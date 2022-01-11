Игра нервов. Посадит ли Зеленский Порошенко в СИЗО

Юрий Вишневский / Деловая столица

На Банковой надеются, что пятый президент испугается и не приедет. Собственно, именно для того и понадобилось пугать его мерой пресечения в виде содержания под стражей.

Нынешняя неделя насыщена важными для Украины международными переговорами. К ним приковано внимание американских и европейских политиков и медиа. Западные СМИ цитируют заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в интервью Financial Times о том, что в случае неудачи переговоров с Россией Североатлантический альянс под руководством США готов к "новому вооруженному конфликту в Европе".

"Риск конфликта сохраняется, - подчеркнул Столтенберг. - Мы должны надеяться и усердно работать на лучшее, но быть готовыми к худшему".

Речь тут не только о возможности новой агрессии России против Украины, но и о более широком конфликте, в который напрямую могут быть втянуты страны НАТО. Казалось бы, если уж западные столицы готовятся к экстремальным вариантам развития событий, то для Киева это вообще должно быть заботой номер один.

Порошенко вместо Путина

Однако нынешняя украинская власть демонстрирует совсем иное поведение. Пока весь мир озабочен переговорами между Западом и Россией, Банковая полным ходом готовится к посадке Петра Порошенко. Различные источники, как во власти, так и в оппозиции, сходятся в том, что Порошенко должен завершить свое зарубежное турне и вернуться в Украину 17 января. По сценарию Банковой, его должны задержать прямо в Борисполе и отвезти в Печерский суд, который изберет ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Подчеркнем: это будет не домашний арест (как, например, у Виктора Медведчука), а следственный изолятор.

Понятно, что в течение недели эти планы еще могут измениться. Но в любом случае уже сейчас самое время задаться вопросом о причинах такого поведения Банковой.

С точки зрения психологии, это классический пример инверсного восприятия. То есть это тот случай, когда большое (угроза развязывания Путиным полномасштабной войны в Европе) кажется маленьким, а маленькое (политическая конкуренция между Зеленским и Порошенко) - большим.

Впрочем, не будем настаивать на версии коллективного помешательства. Напомним, что мы имеем дело с актерами. Они могут разыгрывать безумие, но действовать расчетливо и втихаря смеяться, как они ловко всех обвели вокруг пальца.

Три расчета Банковой

Если говорить о том, на что рассчитывает Банковая, то у нее даже не один, а три расчета. Первый расчет - на Запад. Именно потому, что Запад сейчас считает приоритетом избежать большой войны в Европе, его не должна взволновать такая мелочь, как арест Порошенко.

Иными словами, очень похоже на то, что Владимир Зеленский и Андрей Ермак решили, что нынешний глобальный кризис дает им карт-бланш на радикальное решение внутренних проблем. Кстати, под проблемами они понимают не только Порошенко.

Например, есть еще конкурс на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. 1 сентября Зеленский лично письменно пообещал президенту США Джо Байдену "немедленное избрание нового руководителя САП в соответствии с лучшими международными практиками". Это обещание Зеленский повторил, опять же письменно, 8 ноября в меморандуме, на основании которого МВФ 22 ноября выделил нам транш в размере $700 млн по программе stand-by. "Мы завершим процесс отбора и назначим нового руководителя САП до конца ноября 2021 г.", - записано в меморандуме. И не выполнено в срок. 20 декабря официальный сайт президента сообщил "позицию президента и Офиса президента Украины относительно конкурса для отбора руководителя САП": "Мы максимально заинтересованы в том, чтобы конкурсная комиссия завершила все необходимые процедуры до конца года, определив наиболее достойного кандидата на должность руководителя САП". Но на календаре уже 10 января, а конкурс до сих пор не завершен.

То, что Зеленский игнорирует собственные обещания Байдену и МВФ, - это именно демонстративное поведение. И смысл этой демонстрации исключительно прозрачен. В случае ареста Порошенко западные посольства, возможно, выскажут озабоченность. Но все должны понимать, что Банковая эту озабоченность отправит в ту же корзину для мусора, в которой уютно упокоились обещания завершить конкурс в САП "немедленно", "до конца ноября" и "до конца года".

На Банковой категорически не верят в то, что Вашингтон может прибегнуть к каким-то мерам наказания типа санкций против кого-то из окружения Зеленского и Ермака. Дескать, у нас тут без пяти минут война с Путиным, поэтому никто нас ни за какие шалости наказывать не будет.

Второй расчет Банковой - на Порошенко. В ОП надеются, что пятый президент испугается и не приедет. Собственно, именно для того и понадобилось пугать его мерой пресечения в виде содержания под стражей. Одно дело - домашний арест в комфортных условиях, с видеосвязью со всем миром. И совсем другое - оказаться взаперти в следственном изоляторе. В социальных сетях, к слову, уже разгоняется тема о том, что Порошенко лучше бы поберечь себя и попросить политического убежища где-нибудь за границей.

А третий расчет - на народ. Политтехнологи ОП надеются убедить украинцев в том, что Порошенко уже выбыл из игры. И это тоже разгоняется в соцсетях. Мол, он, конечно, может добиться оправдательного приговора "за недоказанностью преступления". Также он может выиграть в Европейском суде по правам человека. Но на это уйдут годы, и президентские выборы пройдут без него. Поэтому всем сторонникам Порошенко, дескать, лучше искать какую-то другую фигуру.

Злые языки клевещут, что скоро появятся президентские рейтинги "без Порошенко", где лидерами будут Зеленский и Юлия Тимошенко. И все это только на том основании, что "пятому президенту объявлено подозрение".

В связи с этим уточним, что Конституция не запрещает баллотироваться на пост президента тем гражданам, которым объявлено подозрение. Как и тем, кто арестован, или кто сидит или сидел в тюрьме. Ограничение есть только для кандидатов в народные депутаты: "Не может быть избран в Верховную Раду Украины гражданин, имеющий судимость за совершение умышленного преступления, если эта судимость не погашена и не снята в установленном законом порядке". Но для кандидатов в президенты таких ограничений нет. Поэтому рейтинги "без Порошенко", если они появятся, будут чистой воды манипуляцией. С таким же успехом можно делать рейтинги "без Зеленского" на том основании, что он вначале всем обещал отработать один срок на нынешней должности.

Как ответит Порошенко

Частично Порошенко уже ответил. "17 января я, как и обещал, вернусь в Киев, чтобы явиться в суд и провести встречу с Генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием. Возвращаюсь не для того, чтобы защищаться от Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии. От попыток зеленых клептократов выстроить авторитарный режим и подавить оппозицию, как это произошло в Беларуси, России и Казахстане. И как это Янукович тщетно пытался сделать в Украине", - сообщил он 6 января.

Знающие люди говорят, что разные отряды команды Порошенко готовят несколько сюрпризов. Часть этих планов объявил 10 января волонтер Юрий Бирюков: "Во-первых, да - он прилетает 17 января. Это абсолютно точно, серьезно и не будет меняться. Во-вторых, да - мы будем его встречать. Встречать ярко, громко и шумно. Все мы, все вы, все вместе. В-третьих, да - зеленая шушера не понимает, что с этим всем делать дальше. Так что - берем с собой кофе/чай, хорошее настроение и встречаемся 17 января в Киеве. Забавный нюанс в том, что билет на поезд/автобус можно купить за "Вовину тысячу". Вова, вот за это - спасибо, обязательно воспользуемся".

А протоиерей Александр Дедюхин развил тему: "И действительно, лучшее, на что можно потратить "Вовину тысячу", - это купить билеты и приехать 17 января встречать Петра Порошенко в Киев. Не знаю пока, на когда брать обратный билет, но с этим потом разберемся".

Разумеется, это только часть планов. Еще в сценарии Порошенко свою роль должны сыграть Зеленский и Ермак - сообщив украинцам о своем намерении удовлетворить требования Путина. Ну не полностью все требования, а типа "сойдемся где-то посередине", как это когда-то уже анонсировал сам Зеленский.

Сыграют ли Зеленский и Ермак эту роль - это тоже интересный вопрос. От него будет зависеть уровень протестных настроений в патриотической среде. Сторонники Порошенко уже активно продвигают в соцсетях мысль о том, что посадка Порошенко - это одно из требований Путина Зеленскому и Ермаку. У Зе-политтехнологов, конечно, есть другое объяснение: просто сейчас Банковая видит окно возможностей, когда она может делать во внутренней политике все, что хочет, и ей за это ничего не будет. Но в ОП пока еще стесняются говорить об этом открыто.