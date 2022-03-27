Что будет с Киевом, если Путин применит тактическое ядерное оружие – интервью с Олегом Ждановым

Денис Сарбей / Деловая столица

О том, что такое тактическое ядерное оружие и как оно может быть использовано против Украины, "ДС" поговорила с военным экспертом Олегом Ждановым.

Зачем именно и каким образом применяют тактическое ядерное оружие, которое угрожает использовать Россия ?

Применение тактического ядерного оружия (ТЯО) планируется на участках плотной, глубоко эшелонированной обороны противника там, где нужно ее прорывать. После применения ТЯО войска через прорыв идут вперед и развивают наступление на нужном направлении. Однако вышеупомянутые действия невозможны в наших условиях, ведь у нас нет сплошной линии обороны, она достаточно мобильна и маневрена, а ВСУ действуют малыми отрядами, то есть для применения ТЯЗов фактически нет целей, это очень большая проблема для России.

Каковы основные виды тактического ядерного оружия?

Основное ТЯО - это артиллерийские боеприпасы калибра 152 мм или 203 мм мощностью 0,2-0,4 килотонн в тротиловом эквиваленте. Имеются также авиационные ракеты оперативно-тактического класса с ядерными боеголовками, мины, глубинные бомбы, торпеды, авиабомбы. В общем, классифицируют это оружие по мощности, носителю, назначению и точности, хотя однозначного определения, какое ядерное оружие следует считать тактическим, нет, и граница между ним и стратегическим ядерным оружием может изменяться в зависимости от условий применения.

Сколько тактических ядерных боезарядов располагает Россия?

Общее количество ядерных боезарядов, которыми располагает Россия, оценивается в 7-8 тыс., зарядов малой мощности среди них несколько тысяч, более точной информации нет. Достоверно о существовании ядерной головной части российских "Искандеров" неизвестно, но она точно есть у "Точек-У", которыми владеет агрессор. Отмечу, что мы, конечно, не узнаем, когда россияне решат воспользоваться ядерным оружием: предупреждать, что на нас, допустим, сбросят не фосфорную бомбу, а ядерную, никто не будет. Такое оружие применяют неожиданно, чтобы добиться большего эффекта.

Как могут развиваться события в российско-украинской войне, если Россия таки применит против нас ядерное оружие?

Есть определенные предохранители от такой ситуации, это зависит от того, будет ли Путин знать об адекватном ответе на свои действия: даже российский диктатор не хочет, чтобы ракета прилетела на Красную площадь. Конечно, при ядерном апокалипсисе никто не может точно предсказать, как будут развиваться события. Вместе с тем, если в ответ на удар по Украине НАТО не нанесет превентивного ответного удара - российский диктатор поставит Альянс на колени. Там понимают: если ответа не будет, это станет поражением НАТО, после чего Путин вместе с КНР будет навязывать Западу свою волю. То есть это угроза нового биполярного мира, но уже российско-китайского, чего Запад, очевидно, не допустит.

К каким последствиям может привести применение ТЯЗ, например, против Киева?

В общей сложности известно 4 поражающих фактора ядерного взрыва: радиация, электромагнитное излучение (оно выводит из строя любую микросхему, в которой есть полупроводники, то есть каждую такую схему), ядерная вспышка и ударная волна.

Последствия зависят от мощности оружия. Если это артиллерийский боеприпас или ракета и взрыв наземный, то радиус сплошного разрушения, в котором нет шансов спастись никому, будет составлять около одного километра. Радиус зоны частичных разрушений будет составлять около 10 километров, а в 15-километровой зоне разрушения будут слабы - например, повреждены оконные стекла, двери.

При этом радиоактивный "гриб" высотой 5-10 км поднимется в облака и будет разнесен ветром. Радиоактивное облако будет двигаться и выпадет осадками, когда сложатся погодные условия. Здесь можно вспомнить Чернобыль: реактор взорвался на Припяти, а радиоактивный дождь пошел на следующий день в Голландии. Электромагнитное излучение будет действовать по всей зоне поражения, то есть в радиусе 15-20 км, под его влиянием все выйдет из строя.

Как спасаться от взрыва тем, кто оказался вблизи зоны поражения?

Есть общие рекомендации в таких случаях. Если вы видите яркую вспышку и растущий "гриб" - нужно лечь на землю ногами к "грибу", переждать ударную волну за какой-то неровностью поверхности - холмом, например. Кроме этого, нужно укрыться каким-нибудь плащом, простыней или другой тканью, чтобы избежать попадания пепла, который будет сыпаться после взрыва на ваше тело. Затем от этого пораженного радиоактивными элементами плаща нужно избавиться, дома также нужно закрыть все окна. Конечно, нужно как можно быстрее эвакуироваться и найти возможность измерить попавшую в организм дозу излучения. Следует употреблять продукты, которые содержат в себе йод и выводят радионуклиды из организма. К сожалению, лучевая болезнь, которой болеют те, кто получил большую дозу облучения, неизлечима.

Нужно ли будет эвакуировать целый Киев при ударе тактическим ядерным оружием?

Если будет локальный удар, то весь город не будет эвакуирован, только определенную часть. На такой случай у военных есть комплекты защиты: противогазы, спецкостюмы. В соответствующем снаряжении армейцы будут эвакуировать людей, их максимально дезактивируют, смоют радиоактивную пыль, одежду сожгут. Для прохождения всех процедур будут образовываться фильтрационные кордоны, где также будут определять степень облучения радиацией, и дальше будут распределяться по категориям: кого-то отправят в больницу, кто-то будет получать определенные препараты, а кому-то достаточно будет пройти профилактику.

Становится ли город полностью непригодным для жизни после тактического ядерного удара, о чем говорят соответствующие теоретические модели?

Степень ядерного загрязнения от такого удара будет очень малой, во всем остальном можно вспомнить, каким образом развивались события в Хиросиме, Нагасаки и Чернобыле. Природа Зоны отчуждения полностью восстановилась и расцвела, радионуклиды ушли глубоко в почву. Японцы же полностью отстроили разрушенные города (новое строительство там началось через несколько лет после войны), радиационный фон там в норме, как и общий фон в нашей Зоне отчуждения, за исключением саркофага четвертого реактора.