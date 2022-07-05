В Нацсовете по восстановлению Украины готовят изменения в Конституцию – нардеп

Подгруппы Национального совета по восстановлению Украины от последствий войны работают над изменениями в Основной закон, сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном суде (КС) Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа»).

"В настоящее время подгруппы Национального совета уже работают над разработкой соответствующих предложений по изменениям в Конституцию Украины, а также над разработкой Кодекса конституционного судопроизводства», - написала Совгиря во вторник в Телеграмме.

Она отметила, что согласно обнародованным планам по восстановлению Украины в военный и послевоенный периоды, первоочередной задачей в сфере конституционной юстиции является решение вопроса о подборе судей Конституционного Суда.

"Но на этом меры по реформе регулирования деятельности Конституционного суда не заканчиваются. В краткосрочной перспективе предполагается ввести дополнительный переходный период для прекращения действия законов, признанных Конституционным судом неконституционными в условиях военного положения – в течение 3 месяцев после его завершения. Также предусматриваются меры по повышению прозрачности деятельности КС через расширение перечня информации о его деятельности, подлежащей периодическому обнародованию», - отметила народный депутат.

По ее словам, в среднесрочной и долгосрочной перспективе предполагается доработать процедуры привлечения судей Конституционного суда к дисциплинарной ответственности; усовершенствовать процедуры деятельности КС, порядок рассмотрения дел конституционного производства; повысить эффективность мониторинга соблюдения судьями КС антикоррупционного законодательства.

"Реализация этих задач предусматривает внесение изменений как в текущее законодательство, так и в Конституцию Украины - в течение 2022-2026 годов», - отметила Совгиря.