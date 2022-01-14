«Льготный» газ и регулирование цен: Каким боком украинцам вылезет социальный популизм власти

Юрий Васильченко / Depo.ua

Начало 2021 года запомнилось внесудебными санкциями и блокировкой каналов Медведчука, начало года нынешнего- обещаниями повысить пенсии, зарплаты, и все на фоне роста цен и падения промышленности. Одни это называют пиром во время чумы, другие же уверяют, что социальным популизмом Зеленский вернет себе упавший рейтинг.

Как мы и предвидели, с первых дней нового года власти занялись левацким социальным популизмом с прицелом на выборы-2023. Вот несколько таких инициатив:

* Денис Шмыгаль анонсировал увеличение пенсий в 2022 году: для украинцев старше 70 лет выплаты поднимут до 3 тыс. грн;

* врачам зарплату повысили уже с 1 января. Минимальная зарплата медика составит 20 тысяч, санитаров и другого медперсонала - 13 500;

* кроме повышения соцвыплат и зарплат правительство взялось за цены, которые стремительно двигаются вверх. Оно ввело государственное регулирование цен на гречку, сахар-песок, макаронные изделия, молоко жирностью 2,5% в пленке, подсолнечное масло, яйца категории С1, куриную тушку, масло жирностью 72,5% и пшеничную муку. Еще в декабре регулируемые цены ввели на ржано-пшеничный хлеб и батон. Предельный уровень торговой надбавки на эти продукты обещают не выше 10%.

"Предельный размер торговой надбавки исключит возможность манипуляции ценами, стабилизирует рынок розничной торговли продовольственными товарами и введет прозрачный механизм ценообразования", - уверяет первый заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий.

Параллельно с этим правительство утвердило порядок торговли "льготным" газом для 6 803 производителей товаров социального значения. С перечнем льготников можно ознакомиться по ссылке. Придирчивые журналисты уже нашли в этом списке производителей социальных товаров газсбыты, которые связывают с олигархом Дмитрием Фирташем. Очевидно, найдутся еще интересные факты коррупционного характера. Но мы о другом. О скачках цен из-за существенного удорожания газа предупреждали еще осенью, когда стоимость голубого топлива начала бить рекорды на газовых биржах. Создавалось впечатление, что тогда чиновники притворялись слепоглухонемыми. Они акцентировали внимание на том, что для населения стоимость газа почти не выросла и отопительный сезон граждане пройдут без стресса от коммунальных платежек. За все заплатит бизнес. И здесь в конце года на должностных лиц сошло просветление: цены же растут. Результатом этого просветления и стало решение о регулировании цен и "льготном" газе для производителей социальных товаров.

Схема получения этого газа непростая. На специальные аукционы будут допускаться компании-производители социальных продуктов, входящие в список Министерства аграрной политики, а также трейдеры, у которых заключены договоры с данными компаниями. По предварительным данным, сообщает Минэкономики, в январе 2022 года газодобывающие компании должны продать около 80 миллионов кубометров голубого топлива украинской добычи производителям хлеба, растительного масла, яиц, курятины и муки. Учитывая объемы, речь идет и о частной газодобыче. Интересно, что государство пообещало частникам взамен утраченных доходов? Никто же не поверит, что их просто нагнули...

Но вернемся к регулированию цен, которое в Украине отменили в 2017 году как неэффективное. В первую очередь, оно ударит по торговым сетям, их теперь ограничили в надбавке. Не исключено, что в результате возникнет искусственный дефицит "защищенных" государством товаров. Экономисты в этой связи упомянули "гречневый кризис" 2011 года. Тогда был неурожай этой культуры и ее завозили из Китая. Импортную гречку раскупили торговые сети, и впоследствии она появилась на черном рынке, но уже с безбожной накруткой.

Другая проблема - сложность контроля исполнения правительственного решения. Если крупные торговые сети, которые легче проверить, могут пойти на уступки, тем более что потери компенсируют накруткой на других продуктовых товарах, то меньшие попытаются не выполнять предписания правительства. Механизм наказания за это пока неясен.

Остановят ли цены государственное регулирование и "льготный" газ? Очень сомнительная затея. Получению конечного продукта потребления предшествует целая цепочка, в которой задействовано много элементов. К примеру, молочники попали в правительственное постановление, а животноводы не попали. Производители курятины попали, а поставщики кормов - нет. А без транспортников товар вообще не доедет до торговых сетей. Поэтому правительственное решение, вероятно, рассчитано на короткое время, ведь даже полгода удерживать цены в ручном режиме не получится.

В общем же складывается впечатление, что стратегия чиновников - пропетлять. И при этом забросать граждан популистскими обещаниями в таком количестве, чтобы они не смогли вспомнить, какое из них выполнили хотя бы наполовину.