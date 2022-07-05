Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Военнообязанные не смогут свободно ездить по Украине без разрешения

14:37 05.07.2022 |

Україна

 

Военнообязанные мужчины в Украине не смогут передвигаться свободно по территории Украины. Для этого необходимо получить соответствующее разрешение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба.

Объяснение Генштаба

Как отмечают в ведомстве, норма ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", который действует с 1992 года, предусматривает, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Что это значит

Таким образом Генштаб разработал порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на воинском учете в ТЦК и СП.

То есть надо получить разрешение на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время (соответственно с 24 февраля этого года).

Разрешение выдается от 30 суток до года в зависимости от категории субъекта.

Кроме того, рассматривается дополнительное нормирование вопросов перемещения лиц, систематически пересекающих административные границы в связи со служебной или личной необходимостью.

РБК-Украина обратилось за разъяснениями по этому вопросу к официальным спикерам ВСУ, Минобороны, Офиса президента. На данный момент ответ пока не получен.

Напомним, что военное положение в Украине действует как минимум до 23 августа, при этом предполагается, мало возможно, что его не продолжат и дальше.

Добавим, президент Владимир Зеленский издал указ о продлении сроков проведения всеобщей мобилизации также до 23 августа.
За матеріалами: РБК-Украина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 30,1135
  0,4681
 1,53

Курс обміну валют на сьогодні, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 34,9418  0,10 0,29 35,5688  0,10 0,29
EUR 36,2422  0,15 0,42 37,1159  0,19 0,50

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес