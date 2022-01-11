Игра нервов. Посадит ли Зеленский Порошенко в СИЗО

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Игра нервов. Посадит ли Зеленский Порошенко в СИЗО

23:04 10.01.2022 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

На Банковой надеются, что пятый президент испугается и не приедет. Собственно, именно для того и понадобилось пугать его мерой пресечения в виде содержания под стражей.

Нынешняя неделя насыщена важными для Украины международными переговорами. К ним приковано внимание американских и европейских политиков и медиа. Западные СМИ цитируют заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в интервью Financial Times о том, что в случае неудачи переговоров с Россией Североатлантический альянс под руководством США готов к "новому вооруженному конфликту в Европе".

"Риск конфликта сохраняется, - подчеркнул Столтенберг. - Мы должны надеяться и усердно работать на лучшее, но быть готовыми к худшему".

Речь тут не только о возможности новой агрессии России против Украины, но и о более широком конфликте, в который напрямую могут быть втянуты страны НАТО. Казалось бы, если уж западные столицы готовятся к экстремальным вариантам развития событий, то для Киева это вообще должно быть заботой номер один.

Порошенко вместо Путина

Однако нынешняя украинская власть демонстрирует совсем иное поведение. Пока весь мир озабочен переговорами между Западом и Россией, Банковая полным ходом готовится к посадке Петра Порошенко. Различные источники, как во власти, так и в оппозиции, сходятся в том, что Порошенко должен завершить свое зарубежное турне и вернуться в Украину 17 января. По сценарию Банковой, его должны задержать прямо в Борисполе и отвезти в Печерский суд, который изберет ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Подчеркнем: это будет не домашний арест (как, например, у Виктора Медведчука), а следственный изолятор.

Понятно, что в течение недели эти планы еще могут измениться. Но в любом случае уже сейчас самое время задаться вопросом о причинах такого поведения Банковой.

С точки зрения психологии, это классический пример инверсного восприятия. То есть это тот случай, когда большое (угроза развязывания Путиным полномасштабной войны в Европе) кажется маленьким, а маленькое (политическая конкуренция между Зеленским и Порошенко) - большим.

Впрочем, не будем настаивать на версии коллективного помешательства. Напомним, что мы имеем дело с актерами. Они могут разыгрывать безумие, но действовать расчетливо и втихаря смеяться, как они ловко всех обвели вокруг пальца.

Три расчета Банковой

Если говорить о том, на что рассчитывает Банковая, то у нее даже не один, а три расчета. Первый расчет - на Запад. Именно потому, что Запад сейчас считает приоритетом избежать большой войны в Европе, его не должна взволновать такая мелочь, как арест Порошенко.

Иными словами, очень похоже на то, что Владимир Зеленский и Андрей Ермак решили, что нынешний глобальный кризис дает им карт-бланш на радикальное решение внутренних проблем. Кстати, под проблемами они понимают не только Порошенко.

Например, есть еще конкурс на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. 1 сентября Зеленский лично письменно пообещал президенту США Джо Байдену "немедленное избрание нового руководителя САП в соответствии с лучшими международными практиками". Это обещание Зеленский повторил, опять же письменно, 8 ноября в меморандуме, на основании которого МВФ 22 ноября выделил нам транш в размере $700 млн по программе stand-by. "Мы завершим процесс отбора и назначим нового руководителя САП до конца ноября 2021 г.", - записано в меморандуме. И не выполнено в срок. 20 декабря официальный сайт президента сообщил "позицию президента и Офиса президента Украины относительно конкурса для отбора руководителя САП": "Мы максимально заинтересованы в том, чтобы конкурсная комиссия завершила все необходимые процедуры до конца года, определив наиболее достойного кандидата на должность руководителя САП". Но на календаре уже 10 января, а конкурс до сих пор не завершен.

То, что Зеленский игнорирует собственные обещания Байдену и МВФ, - это именно демонстративное поведение. И смысл этой демонстрации исключительно прозрачен. В случае ареста Порошенко западные посольства, возможно, выскажут озабоченность. Но все должны понимать, что Банковая эту озабоченность отправит в ту же корзину для мусора, в которой уютно упокоились обещания завершить конкурс в САП "немедленно", "до конца ноября" и "до конца года".

На Банковой категорически не верят в то, что Вашингтон может прибегнуть к каким-то мерам наказания типа санкций против кого-то из окружения Зеленского и Ермака. Дескать, у нас тут без пяти минут война с Путиным, поэтому никто нас ни за какие шалости наказывать не будет.

Второй расчет Банковой - на Порошенко. В ОП надеются, что пятый президент испугается и не приедет. Собственно, именно для того и понадобилось пугать его мерой пресечения в виде содержания под стражей. Одно дело - домашний арест в комфортных условиях, с видеосвязью со всем миром. И совсем другое - оказаться взаперти в следственном изоляторе. В социальных сетях, к слову, уже разгоняется тема о том, что Порошенко лучше бы поберечь себя и попросить политического убежища где-нибудь за границей.

А третий расчет - на народ. Политтехнологи ОП надеются убедить украинцев в том, что Порошенко уже выбыл из игры. И это тоже разгоняется в соцсетях. Мол, он, конечно, может добиться оправдательного приговора "за недоказанностью преступления". Также он может выиграть в Европейском суде по правам человека. Но на это уйдут годы, и президентские выборы пройдут без него. Поэтому всем сторонникам Порошенко, дескать, лучше искать какую-то другую фигуру.

Злые языки клевещут, что скоро появятся президентские рейтинги "без Порошенко", где лидерами будут Зеленский и Юлия Тимошенко. И все это только на том основании, что "пятому президенту объявлено подозрение".

В связи с этим уточним, что Конституция не запрещает баллотироваться на пост президента тем гражданам, которым объявлено подозрение. Как и тем, кто арестован, или кто сидит или сидел в тюрьме. Ограничение есть только для кандидатов в народные депутаты: "Не может быть избран в Верховную Раду Украины гражданин, имеющий судимость за совершение умышленного преступления, если эта судимость не погашена и не снята в установленном законом порядке". Но для кандидатов в президенты таких ограничений нет. Поэтому рейтинги "без Порошенко", если они появятся, будут чистой воды манипуляцией. С таким же успехом можно делать рейтинги "без Зеленского" на том основании, что он вначале всем обещал отработать один срок на нынешней должности.

Как ответит Порошенко

Частично Порошенко уже ответил. "17 января я, как и обещал, вернусь в Киев, чтобы явиться в суд и провести встречу с Генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием. Возвращаюсь не для того, чтобы защищаться от Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии. От попыток зеленых клептократов выстроить авторитарный режим и подавить оппозицию, как это произошло в Беларуси, России и Казахстане. И как это Янукович тщетно пытался сделать в Украине", - сообщил он 6 января.

Знающие люди говорят, что разные отряды команды Порошенко готовят несколько сюрпризов. Часть этих планов объявил 10 января волонтер Юрий Бирюков: "Во-первых, да - он прилетает 17 января. Это абсолютно точно, серьезно и не будет меняться. Во-вторых, да - мы будем его встречать. Встречать ярко, громко и шумно. Все мы, все вы, все вместе. В-третьих, да - зеленая шушера не понимает, что с этим всем делать дальше. Так что - берем с собой кофе/чай, хорошее настроение и встречаемся 17 января в Киеве. Забавный нюанс в том, что билет на поезд/автобус можно купить за "Вовину тысячу". Вова, вот за это - спасибо, обязательно воспользуемся".

А протоиерей Александр Дедюхин развил тему: "И действительно, лучшее, на что можно потратить "Вовину тысячу", - это купить билеты и приехать 17 января встречать Петра Порошенко в Киев. Не знаю пока, на когда брать обратный билет, но с этим потом разберемся".

Разумеется, это только часть планов. Еще в сценарии Порошенко свою роль должны сыграть Зеленский и Ермак - сообщив украинцам о своем намерении удовлетворить требования Путина. Ну не полностью все требования, а типа "сойдемся где-то посередине", как это когда-то уже анонсировал сам Зеленский.

Сыграют ли Зеленский и Ермак эту роль - это тоже интересный вопрос. От него будет зависеть уровень протестных настроений в патриотической среде. Сторонники Порошенко уже активно продвигают в соцсетях мысль о том, что посадка Порошенко - это одно из требований Путина Зеленскому и Ермаку. У Зе-политтехнологов, конечно, есть другое объяснение: просто сейчас Банковая видит окно возможностей, когда она может делать во внутренней политике все, что хочет, и ей за это ничего не будет. Но в ОП пока еще стесняются говорить об этом открыто.

 

ПО РУБРИКАМ

10.01 Первые торги на межбанке после праздников прошли без ажиотажа, однако уже во вторник ситуация может измениться

10.01 Биткоин резко упал до 5-месячного минимума

10.01 Платежеспособные банки Украины за январь-ноябрь 2021 года получили 65,728 млрд гривен прибыли после налогообложения

10.01 Депозитные ставки для физлиц 10.01.22

10.01 Премии по «Зеленой карте» в Украине за 11 мес. возросли на 33,8%, количество договоров - на 27,16% - МТСБУ

10.01 Страховщики-члены МТСБУ за 11 мес. увеличили платежи по ОСАГО на 16,6%, выплаты - на 27,6%

10.01 Bloomberg назвал самого богатого криптовалютного миллиардера

10.01 ПриватБанк предупредил о новой мошеннической схеме с 1000 гривен

10.01 Национальный банк Украины обнародовал календарь работы банков на 2022 год

10.01 Доллар 10 января продолжает расти к евро в ожидании повышения ставки ФРС

10.01 Справочный курс гривны 10 января понижен на 0,56 коп до 27,5088 грн/$1

10.01 Фондовые биржи АТР закрыли торги 10 января разнонаправленно

10.01 Morgan Stanley сэкономил $100 тыс. на утилизации жёстких дисков, а в результате потерял $120 млн

10.01 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 06.01.22

10.01 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 10.01.22

• дальше…

10.01 РФ не стоит недооценивать возможные рычаги воздействия на нее со стороны США и их союзников - Госдеп

10.01 В Пентагоне не видят признаков существенного ослабления концентрации сил РФ близ Украины

10.01 Принцип «открытых дверей» НАТО не подлежит обсуждению - Шерман

10.01 Столтенберг: НАТО не откажется от перспективы членства Украины

10.01 Лондон планирует разработать гиперзвуковое оружие

10.01 Контрабанда 14 кг золота украинским дипломатом в Польше: суд раскрыл детали дела

10.01 Казахи напугали. Почему Кремль навсегда откажется от проекта «преемник Путина»

10.01 Германия прекратила экспорт оружия в Казахстан

10.01 Блинкен рассказал об ожиданиях от переговоров с Россией о безопасности

10.01 США обнародовали детали своей позиции в преддверии переговоров с РФ об Украине - АР

10.01 Госдеп США против новых санкций по «Северному потоку - 2»

10.01 США исключили возможность сокращения войск в Польше и странах Балтии

10.01 Страны НАТО продемонстрировали единство по отношению к России

10.01 Власти Казахстана выдали джазового музыканта из Кыргызстана за погромщика

06.01 Компенсации за сбитый «Боинг» МАУ: группа стран прекратила переговоры с Ираном

• дальше…

04.01 В Украине в прошлом году продали около 200 тысяч гектаров сельхозземель

29.12 Гослесагентство Украины в 2021 году высадило 240 млн деревьев

29.12 Франца Володимира фон Габсбург-Лотрингена та Аллу Наволокіну нагородили Всесвітнім Орденом

29.12 Количество вакцинированных взрослых украинцев в ближайшее время превысит 50% - премьер

21.12 «Автострада» пробурила и забетонировала половину свай под опоры новой развязки на Дарницком мосту в Киеве

20.12 Украина с 1 февраля установила минимальную розничную цену на простые пластиковые пакеты 2-3 грн

17.12 Украина получит 50 вертолетов Aurbus в 2022 году

16.12 Локдауна не будет, но маски останутся надолго - премьер Украины

15.12 В Украине адаптивный карантин продлевается до 31 марта 2022 года

13.12 Всемирный банк выделил Украине $150 млн на борьбу с COVID-19: деньги пойдут на вакцинацию

13.12 Украина получила от ЕИБ 50 миллионов евро на закупку COVID-вакцин

10.12 Сегодня заработал запрет на бесплатные пластиковые пакеты. Что изменится для украинцев

09.12 Киев увеличит арендную ставку на землю под жилую застройку до 12% от нормативной оценки

06.12 Бюджет Программы медгарантий в 2022г увеличен на 33,8 млрд грн – НСЗУ

06.12 Мошенники пытаются выманить номера банковских карточек и персональные данные под предлогом выплаты 1 тыс. грн за вакцинацию

• дальше…

10.01 Игра нервов. Посадит ли Зеленский Порошенко в СИЗО

10.01 РФ не стоит недооценивать возможные рычаги воздействия на нее со стороны США и их союзников - Госдеп

10.01 В Пентагоне не видят признаков существенного ослабления концентрации сил РФ близ Украины

10.01 Принцип «открытых дверей» НАТО не подлежит обсуждению - Шерман

10.01 В Офисе президента хотят ввести талоны на питание для поддержки населения

10.01 Столтенберг: НАТО не откажется от перспективы членства Украины

10.01 Контрабанда 14 кг золота украинским дипломатом в Польше: суд раскрыл детали дела

10.01 Адвокат Головань заявил, что ГБР известно об планируемых визитах Порошенко в Стамбул и Варшаву

10.01 Арест имущества Порошенко – нерождественское поздравление украинцев по-зеленски

10.01 Блинкен рассказал об ожиданиях от переговоров с Россией о безопасности

10.01 США обнародовали детали своей позиции в преддверии переговоров с РФ об Украине - АР

10.01 Страны НАТО продемонстрировали единство по отношению к России

10.01 Позитив недели. В США для Украины построят еще два патрульных катера Маrk VI

06.01 Адвокаты Порошенко обжалуют решение Печерского суда об аресте имущества пятого президента

06.01 Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество Порошенко

• дальше…

10.01 В 2021 году криптомошенники похитили рекордные 14 миллиардов долларов

10.01 ПриватБанк предупредил о новой мошеннической схеме с 1000 гривен

10.01 Sony показала семиместный кроссовер, который может пойти в серию

10.01 В 2021 финансовом году глава Apple Тим Кук заработал почти 100 млн долларов - это на 570% больше, чем годом ранее

10.01 Контрабанда 14 кг золота украинским дипломатом в Польше: суд раскрыл детали дела

10.01 Крупные компании присматриваются к квантовым вычислениям

10.01 Mozilla приостановила прием биткоин-донатов после критики пользователей

10.01 Электромобили Mercedes-Benz оснастят солнечными батареями с 2024 года

06.01 Лучшие смартфоны Android по соотношению цены и производительности по версии AnTuTu

06.01 Самые производительные недорогие смартфоны Android по версии AnTuTu — среди лидеров новый претендент на трон

06.01 BMW рассказала, как моментально меняет цвет кузова автомобиля — с помощью электронных чернил

06.01 NVIDIA пообещала справиться с дефицитом видеокарт во второй половине года

05.01 Mercedes-Benz Vision EQXX: 1000 км без подзарядки и бортовая электроника на нейросетях третьего поколения

05.01 К 2025 году Toyota выпустит собственную операционную систему Arene для автомобилей

05.01 Intel представила мобильные процессоры семейства Alder Lake — до 14 ядер и 5 ГГц

• дальше…

21.12 Внедрение технологий на базе ИИ не влияет на количество рабочих мест

23.11 На Западе все чаще звучат призывы к введению четырехдневной рабочей недели

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно