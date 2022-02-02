Зеленский: Полностью поддерживаю «Слугу народа» по исключению Трухина из рядов партии

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о поддержке решения по исключению народного депутата Александра Трухина из рядов партии "Слуга народа" и одноименной парламентской фракции.

"Относительно господина Трухина, обнародованного видео, я полностью поддерживаю реакцию Давида Арахамии личную и реакцию партии "Слуга народа". Я думаю, что все единогласно, мне кажется, поддержат, чтобы уволить господина Трухина из партии "Слуга народа", - сказал Зеленский в Киеве в среду на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

"Я считаю, что это же вопрос справедливости! Несмотря на то, депутат ты или любой чиновник, или любой человек любой профессии – все должны быть равны перед законом. Потому все должны отвечать и все, поверьте мне, точно будут отвечать за это, несмотря на то, проступок это или серьезное правонарушение. Во-первых, ты депутат, ты являешься примером и потому должен нести особую ответственность. Я ожидаю именно такой реакции наших правоохранителей и депутатов партии "Слуга народа", - добавил глава государства.



