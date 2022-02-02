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Зеленский: Полностью поддерживаю «Слугу народа» по исключению Трухина из рядов партии
12:59 02.02.2022 |
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о поддержке решения по исключению народного депутата Александра Трухина из рядов партии "Слуга народа" и одноименной парламентской фракции.
"Относительно господина Трухина, обнародованного видео, я полностью поддерживаю реакцию Давида Арахамии личную и реакцию партии "Слуга народа". Я думаю, что все единогласно, мне кажется, поддержат, чтобы уволить господина Трухина из партии "Слуга народа", - сказал Зеленский в Киеве в среду на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
"Я считаю, что это же вопрос справедливости! Несмотря на то, депутат ты или любой чиновник, или любой человек любой профессии – все должны быть равны перед законом. Потому все должны отвечать и все, поверьте мне, точно будут отвечать за это, несмотря на то, проступок это или серьезное правонарушение. Во-первых, ты депутат, ты являешься примером и потому должен нести особую ответственность. Я ожидаю именно такой реакции наших правоохранителей и депутатов партии "Слуга народа", - добавил глава государства.
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