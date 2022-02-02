Журналисты обнародовали видео оформления ДТП с участием нардепа Трухина с нагрудных камер правоохранителей

Журналисты издания "Украинская Правда" обнародовали видео с камер полицейских, которые оформляли ДТП с участием народного депутата Александра Трухина (фракция "Слуга народа"), где зафиксирован факт предложения правоохранителям взятки в $150 тыс. за возможность оставить место ДТП.

На видео Трухин обращается к полицейскому со словами "давай я тихонько в лес уйду", а затем обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским.





Также нардеп несколько раз отрицал факт личного управления автотранспортом, который попал в ДТП. Трухин обещал "отблагодарить" правоохранителей за разрешение скрыться с места ДТП. Также нардеп озвучивал правоохранителям суму возможной выгоды в $150 тыс. за содействие.

Как сообщалось, ДТП с участием Трухина произошло на Бориспольской трассе 23 августа. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

Ряд СМИ после этого сообщили, что за рулем Audi находился Трухин, однако впоследствии удалили эту информацию.

31 августа Нацполиция сообщила, что дело будет расследоваться Государственным бюро расследований.

И.о. директора Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев заявил, что следствие в деле по факту ДТП с участием народного депутата Трухина пока еще не получило информацию, которая бы помогла установить, кто был за рулем автомобиля во время происшествия.

26 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что экспертиза относительно участия Трухина в ДТП на предмет пребывания его за рулем автомобиля, состоится в ближайшее время.