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Глава МИД Германии посетит Украину 17 января
20:32 13.01.2022 |
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетит Украину в понедельник, 17 января.
Соответствующую информацию агентству "Интерфакс-Украина" подтвердил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
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На Банковой надеются, что пятый президент испугается и не приедет. Собственно, именно для того и понадобилось пугать его мерой пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее российские СМИ сообщили, что 18 января Бербок посетит Москву и проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что представители "нормандского формата" в ближайшее время планируют провести новую встречу, однако не уточнив, на каком уровне пройдут переговоры.
"Мы очень рады, что представители всех четырех сторон в скором времени снова соберутся и возобновят подготовительные переговоры", - сказал Шольц журналистам в Берлине в четверг.
По его словам, Германия и Франция стараются реанимировать переговоры в рамках "нормандского формата". Шольц считает необходимым использовать все возможные каналы переговоров с Россией в целях обеспечения "общей безопасности и территориального суверенитета" государств в Европе.
Переговоры по урегулированию в Донбассе в "нормандском формате" ведут Украина, Германия, Франция и Россия.
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