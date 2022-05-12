Рада утвердила указ президента о принудительном изъятии активов Сбербанка России и ВЭБ.РФ в Украине

Верховная Рада в четверг 334-мя голосами утвердила указ президента Владимира Зеленского от 11 мая о принудительном изъятии активов в Украине Сбербанка России и ВЭБ.РФ, сообщают народные депутаты из зала заседаний.

Как уточнил депутат Алексей Гончаренко, речь идет о финансовых активах украинской "дочки" Сбербанка – Международного Резервного банка (МР Банк, ранее – Сбербанк, Киев) на 5 млрд 825,88 млн грн (здесь и далее – на конец марта этого года) и "дочки" ВЭБ.РФ Проминвестбанка (ПИБ, Киев) – 4 млрд 483,31 млн грн.

Гончаренко добавил, что изымаются также права требования долга Сбербанка России и ВЭБ.РФ к своим "дочкам" соответственно на 14 млрд 889,69 млн грн и 934,87 млн грн.

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Правительство определило, что госпредприятию Нацинвестфонд, возглавляемое Тимофеем Миловановым, будут передаваться принудительно изъятые объекты права собственности России и ее резидентов.



Согласно указу, документ вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, принятое в тот же день – 11 мая. Согласно пояснительной записке в Раде, эти действия осуществлены в соответствии с принятым парламентом 3 марта этого года законом "О главных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов" (№2116-)I.

"Объекты права собственности РФ и ее резидентов, регистрация права собственности на которые не требуется в соответствии с законом, переходят в собственность государства со дня введения в действие указом президента Украины решения СНБО…", – говорится в законе.

Закон требует утверждать такие указы президента в Раде не позднее, чем спустя шесть месяцев после отмены военного положения в стране, однако глава государства и парламент решили сразу провести эту процедуру.

Согласно указу, опубликованному на сайте Рады, принудительно изымаются также 99,772644% акций ПИБа, принадлежащих "ВЭБ.РФ", и 100% акций МР Банка, принадлежащих Сбербанку России.

В части изъятия других финансовых активов указанных "дочек" российских банков делается исключение для активов на 3 млрд грн МР Банка, которые направляются на удовлетворение требований его кредиторов и необходимые для этого затраты Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ).

Вторым исключением являются также права по кредитам МР Банка "Укрзализныце" с задолженностью примерно на $166 млн, "Электротяжмашу" на 516,9 млн грн, ГАХК "Артем" на 205,1 млн грн и НПК "Зоря-Машпроект" на 2 млрд 325,3 млн грн, а также права по кредиту ПИБ "Укрзализныце" на $231,6 млн, которые подлежат передаче (вероятно, назначенному для этой роли Кабмином 10 мая "Нацинвестфонду" – ИФ).

Согласно решению СНБО, Кабмин и ФГВФЛ совместно с Нацбанком должны обеспечить проведение принудительного изъятия указанных объектов права собственности РФ и ее резидентов в 10-дневный срок с момента опубликования указа.

Как сообщалось, НБУ на второй день начатой Россией войны – 25 февраля – отозвал банковскую лицензию и ликвидировал банки, находящиеся под контролем РФ, - МР Банк и ПИБ. Затем, 11 марта, НБУ направил в Кабинет министров письмо, в котором предложил принудительно изъять в доход государства их финансовые активы. "В доход государства может быть направлено около 26 млрд грн. Это денежные средства, ОВГЗ, депозитные сертификаты… Понятно, что украинские вкладчики этих банков должны получить свои вклады сначала в пределах гарантированной суммы", – сказал глава Нацбанка Кирилл Шевченко, комментируя это письмо в интервью "Экономической правде".

Правительство 9 апреля поддержало это предложение. "Украина взыскивает часть финансовых активов в виде прав требования долга, средств, которые есть на счетах, ОВГЗ, депозитарных сертификатов (НБУ – ИФ). Поэтому, конечно, следующим решением должно быть решение СНБО, но этот важный шаг в направлении (изъятия) правительство сделало уже сегодня", – отметила тогда первый вице-премьер Юлия Свириденко.

Согласно данным на сайте НБУ, на начало февраля 2022 года МР Банку (ранее –Сбербанк) принадлежали ОВГЗ на 9 млрд грн и депозитные сертификаты НБУ почти на 6 млрд грн при общем размере активов 61,6 млрд грн, в том числе чистых – 34,9 млрд грн. Помимо этого, у банка было 1,95 млрд грн денежных средств, из которых 0,37 млрд грн – на счету в НБУ, 10,8 млрд грн - в других банках и инвестиционная недвижимость на 0,67 млрд грн.

С другой стороны, на начало февраля МР Банк был должен 14,6 млрд грн другим банкам и 6,7 млрд грн – клиентам, в том числе 3,8 млрд грн – юрлицам, 2,9 млрд грн – физлицам, из которых около 1,2 млрд грн подлежат обязательной выплате через ФГВФЛ.

Что касается Проминвестбанка, то ОВГЗ и депозитные сертификаты НБУ на 1 февраля у него отсутствовали. При общем размере активов в 28,5 млрд грн, в том числе чистых – 6,8 млрд грн, свободных денежных средств у него было 0,32 млрд грн, в том числе в Нацбанке – 0,28 млрд грн, средств в других банках – 1,25 млрд грн, инвестиционной недвижимости – на 1,18 млрд грн.

С другой стороны, ПИБ на начало февраля был должен 0,91 млрд грн другим банкам и всего 0,03 млрд грн – клиентам.

ФГВФЛ 12 апреля утвердил реестр акцептованных требований кредиторов МР Банка на 19,9 млрд грн и кредиторов Проминвестбанка на 4,93 млрд грн.