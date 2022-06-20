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АНАЛІТИКА

Данилов: Подоляк – голос армии? Я его видел только на пеньках у Януковича

11:47 20.06.2022 |

Політика

Данилов: Подоляк – голос армии? Я его видел только на пеньках у Януковича

 
Секретарь СНБО Алексей Данилов не понимает, почему советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк стал голосом армии.

Об этом Данилов рассказал в интервью ЛигаБизнесИнформ.

"Я не понимаю, почему он делает такие заявления. Он представитель Генштаба? Я его видел только на пеньках у Януковича. Не понимаю, с какого перепуга он сейчас голос армии. Такие вещи должен говорить Залужный, Шаптала (начальник Генштаба ВСУ. - Ред.) и министр обороны", - прокомментировал секретарь СНБО заявления Подоляка о нуждах ВСУ в вооружении.
 

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