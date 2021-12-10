Привет из Вашингтона: Применит ли Зеленский американские санкции к Портнову

Юрий Васильченко / Depo.ua

Бывший юрист Януковича Андрей Портнов и отстраненный Зеленским от должности главы КСУ Александр Тупицкий попали под американские санкции. Выбор одновременно этих двух фигур для санкционного удара многих удивил.

Санкции против коррумпированных лиц в Украине анонсировала временная поверенная США в нашей стране Кристина Квин. "Посмотрите, очень важное объявление будет. В нем будет идти речь о санкциях США, которые показывают решимость привлекать к ответственности коррумпированных лиц. Вы, наверное, кого-то из этого списка узнаете", - отметила она.

После этого заявления появились разные версии, кого американцы планируют отправить под санкции. Упоминались фамилии Коломойского, Фирташа, Ахметова, скандально известных судей, но появление в списке Андрея Портнова и Александра Тупицкого удивило. Во-первых, почему именно сейчас. Во-вторых, почему только двое. И почему именно эти двое. Портнов на публике почти не появляется, а о Тупицком в последний раз было слышно в конце ноября. Да и то - в контексте нежелания Конституционного Суда приводить к присяге двух новичков - Александра Петришина и Оксану Грищук, назначенных Зеленским. Будто бы в связи с отсутствием вакансий. Иными словами, в КСУ и дальше продолжают не признавать законность отстранения от должностей Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Почему санкции против Портнова и Тупицкого ввели именно сейчас

Ответ на первый вопрос следует искать в событии, связанном с новыми санкциями. Вчера был Международный день борьбы с коррупцией. Именно в этот день стартовал первый международный саммит за демократию, участие в котором в онлайн-формате принимают лидеры разных стран. В том числе и нашей. На саммите Джо Байден объявил об учреждении инициативы по демократическому обновлению, среди пунктов которой и борьба с коррупцией. Вчера Генпрокурор Ирина Венедиктова гостила в США, где встретилась с коллегами и представителями американского Минюста. И вчера же упомянутая уже Кристина Квин на конференции "Семь лет антикоррупционной реформы" в Киеве подчеркнула: Соединенные Штаты ожидают, что новый руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет назначен до конца года. Чтобы украинские власти не водили заокеанских партнеров за нос в вопросе противодействия коррупции, ей послали сигнал, введя санкции против Портнова и Тупицкого. Но по разным причинам, о которых ниже.

По данным главы ЦПК, которого считают близким к американскому посольству в Украине, санкции против Портнова - сигнал президентскому Офису, который якобы "планирует сорвать конкурс на руководителя САП решением ОАСК под руководством Павла Вовка - руками Портнова в судебной системе". И намекнул, что следующим под санкциями США может оказаться заместитель Андрея Ермака Олег Татаров. Здесь сделаем две ремарки. Первая: у Шабунина с Портновым давний конфликт, они судились, и в октябре ЦПК сообщил, что Шабунин выиграл у Портнова в Верховном Суде. В этом личном конфликте американские друзья Шабунина могли встать на его сторону. Вторая ремарка: Портнов, по всей видимости, уже давно находится под микроскопом американцев и несколько странно, что он не попал под санкции в январе этого года, вместе с Андреем Деркачем, Александром Дубинским и еще группой товарищей из-за так называемых "пленок Деркача". На сайте подсанкционного благотворительного фонда Портнова есть упоминания об этих аудиозаписях. Даже опубликован целый план расследования.

Относительно связи Портнова с Татаровым - секрет Полишинеля. Но при чем здесь Тупицкий? Да, активисты-антикоррупционеры обвиняли его в отмене Конституционным Судом ответственности за недостоверное декларирование. Да, на стороне Тупицкого в конфликте с президентом отдельные судьи. А американские санкции против отстраненного главы КСУ могут скорректировать их мнение. Впрочем, часть юристов также считает, что указы о лишении должностей Тупицкого и Касминина - небезупречны с юридической точки зрения. Пожалуй, в попадании Тупицкого в пару к Портнову есть еще какая-то причина. Возможно, США его "подарили" Зеленскому так же, как Шабунину - Портнова. В обмен на то, что мы узнаем позже.

Но в этой истории куда более интересен второй фигурант. Здесь следует упомянуть, что в начале июля Совбез ввел санкции против 100 граждан Украины, попавших под ограничительные меры Министерства финансов США. Но среди них не оказалось Игоря Коломойского, оказавшегося в "черном списке" - его обвинили в коррупционной деятельности. И такая избирательность удивила.

Сейчас украинские власти оказались в похожей ситуации, из которой есть три варианта выхода. Первое: не вводить свои санкции против "черносписочников", но продемонстрировать, что сигнал услышали. К примеру, уволить из ОП Татарова. Второй: ввести санкции только против Тупицкого, то есть опять проявить избирательность. Третье: ввести против обоих фигурантов и выполнить требования американцев относительно конкурса САП. Все три варианта - маленькая уступка американцам, избирательность или полная лояльность - несут существенные риски для власти. Главный - она может получить новый информационный фронт в отношении себя.