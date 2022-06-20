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Рада запретила воспроизведение музыкальной продукции российского происхождения в медиа и общественном транспорте
Верховная Рада запретила публичное воспроизведение музыкальной продукции российского происхождения в медиа и общественном транспорте, а также увеличила квоту на украинскую музыку в эфире радиостанций и телеканалов.
Принятие соответствующего законопроекта № 7273-д за основу и в целом поддержали 303 народных депутата на пленарном заседании в воскресенье, сообщил член фракции «Голос» Ярослав Железняк в своём телеграм-канале.
Документ предусматривает запрет на публичное исполнение, показ, демонстрацию музыкальных произведений, исполненных или созданных гражданами Российской Федерации. В случае нарушения этой нормы телерадиоорганизации обязуются заплатить штраф в госбюджет в размере 10% от лицензионного сбора.
Кроме этого, законопроект предлагает запретить проведение гастролей с участием исполнителей, являющихся гражданами государства-агрессора, воспроизведение в транспорте музыки и других звуковых сигналов, кроме информации о поездке, воспроизведение музыки в салоне такси без согласия всех пассажиров.
Документ также предусматривает создание списка исполнителей РФ, осуждающих агрессию против Украины, с целью позволить исполнять произведения таких авторов. Право обновлять такой список предлагается закрепить за Советом национальной безопасности и обороны.
Вместе с тем закон увеличивает квоту на песни на украинском языке с 35% до 40%. Телерадиоорганизации обязуются обеспечить выполнение этой нормы в течение суток, а также в каждом промежутке времени между 07.00 и 14.00 и между 15.00 и 22.00. В то же время Рада увеличила с 60% до 75% суточный объем ведения радиопередач на государственном языке.
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