ограничений для выезда мужчинам призывного возраста.

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Однако, как отмечает издание, в ГПСУ в ответе на запрос сообщили, что не предоставят ответа, поскольку "содержание запроса касается предоставления персональных данных, что регламентируется Законом Украины "О защите персональных данных".

Также журналисты обратились и в СБУ с вопросом, исследуют ли в службе деятельность Портнова, в частности его связи с РФ, но редакция ответа пока не получила.

Напомним, Андрея Портнова до 2014 года называли куратором судебной ветви власти в Украине, после Майдана он покинул страну.

Портнов фигурировал в нескольких уголовных делах, в 2018 году на него было заведено дело за государственную измену за якобы причастность к российской оккупации Крыма, но он добился закрытия уголовных дел в украинских судах.

Впоследствии стало известно, что Портнов вернулся в Украину перед инаугурацией президента Владимира Зеленского.

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За матеріалами: РБК-Украина
 

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