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США не видят угрозы применения Россией ядерного оружия, несмотря на риторику Кремля
22:42 29.04.2022 |
Соединенные Штаты не верят в существование угрозы применения Россией ядерного оружия, несмотря на недавнюю эскалацию риторики Москвы.
Об этом заявил высокопоставленный представитель Министерства обороны США, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
"Мы продолжаем каждый день следить за их ядерным потенциалом, насколько это возможно, и мы не считаем, что существует угроза применения ядерного оружия или угрозы территории НАТО", - заявил журналистам чиновник на условиях анонимности.
Накануне президент США Джо Байден заявил, что комментарии России о возможности ядерной войны являются "безответственными".
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Если будет локальный удар, то весь город не будет эвакуирован, только определенную часть. На такой случай у военных есть комплекты защиты: противогазы, спецкостюмы. В соответствующем снаряжении армейцы будут эвакуировать людей.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в понедельник, что Запад не должен недооценивать повышенный риск ядерного конфликта из-за Украины.
Ранее в этом месяце Россия заявила, что планирует к осени развернуть свои недавно испытанные межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", способные нанести ядерные удары по Соединенным Штатам.
Директор ЦРУ Уильям Бернс ранее заявил, что к угрозе применения Россией тактического или маломощного ядерного оружия на Украине нельзя относиться легкомысленно, но ЦРУ не видело большого количества практических доказательств, подтверждающих эту обеспокоенность.
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