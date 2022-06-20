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«Партия компромисса» против «партии войны до победы». Что происходит в окружении Зеленского

16:54 20.06.2022 |

Політика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Идея компромисса с Путиным пока что проиграла. Главная заслуга в этом наших Вооруженных Сил, а также западной военной помощи.

Чем больше мы получаем западного оружия, тем заметнее меняется риторика власти. Стало меньше критики в адрес НАТО и больше слов о готовности к затяжной войне. Но в то же время меняется соотношение сил внутри властной команды. Ослабляются позиции условной "партии компромисса" и укрепляются - "партии войны до победы".

Почему возмутился Вашингтон

Это ярко проявилось в последних заявлениях секретаря СНБО Алексея Данилова. В интервью liga.net он гневно высказался о "деятелях, которые рассказывают, что у нас ежедневно 200, 300 и больше людей на фронте [гибнут]. Кое-кто вообще о 1000 заявил. У них нет возможности получить такую информацию".

Тут очевиден выпад в адрес главы украинской делегации на переговорах с Россией Давида Арахамии. 15 июня, выступая в Вашингтоне, Арахамия заявил, что ежедневно на Донбассе гибнет или получает ранения до 1000 украинских солдат.

"Нужно отвечать за свои слова. И когда речь идет о погибших, такого делать ни в коем случае нельзя. Этим нельзя жонглировать. Это не кегли и не цирк. Это жизни людей", - подчеркнул Данилов.

Также он очень резко высказался о советнике руководителя ОП Михаиле Подоляке, который 13 июня объявил: "Чтобы закончить войну и выбросить Россию из Украины, нам нужен паритет тяжелого оружия: 1000 гаубиц калибра 155 мм; 300 ракетных систем залпового огня (РСЗО); 500 танков; 2000 единиц бронетехники; 1000 дронов. 15 июня в Брюсселе будет встреча Контактной группы министров обороны. Ожидаем решения".

"Я не понимаю, почему он делает такие заявления. Он представитель Генштаба? Я его видел только на пеньках у Януковича. Не понимаю, с какого перепуга он сейчас голос армии", - возмутился Данилов. По его мнению, такие темы вправе поднимать только главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала и министр обороны Алексей Резников.

Конечно, у Данилова есть собственные причины возмущаться заявлениями Арахамии и Подоляка. Но чтобы вынести это свое недовольство на публику, нужны были какие-то дополнительные мотивы. Нетрудно догадаться, что таким мотивом стало возмущение американских партнеров.

Заявление Подоляка уже вызвало негативную публичную реакцию Пентагона. 15 июня на брифинге в Брюсселе министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли с нескрываемым недоумением выслушали вопрос, в котором упоминалось, что "Украина публично запросила длинный список вооружений, включая 1000 гаубиц, 500 танков и 300 РСЗО" (это именно те цифры, которые озвучил Подоляк), и высказывалось опасение, что Украине дают "слишком мало и слишком поздно".

"Я не знаю, что вы имеете в виду, но я разговаривал с генералом Залужным, и мы получили списки. Это официальные запросы их министерства обороны. Они запросили 10 артиллерийских дивизионов; Было доставлено 12 артиллерийских дивизионов. Опять же, я бы сказал, 97 тысяч противотанковых систем. Это больше противотанковых комплексов, чем танков в мире. Они просили 200 танков; они получили 237 танков. Запросили 100 БМП; у них больше 300. Мы поставили, грубо говоря, около 1600 зенитно-ракетных комплексов и около 60 тысяч снарядов для систем ПВО. Когда я говорю "мы", я имею в виду международное сообщество", - сообщил генерал Милли.

Министр Остин добавил: "Мы только что провели время" с министром Резниковым "в соседней комнате и пошагово выяснили, что им нужно в этой битве. Поэтому мы уверены, что прилагаем все усилия, чтобы дать им то, что они считают важным".

Можно понять возмущение Вашингтона. Неизвестно кто (а для американцев Подоляк - это именно неизвестно кто) через голову министра Резникова и генерала Залужного озвучивает претензии к Пентагону и вообще ко всей антипутинской коалиции. По-видимому, аналогичную реакцию вызвало и заявление Арахамии об украинских потерях. Все понимают, что риторика в духе "Америка нам не помогает, наша армия несет огромные потери" может быть подготовкой общественного мнения (и в Украине, и на Западе) к необходимости компромисса с Путиным. Арахамия в своем скандальном выступлении в Вашингтоне прямо заявил, что война должна закончиться "компромиссом".

Отступление Ермака

Арахамия - представитель "партии компромисса", лидером которой в окружении Владимира Зеленского можно считать руководителя ОП Андрея Ермака. К этой же партии относятся самые медиа-активные советники Ермака Михаил Подоляк и Алексей Арестович, а также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Вплоть до недавнего времени эти деятели состязались в уничижительных выражениях в адрес НАТО. Кулеба: "НАТО как институция за это время не сделало ничего" для Украины. Арестович: "Лидеры тех стран, которые в НАТО сейчас, оценивают его совсем иначе, чем украинцы, размечтавшиеся о НАТО". Подоляк: "НАТО вообще боится, ведь мы поняли, что НАТО - это альянс для Голливуда, это красивый бренд. Они проводят саммиты, на которых хвалят себя, вешают медальки за какие-то теоретические решения". Ну-ну, как раз на таком саммите будет выступать Зеленский на следующей неделе.

Кампания критики в адрес НАТО была развернута Офисом президента еще в марте. Она стала частью подготовки общества к "компромиссу", о котором договаривалась в Стамбуле наша делегация во главе с Арахамией (ее членом является и Подоляк). Одновременно Арестович обольщал общество обещаниями быстрого окончания войны. 14 марта он рассказывал, что не позднее начала мая будет мирное соглашение, а может быть и гораздо быстрее: "Сейчас "вилка". Или в течение недели-двух будет мирное соглашение с отводом войск. Или попытка где-то наскрести этих условных сирийцев и бросить на второй раунд. Но после того, как мы и их перемелем в середине апреля, к концу апреля будет договор".

"Партии компромисса" противостоит "партия войны до победы". К ней можно отнести и секретаря СНБО Данилова, и министра обороны Резникова, который находится в постоянном контакте с Пентагоном. Отличительная особенность этой "партии" - положительные высказывания в адрес НАТО. Резников 15-16 июня принял участие в заседании в Брюсселе Контактной группы по вопросам обороны Украины, после чего похвастался: "Имел возможность обсудить с партнерами "НАТО де-факто". Рад, что коллеги подтвердили, что Украина де-факто уже член этой семьи". А Данилов, комментируя результаты этого заседания, подчеркнул, что мы должны быть благодарны за помощь. "Нам нужно задать себе вопрос: а кто нам что обязан? - отметил он. - Если бы наша страна была членом НАТО, был бы совсем другой разговор".

Первый публичный выпад в адрес конкурирующей "партии" Данилов сделал еще месяц назад. "Те люди, которые говорят, что война закончится в мае или через неделю - легкомысленны. Это очень тяжелый и многокомпонентный процесс, а помощь наших партнеров оружием является ключевым на сегодняшний день моментом определения ситуации", - завил он в интервью nv.ua. В конце мая он опять намекнул на Арестовича: "Я считаю, те люди, которые говорили, что война очень скоро закончится, что мы уже победили, что в апреле будем праздновать, - говорили опасную вещь. К большому сожалению, война еще будет продолжаться, и нам для победы многое предстоит сделать".

И вот теперь он выступил уже против фигур потяжелее, чем Арестович, - против Подоляка и Арахамии. Появились даже оценки, что, наверное, Данилов готовится к отставке, раз он так осмелел. Но ситуация, по-видимому, иная. Данилов осмелел потому, что благодаря западной военной помощи идея компромисса с Путиным утратила актуальность. И это чувствуется прежде всего по смене риторики Зеленского. Так, 15 июня он заявил в разговоре с президентом США Джо Байденом: "Мы должны победить в этой войне и вернуть наши оккупированные территории. Это будет наша общая победа".

И с этой новой реальностью вынужден смириться Ермак. 20 июня вышло его интервью lb.ua. "С нашей стороны компромиссов точно не будет", - пообещал он. Журналисты ему не поверили и задали уточняющий вопрос насчет, например, такого компромисса, как отказ от курса на вступление в НАТО: "В марте-апреле предметом переговоров между Украиной и Россией был нейтральный статус и наш отказ от членства в НАТО. Сейчас эти опции уже неактуальны?"

"Я бы вообще не говорил о том, что этот вопрос как-то обсуждался на официальном уровне", - ответил Ермак. Ему возразили: "Об этом публично говорили члены нашей делегации". Ермак попытался опровергнуть: "Скорее речь шла о слишком свободных интерпретациях комментариев участников делегации. Я бы так сказал".

Нетрудно проверить, как было на самом деле, прочитав сообщение на официальном сайте президента за 29 марта об итогах украинско-российских переговоров в Стамбуле. Там говорится, что Украина согласна "фактически зафиксировать сегодняшний статус внеблокового и безъядерного государства постоянного нейтралитета" и "возьмет на себя обязательство не размещать на своей территории иностранные военные базы, иностранные военные контингенты, не вступать в военно-политические союзы, а проведение военных учений на территории Украины будет возможно с согласия стран-гарантов" (то есть лишь с согласия России как страны-гаранта).

Конечно, это не означает, что одна "партия" победила, а другая "капитулировала". Ермак остается влиятельным представителем президентской команды, и Арахамия никуда не денется, да и Подоляк с Арестовичем, наверное, тоже. Но вот идея компромисса с Путиным пока что проиграла. Главная заслуга в этом наших Вооруженных Сил, а также западной военной помощи, за которую мы должны благодарить прежде всего Джо Байдена и британского премьера Бориса Джонсона.

Можно предположить, что функционал Ермака теперь несколько сузится, по крайней мере, ОП не будет лезть в компетенцию Минобороны, главнокомандующего и Генштаба ВСУ. И можно надеяться, что Арахамия и спикеры ОП теперь будут поскромнее и перестанут говорить о том, о чем военные просят помолчать.
 

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