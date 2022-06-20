Фінансові новини
- |
- 20.06.22
- |
- 15:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Данилов: Подоляк – голос армии? Я его видел только на пеньках у Януковича
11:47 20.06.2022 |
Об этом Данилов рассказал в интервью ЛигаБизнесИнформ.
"Я не понимаю, почему он делает такие заявления. Он представитель Генштаба? Я его видел только на пеньках у Януковича. Не понимаю, с какого перепуга он сейчас голос армии. Такие вещи должен говорить Залужный, Шаптала (начальник Генштаба ВСУ. - Ред.) и министр обороны", - прокомментировал секретарь СНБО заявления Подоляка о нуждах ВСУ в вооружении.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада запретила воспроизведение музыкальной продукции российского происхождения в медиа и общественном транспорте
|Рост в десять раз за месяц? Почему Зеленский, Арестович и Арахамия говорят разное о потерях нашей армии
|Кабинет министров отменил безвизовый режим с Россией с 1 июля – Шмыгаль
|Еврокомиссия рекомендовала признать Украину и Молдову кандидатами в члены ЕС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Рада поддержала ратификацию Стамбульской конвенции
|Данилов: Подоляк – голос армии? Я его видел только на пеньках у Януковича
|Столтенберг: растет вероятность, что Украина с современным оружием выгонит путинские войска из Донбасса
|Кандидат авансом: 7 требований, которые должна выполнить Украина, чтобы не потерять статус в ЕС
|Рада обратилась к странам ЕС предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз
|Рада запретила импорт и распространение издательской продукции из РФ и Беларуси
Бізнес
|Компания McLaren, возможно, задумалась о выпуске кроссовера
|Boring Company Илона Маска получила разрешение на расширение сети туннелей под Лас-Вегасом
|Китайская BOE запустит производство OLED-панелей для телевизоров — это ликвидирует монополию LG и снизит цены
|Браузер Firefox для Windows и macOS теперь по умолчанию блокирует или ограничивает сбор куки
|Сервис Google Карты научился рассчитывать плату за проезд во время путешествия
|Bugatti показала первый клиентский экземпляр гиперкара Centodieci
|Adobe запустит бесплатную веб-версию Photoshop