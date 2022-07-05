Фінансові новини
- |
- 05.07.22
- |
- 21:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Указаний о препятствовании перемещению военнообязанных нет – Залужный
Военнообязанные украинцы должны будут брать разрешение для выезда из своего района или области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
"Напоминаю, идет война. Вы нужны своему государству. Все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на военном учете, должны это сделать. Те, кто планирует выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в ТЦК (территориальный центр комплектования - ред.)", - написал Залужный.
При этом он отметил, что военное руководство не давало указаний по препятствованию перемещению украинцев в ближайшие дни.
Напомним, сегодня, 5 июля, Генштаб сообщал, что военнообязанные мужчины в Украине не смогут передвигаться свободно по территории страны. Для этого необходимо получить соответствующее разрешение.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Указаний о препятствовании перемещению военнообязанных нет – Залужный
ТОП-НОВИНИ
|Военнообязанные не смогут свободно ездить по Украине без разрешения
|В Нацсовете по восстановлению Украины готовят изменения в Конституцию – нардеп
|Украина представила план восстановления на $750 миллиардов: как будет выглядеть послевоенное отстройка
|Совет судей отложил проведение съезда и отстрочил избрание двух судей КС по его квоте – нардеп Совгиря
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Как Макрон уговаривал Путина не начинать войну и что он ему обещал
|Пентагон объявил о пакете дополнительной военной помощи для Украины на $820 млн
|Украина обратилась в Международный суд ООН о нарушении Россией Конвенции о геноциде
|Петиция о возвращении в цифровой эфир телеканалов «Еспрессо», «5 канал» и «Прямой» набрала 25 тыс. голосов
|Рада назначила Лубинца на должность омбудсмена
|Наличие визы не гарантирует беспрепятственный въезд в Украину для граждан России – глава Госпогранслужбы
Бізнес
|Украинский борщ внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО
|Toshiba представила прототип сверхпроводящего электродвигателя
|Автомобили BMW будут работать на Android
|В Польше видеоигры впервые будут официально изучать в школах
|Представлен электроседан Volkswagen с дальностью хода 600
|«Транспорт будущего». Представлен летающий отель Sky Cruise на 5000 пассажиров
|Nissan отказался признать Renault материнской компанией