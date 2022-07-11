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Послы G7: назначение руководителя САП критически важно
18:44 11.07.2022 |
Послы стран "Группы семи" (G7) в Киеве отметили критическую важность своевременного назначения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Об этом говорится в сообщении аккаунта немецкого председательства в группе послов G7 в Киеве, пишет "Европейская правда".
"Как мы обсудили с вице-премьером Ольгой Стефанишиной 7 июля, послы G7 повторяют, что своевременное назначение руководителя САП является критически важным для укрепления антикоррупционных институций Украины", - говорится в сообщении.
Для сохранения статуса кандидата на вступление в ЕС Киев должен завершить назначение уже избранного на конкурсе главы САП и провести конкурс главы НАБУ.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в выступлении в Верховной раде 1 июля призвала как можно быстрее назначить руководителя САП.
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Уже известно, что победителем конкурса на должность руководителя САП стал независимый от Банковой кандидат Александр Клименко. Однако в последний момент объявление победителя было сорвано.
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