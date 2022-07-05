Фінансові новини
- |
- 05.07.22
- |
- 21:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Военнообязанные не смогут свободно ездить по Украине без разрешения
14:37 05.07.2022 |
Военнообязанные мужчины в Украине не смогут передвигаться свободно по территории Украины. Для этого необходимо получить соответствующее разрешение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба.
Объяснение Генштаба
Как отмечают в ведомстве, норма ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", который действует с 1992 года, предусматривает, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Что это значит
Таким образом Генштаб разработал порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на воинском учете в ТЦК и СП.
То есть надо получить разрешение на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время (соответственно с 24 февраля этого года).
Разрешение выдается от 30 суток до года в зависимости от категории субъекта.
Кроме того, рассматривается дополнительное нормирование вопросов перемещения лиц, систематически пересекающих административные границы в связи со служебной или личной необходимостью.
РБК-Украина обратилось за разъяснениями по этому вопросу к официальным спикерам ВСУ, Минобороны, Офиса президента. На данный момент ответ пока не получен.
Напомним, что военное положение в Украине действует как минимум до 23 августа, при этом предполагается, мало возможно, что его не продолжат и дальше.
Добавим, президент Владимир Зеленский издал указ о продлении сроков проведения всеобщей мобилизации также до 23 августа.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Указаний о препятствовании перемещению военнообязанных нет – Залужный
ТОП-НОВИНИ
|Военнообязанные не смогут свободно ездить по Украине без разрешения
|В Нацсовете по восстановлению Украины готовят изменения в Конституцию – нардеп
|Украина представила план восстановления на $750 миллиардов: как будет выглядеть послевоенное отстройка
|Совет судей отложил проведение съезда и отстрочил избрание двух судей КС по его квоте – нардеп Совгиря
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Как Макрон уговаривал Путина не начинать войну и что он ему обещал
|Пентагон объявил о пакете дополнительной военной помощи для Украины на $820 млн
|Украина обратилась в Международный суд ООН о нарушении Россией Конвенции о геноциде
|Петиция о возвращении в цифровой эфир телеканалов «Еспрессо», «5 канал» и «Прямой» набрала 25 тыс. голосов
|Рада назначила Лубинца на должность омбудсмена
|Наличие визы не гарантирует беспрепятственный въезд в Украину для граждан России – глава Госпогранслужбы
Бізнес
|Украинский борщ внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО
|Toshiba представила прототип сверхпроводящего электродвигателя
|Автомобили BMW будут работать на Android
|В Польше видеоигры впервые будут официально изучать в школах
|Представлен электроседан Volkswagen с дальностью хода 600
|«Транспорт будущего». Представлен летающий отель Sky Cruise на 5000 пассажиров
|Nissan отказался признать Renault материнской компанией