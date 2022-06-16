Арахамия считает слабой позицию украинской стороны на переговорах с РФ

Глава украинской делегации на переговорах с РФ, лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия считает слабой позицию украинской стороны на переговорах в настоящее время.

"Наша переговорная позиция на самом деле довольно слаба, поэтому мы не хотим садиться за стол, находясь в такой позиции. Нам нужно как-то переломить ее", - сказал Арахамия американскому изданию "Axios", подчеркивая необходимость проведения контроперации по возвращению утраченной Украиной территории.

Издание также ссылается на слова Арахамии о том, что, несмотря на замораживание переговоров с РФ, он и его команда разговаривают по телефону со своими российскими коллегами "один или два раза в неделю", хотя "обе стороны ясно понимают, что прямо сейчас нет места для переговоров".

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"Благодаря содействию господина Абрамовича, украинская и российская делегации достигли договоренностей по организации гуманитарных коридоров, через которые смогли спасти более 400 000 человек", - говорится в письме Арахамии.