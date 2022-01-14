Счета ArcelorMittal Кривой Рог заблокированы. Что происходит? История на 2 млрд грн

Богдан Заика / LIGA.net

На счетах ArcelorMittal заблокировано 2,24 млрд грн. Компания обратилась к правительствам США и Германии. Что происходит?

12 июля 2019 года. В большом переговорном зале Днепровской гособладминистрации собралось около сотни человек - экологов, представителей бизнеса, чиновников. Статус события подчеркивал состав участников во главе с президентом Владимиром Зеленским, его помощником Сергеем Шефиром, главой Офиса президента Андреем Богданом, его заместителем Сергеем Трофимовым, премьер-министром Алексеем Гончаруком.

"Я здесь родился и не из СМИ знаю, что такое главная экологическая проблема в Украине, ведь эта проблема "живет" и рождалась в Кривом Роге", - этими словами перед скоплением телекамер президент Владимир Зеленский начал не только экологическое совещание, но и новую страницу для меткомбината ArcelorMittal Кривой Рог.

Обсуждение экологии Кривого Рога довольно быстро превратилось в серию упреков со стороны президента в адрес металлургического гиганта. Главная претензия - почему комбинат не выполняет свои экологические и инвестиционные обязательства?

"Почему количество раковых заболеваний в Кривом Роге должно зависеть от ваших стратегических планов? Я понимаю, что налоги и так далее, но сколько стоит человеческая жизнь? Стоит ли она всех налогов?" - эмоционально спрашивал Зеленский у представителя ArcelorMittal Кривой Рог.

В последующие два года правоохранительные и контролирующие органы подкрепят слова главы государства: против ArcelorMittal откроют два уголовных дела, финансовый директор предприятия станет фигурантом расследования на 2,24 млрд грн, а счета компании окажутся заблокированными.

Почему ArcelorMittal попал в немилость к власти Зеленского и сколько это стоит предприятию?

"Это очень большая проблема". Экология раздора

С победой Владимира Зеленского на выборах 2019 года Кривой Рог стал центром повышенного внимания со стороны государства - СБУ, налоговой, экологической инспекции и Офиса президента. А с января 2021 года центральный аппарат Государственной экоинспекции формально "переехал" из Киева в родной город президента. Это стало развитием идеи Зеленского перенести в Кривой Рог офис Министерства экологии, пока не будут решены экологические проблемы города и Днепропетровской области.

Причина особого внимания в свежих данных Минэкологии: в 2019 году Кривой Рог был вторым после Мариуполя по объему выбросов в атмосферу диоксида углерода, диоксида серы, метана и других соединений.

"На одного человека (в Кривом Роге. - Ред.) приходится 400 кг выбросов вредных веществ в год. Также (в городе. - Ред. ) накоплено более 10 млрд тонн промышленных отходов и более 10 млн тонн попадает в воду", - рассказывал в 2019 году на совещании с президентом юрист Олег Бондаренко, сегодня он - депутат от Слуги народа и глава экологического комитета Верховной Рады.

По его словам, главные загрязнители в области - меткомбинат ArcelorMittal Кривой Рог и три горнообогатительных комбината: Южный, Центральный и Ингулецкий. Но больше всего претензий у власти именно к ArcelorMittal - комбинат второй в стране по объемам выбросов вредных веществ в воздух и самый большой загрязнитель в Кривом Роге.

По версии Бондаренко, предприятие "годами не пускало контролирующие органы" на проверку и "игнорирует экологические требования общины города". Это, по логике депутата, якобы повысило в области смертность, увеличило количество онкологических заболеваний, уменьшило рождаемость.

Однако комбинат все обвинения в свой адрес отбрасывает. Слова депутата там называют манипуляцией и имеют на это определенные основания. Данные Национального канцер-реестра Украины свидетельствуют о том, что Днепропетровская область занимала 10 место в рейтинге областей по количеству онкологических заболеваний за 2019 год. Ее опережают даже те регионы, где нет больших металлургических комплексов. Например, Кировоградская область и Киев.

Также на комбинате опровергают упреки в недопуске экологов на территорию. Как объяснял LIGA.net Артем Филипьев, заместитель гендиректора по административным вопросам ArcelorMittal Кривой Рог, два года назад у Госэкоинспекции не было нужных документов для проверок на предприятии. "После того как ДЭИ подтвердило обновление документации в соответствии с государственными требованиями, мы больше не отказывали ДЭИ в проведении проверок, - говорит топ-менеджер.

КОНТЕКСТ. ArcelorMittal - крупнейший производитель стальной арматуры и катанки в Украине. Принадлежит британскому бизнесмену из Индии Лакшми Митталу. Компания владеет крупнейшим горно-металлургическим комбинатом ArcelorMittal Кривой Рог (предыдущее название - Криворожсталь) и рядом малых предприятий, в частности, ArcelorMittal Берислав.

За 2020 год ArcelorMittal получил 63 млрд грн дохода и 740,9 млн грн чистой прибыли. Финансовый результат предприятия до выплаты налогов - почти 848 млн грн. Согласно данным Министерства экологии, на ArcelorMittal приходится около 10% выбросов в Украине.

Экология и налоговые манипуляции. Три главных претензии властей Зеленского к ArcelorMittal

Фокус Зеленского на экологии родного ему Кривого Рога понятен. Как и политические мотивы провести вышеупомянутое экологическое совещание накануне парламентских выборов в 2019 году. Впрочем, причин для пристального внимания власти к ArcelorMittal может быть гораздо больше.

Как сообщили LIGA.net в пресс-центре ArcelorMittal, во второй половине 2019 года против предприятия было начато два уголовных дела. Первое - по статье "Экоцид", которую впоследствии СБУ переквалифицировала в "загрязнение атмосферного воздуха". Спецслужба в материалах этого дела рисовала почти апокалиптический сценарий: "...в период с 2014 года по настоящее время должностные лица ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" путем умышленного грубого нарушения норм законодательства по охране окружающей природной среды осуществляют отравление атмосферного воздуха, водных ресурсов и почвы токсинами минерального и искусственного происхождения, что может повлечь за собой экологическую катастрофу".

Второе уголовное дело касается "служебного подлога документов и уклонения от уплаты налогов". Согласно реестру судебных решений, главным подозреваемым является финансовый директор предприятия Сергей Пличко. Правоохранители предъявляют менеджменту занижение рентной платы за пользование недрами в 2015 - 2019 годах в месторождениях "Валявкинское" и "Новокриворожское". Согласно хронологии событий, которую LIGA.net предоставили в ArcelorMittal, в сентябре 2019 года Офис крупных налогоплательщиков направил комбинату претензию на 9 млрд грн. Впоследствии, когда комбинат обжалует требование налоговой в суде, сумма претензии уменьшится в четыре раза - до 2,24 млрд грн. Именно столько ренты, по версии прокуратуры и СБУ, ArcelorMittal якобы недоплатил в госбюджет. Это послужило поводом для Офиса Генпрокурора заблокировать эту сумму на счетах металлургического предприятия.

В водовороте этих событий оказался даже бывший глава налоговой Сергей Верланов. В 2020 году НАБУ начало свое расследование, в котором предполагало, что тот мог подыгрывать ArcelorMittal в попытке избежать уплаты 2,24 млрд гривен налогов, доначисленных налоговиками.

Точку на этих историях не поставишь. В сентябре 2021-го после очередной проверки комбината Госэкоинспекция выписала ArcelorMittal Кривой Рог более 450 млн грн штрафа за ненадлежащее хранение шлама на территории комбината. По подсчетам предприятия, за последние два года количество проверок представителями экоинспекции, госпродовольственной службы, налоговой, соцстраха и других госорганов возросло на 50%: с 238 за 2019 год до 360 в 2021 году. Только одна экоинспекция за последние два года оштрафовала комбинат "за загрязнение атмосферы" на 26 млн грн, уточнял экс-глава ведомства Андрей Малеваный для Интерфакс-Украина.

Как власти объясняют свое внимание к металлургическому бизнесу Лакшми Миттала? В СБУ это связывают с "противоправной деятельностью" комбината. Показательны слова председателя СБУ Ивана Баканова, который в июле 2019-го назвал бизнесмена из Индии "мощным международным инвестором", но, среди прочего, призвал к дисциплинарному наказанию менеджмента ArcelorMittal Кривой Рог за "небрежное отношение к своим обязанностям". "Я родом из Кривого Рога и хорошо знаю, какая ситуация с воздухом в нашем городе. Семьи не обходит вопрос онкологии. Эта проблема не обошла и мою семью, поэтому когда кто-то говорит, что он много делает для улучшения экологической ситуации, просто идет дрожь по спине. Есть много заявителей, которые указывают на многочисленные нарушения ArcelorMittal", - заявил Баканов.

В самом ArcelorMittal придерживаются иного мнения. Артем Филипьев в действиях силовиков и государственных органов усматривает политическое давление и "недружеское отношение". Главная цель - наполнить госбюджет любой ценой, добавил другой собеседник LIGA.net в ArcelorMittal, пожелавший остаться анонимом. "О причинах (действий силовиков. - Ред. ) можно только догадываться: как единственное международное предприятие в нашем секторе мы не обладаем ни медийным ресурсом, ни политическим влиянием, которое защитило бы нас от произвола и злоупотреблений. Мы можем рассчитывать только на цивилизованные правила игры: верховенство права, предполагаемые прозрачные правила и равные условия для всех участников отрасли, - подчеркнул Филипьев LIGA.net.

"Мы мечтаем о времени, когда просто сможем делать свою работу". Сколько стоит ArcelorMittal "война" с властью

Как дальше будут развиваться события? Точно спрогнозировать сложно. Еще два года назад, как только СБУ открыла первое уголовное дело против ArcelorMittal, на комбинате начали бить тревогу. Мол, власти могут начать реприватизацию, как это предлагал в интервью Цензору.НЕТ олигарх Игорь Коломойский в июле 2019 года.

Улучшить диалог между металлургическим гигантом и властями не помогли ни персональные встречи владельца комбината Лакшми Миттала с Владимиром Зеленским, ни смена главы ArcelorMittal в 2020 году. Не принесло результатов и обещание предприятия инвестировать за пять лет в свою экологизацию $1,8 млрд, провести капитальный ремонт местного футбольного стадиона за 50 млн грн и пополнять каждый год Фонд здоровья Кривого Рога на 100 млн грн.

"На ArcelorMittal Кривой Рог регулярно проводятся следственные действия Службы безопасности Украины - обыски и осмотры, для которых мы не видим никаких оснований и которые вызывают удивление. Правоохранители уже проинспектировали объекты сталеплавильного, агломерационного, коксохимического, горного производств, знакомились с документацией предприятия", - рассказывал ранее LIGA.net Артем Филипьев.

По его словам, за 16 лет с момента приватизации Криворожстали ArcelorMittal Кривой Рог существенно снизил выбросы вредных веществ в окружающую среду, инвестировал $10 млрд и вложил в развитие города и региона более 600 млн гривен. Теперь из-за ареста 2,24 млрд грн комбинат вынужден привлекать средства у материнской компании, чтобы не останавливать производство и не сорвать контракты.

В компании отметили, что об аресте счетов руководители предприятия информировали правительства Люксембурга, Германии, США, а также Офис бизнес-омбудсмена и агентство UkraineInvest в Украине (т.н. инвестняня. - Ред.).

По подсчетам предприятия, ArcelorMittal из-за "регулярных проверок" теряет миллионы долларов в год. "Все это время мы пытаемся установить конструктивный диалог с соответствующими органами публичной власти и мечтаем о времени, когда мы просто сможем делать свою работу, платить налоги и развивать регион своего присутствия, а не отбиваться от настойчивых контролеров", - отмечает Филипьев.