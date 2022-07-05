Указаний о препятствовании перемещению военнообязанных нет – Залужный

Военнообязанные украинцы должны будут брать разрешение для выезда из своего района или области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Напоминаю, идет война. Вы нужны своему государству. Все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на военном учете, должны это сделать. Те, кто планирует выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в ТЦК (территориальный центр комплектования - ред.)", - написал Залужный.

При этом он отметил, что военное руководство не давало указаний по препятствованию перемещению украинцев в ближайшие дни.

Напомним, сегодня, 5 июля, Генштаб сообщал, что военнообязанные мужчины в Украине не смогут передвигаться свободно по территории страны. Для этого необходимо получить соответствующее разрешение.