ГБР: в распоряжении следствия не было материалов, обнародованных журналистами по ДТП с участием нардепа Трухина

В распоряжении следствия не было материалов, которые обнародовали журналисты по ДТП с участием народного депутата Александра Трухина, заявляют в Государственном бюро расследований (ГБР).

"Информируем, что материалов, обнародованных журналистами издания "Украинская правда", к моменту выхода расследования в распоряжении следствия не было. Подчеркнем, что следователи ГБР допрашивали сотрудника полиции, видео с личной камеры которого обнародовали журналисты. К сожалению, сотрудникам ГБР он не предоставил информацию, которую сообщил журналистам", - говорится в сообщении Бюро, размещенном в среду на сайте ведомства.

В ГБР заявили, что "видео будет истребовано в законном порядке, исследовано и будет дана юридическая оценка действиям, зафиксированным на нем".

В сообщении Бюро также напоминает, что расследование ДТП с участием Трухина продолжается, ГБР проводит все необходимые экспертизы и другие следственные действия. "Поскольку камеры видеофиксации на участке трассы, где произошло происшествие, на момент ДТП еще не были установлены, ГБР обращалось к гражданам с просьбой предоставить дополнительные фото- и видеозаписи для ускорения расследования. К сожалению, данное обращение не привело к ожидаемому результату", - информируют в Бюро.

ДТП с участием Трухина произошло на Бориспольской трассе 23 августа. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

Ряд СМИ после этого сообщили, что за рулем Audi находился Трухин, однако впоследствии удалили эту информацию.

31 августа Нацполиция сообщила, что дело будет расследоваться Государственным бюро расследований.

И.о. директора Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев заявил, что следствие в деле по факту ДТП с участием народного депутата Трухина пока еще не получило информацию, которая бы помогла установить, кто был за рулем автомобиля во время происшествия.

1 февраля 2022 года журналисты издания "Украинская правда" обнародовали видео с камер полицейских, которые оформляли ДТП с участием народного депутата Александра Трухина (фракция "Слуга народа"), где зафиксирован факт предложения правоохранителям взятки в $150 тыс. за возможность оставить место ДТП. На видео Трухин обращается к полицейскому со словами "давай я тихонько в лес уйду", а затем обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским.