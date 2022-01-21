Введет ли СНБО санкции против Волошина, Олейника и Сивковича

Юрий Васильченко / Depo.ua

В минфине США ввели экономические санкции против четырех украинских политиков за "вредоносные действия России за рубежом". В список попали действующие нардепы от ОПЗЖ Тарас Козак и Олег Волошин и экс-регионалы Владимир Олейник и Владимир Сивкович. Рассказываем, кто они такие.

Напомним, стало известно, что США ввели санкции против трех украинских экс-нардепов и одного действующего, а затем в минфине объяснили, чем они мотивированы. В Украине из этой четверки под санкциями СНБО пока только один.

Тарас Козак - ближайший соратник Медведчука

Близкий соратник Виктора Медведчука. Долгое время работал налоговиком, затем таможенником во Львовской области. В 2005-2010 годах являлся заместителем председателя Государственной таможенной службы. В 2014 году избрался депутатом от "Оппозиционного блока".

2 февраля 2021 года утверждено решение СНБО от 4.10.2018 года, заблокировавшее деятельность пророссийских телеканалов, принадлежащих Козаку (NewsOne, 112, ZIK) сроком на пять лет. 17 февраля 2021 года против Козака и его жены были введены санкции СНБО за продажу нефтепродуктов террористическим организациям "Л/ДНР". 11 мая 2021 года в отношении Тараса Козака и Виктора Медведчука было возбуждено дело о государственной измене. В настоящее время живет на России.

По данным американцев, Козак, который контролирует несколько новостных каналов в Украине, поддержал план ФСБ очернить высокопоставленных лиц из ближайшего окружения президента Украины Владимира Зеленского, "ошибочно обвинив их в неэффективном управлении во время пандемии COVID-19". Кроме того, Козак использовал свои новостные платформы для распространения ложных нарративов о событиях в США в 2020 году. Речь идет о "пленках Деркача" - еще одного украинского политика, уже находящегося под американскими санкциями.

Олег Волошин - единственный из четверки остался в Украине

Нардеп от ОПЗЖ, креатура Константина Грищенко, экс-министра иностранных дел времен президентства Леонида Кучмы (2003-2005) и Виктора Януковича (2010-2012) и вице-премьер-министра (2012 - февраль 2014). Когда Грищенко с 2008-го по 2010 год был послом Украины на России, он взял Волошина с собой в Москву. В парламент Волошин попал по квоте Сергея Левочкина.

Американцы обвиняют Волошину в подрыве авторитета украинских чиновников и защите интересов России. Нардеп также работал с подсанкционным в США гражданином РФ Константином Килимником. Фигурант уже прокомментировал свой новый статус. Говорит: сами по себе ограничения его мало коснулись, поскольку он "очень небогат" и не имеет собственности и счетов за границей. Скорее всего, попадание Волошина в список - четкий сигнал другим украинским политикам, экспертам и просто медийным лицам, что раскрутка в Украине выгодной для России темы "внешнего управления" будет караться санкциями. А предоставление эфиров подобным спикерам может повлечь за собой проблемы в США и странах-партнерах для владельцев телеканалов.

Владимир Олейник - один из спикеров Партии регионов

Бывший мэр Черкасс, затем - нардеп-"регионал", входил в группу Николая Азарова, был одним из ключевых спикеров режима Януковича. После Майдана рванул в Москву. Время от времени появляется с антиукраинскими комментариями в российских медиа. Под санкции Олейник попал, поскольку в 2021 году, по данным американцев, работал по указанию ФСБ для сбора информации о критической инфраструктуре Украины.

Кроме того что он был рупором регионалов, во время президентских выборов 1999 года Олийнык прославился участием в Каневской четверке. Еще с того времени его связывают со следующим фигурантом санкционного списка - Владимиром Сивковичем.

Владимир Сивкович причастен к избиению студентов на Майдане

Был правой рукой Андрея Клюева, при президентстве Януковича работал заместителем секретаря Совбеза. По определенной информации, продолжает сотрудничать с Клюевым и в Москве.

Сивковича в санкционный список внесли за то, что он "работал с сетью российской разведки для проведения операций влияния, которые пытались заручиться поддержкой Украины для официальной передачи Крыма России". Что это за история, пока неясно. Надеемся, украинские спецслужбы сообщат детали.

Кроме того, в начале 2020 года Сивкович "координировал с российскими спецслужбами продвижение дезинформационной кампании Деркача против президентских выборов в США в 2020 году". Американцы полагают, что Сивкович имеет связи с ФСБ и "поддерживал операцию влияния, направленную на США с 2019-го по 2020 год".

С 1983 года он работал в органах КГБ. В 1990-1992 годах находился в Германии. В СМИ сообщалось, что Сивкович был тогда шефом Владимира Путина. В независимой Украине, кроме политики, он занимался бизнесом. В частности, был одним из партнеров на телеканале СТБ вместе с российским "Лукойлом". После перехода контроля над каналом к Виктору Пинчуку Сивкович отошел от дел в этом медиа. Кроме того, одним из ключевых его бизнесов была авиакомпания "Вита". Также фамилия этого лица сплывала в связи с застройками, в том числе скандальными.

В последний раз в Украине Сивкович громко отличился 30 ноября 2013 года, когда вместе с тогдашним главой КГГА Александром Поповым имел отношение к разгону студенческого Майдана. Это привело к радикализации протестов, которые в конце концов снесли Януковича и его режим в феврале 2014-го. А 14 декабря 2013 года Генеральная прокуратура, пытаясь снизить градус протестов, выдвинула подозрения Попову, Сивковичу, начальнику киевской милиции Валерию Коряку и его заместителю Петру Федчуку в совершении преступления по факту событий 29-30 ноября 2013 года. По свидетельствам Коряка, куратором операции был Сивкович.

Из Москвы, где проживает этот фигурант санкционного списка, новостей о нем немного. Известно, что 20 апреля 2015 года он попал в ДТП, в результате которого получил тяжелые травмы.

Введет ли СНБО санкции против Волошина, Олейника и Сивковича

В заключение - вывод. Кроме Волошина, три других фигуранта списка находятся на России. Поэтому американские санкции, казалось бы, их мало коснутся и являются скорее доказательством того, что в США хорошо осведомлены об антиукраинской и антиамериканской деятельности россиян и их агентов. Впрочем, здесь важно вспомнить, что за последние годы под санкции в Америке попали Андрей Деркач, Александр Дубинский, Игорь Коломойский, Андрей Портнов, Александр Тупицкий и еще ряд менее известных лиц. В августе прошлого года наш Совбез ввел санкции против Деркача. Других же в Украине не ограничили.

Из нового подсанкционного квартета под санкциями у нас Козак. Еще с прошлого года. Интересно будет посмотреть, как отреагирует СНБО на другие фамилии. На первый взгляд, ударить по Сивковичу, Олейнику или Волошину несложно. Но возникнет проблема избирательности. К примеру, почему до сих пор в Украине не под санкциями Коломойский? Или еще один вопрос: кто-то слышал, чтобы Деркач после введения против него санкций в Украине испытал какие-то серьезные проблемы?