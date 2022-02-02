МВД о расследовании ДТП с участием нардепа Трухина: все процессуальные решения в деле входят в полномочия ГБР

Уголовные производства, в которых в качестве подозреваемого может фигурировать народный депутат Украины, относятся к подследственности Государственного бюро расследований, заявили в Министерстве внутренних дел Украины, комментируя ДТП с участием нардепа Александра Трухина (фракция "Слуга народа").

"Именно потому, что в ходе следствия полицией были получены факты, свидетельствовавшие, что за рулем автомобиля "Ауди" мог быть народный депутат Украины, уголовное производство было передано из Национальной полиции в Государственное бюро расследований. Поэтому подчеркиваем, что все попытки представлять суть дела так, что якобы народный депутат Украины Александр Трухин о чем-то пытался "договориться" с министром внутренних дел Украины не соответствуют действительности", - указывается в заявлении, обнародованном пресс-службой МВД.

Отмечается, что установление всех фактов и обстоятельств ДТП с участием народного депутата Украины и принятие соответствующих процессуальных решений входят в полномочия ГБР.

Как сообщалось, журналисты издания "Украинская Правда" обнародовали видео с камер полицейских, которые оформляли ДТП с участием народного депутата Александра Трухина (фракция "Слуга народа"), где зафиксирован факт предложения правоохранителям взятки в $150 тыс. за возможность оставить место ДТП. На видео Трухин обращается к полицейскому со словами "давай я тихонько в лес уйду", а затем обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским.

ДТП с участием Трухина произошло на Бориспольской трассе 23 августа. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

Ряд СМИ после этого сообщили, что за рулем Audi находился Трухин, однако впоследствии удалили эту информацию.

31 августа Нацполиция сообщила, что дело будет расследоваться Государственным бюро расследований.

И.о. директора Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев заявил, что следствие в деле по факту ДТП с участием народного депутата Трухина пока еще не получило информацию, которая бы помогла установить, кто был за рулем автомобиля во время происшествия.

26 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что экспертиза относительно участия Трухина в ДТП на предмет пребывания его за рулем автомобиля, состоится в ближайшее время.