Конкурсная комиссия по избранию главы САП завершила заседание в пятницу, так и не утвердив победителя конкурса

Конкурсная комиссия по избранию руководителя САП после обсуждений и череды безрезультатных голосований за проекты решений по утверждению результатов конкурса и победителей завершила заседание в пятницу вечером.

Комиссия на заседании в пятницу в очередной раз не утвердила результаты конкурса, по которым детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов для занятия должности руководителя САП, а прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк получил 229 баллов для занятия должности заместителя руководителя САП.

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Уже известно, что победителем конкурса на должность руководителя САП стал независимый от Банковой кандидат Александр Клименко. Однако в последний момент объявление победителя было сорвано.

Поддержку не получил и проект решения, предложенный главой комиссии Катериной Коваль, которым предлагалось утвердить результаты прохождения конкурса, общий рейтинг, кандидатуру детектива НАБУ Александра Клименко для занятия должности руководителя САП и направить на согласование в Офис генерального прокурора.

Коваль пояснила, что направляла в Офис генпрокурора документы на подтверждение прохождения проверки кандидатур, но ответа пока не поступило.

Это предложение вызвало бурное обсуждение, в частности, относительно необходимости подтверждения формы допуска победителей, которое длилось продолжительное время.

Представители международной общественности в комиссии просили о голосовании по утверждению победителя конкурса без направления на согласование в Офис генпрокурора.

Таким образом, победители конкурса есть, но технически, путем голосования, не утверждены результаты конкурса.

Заседание в пятницу завершилось, дата следующего заседание не обозначена.

Ранее во вторник комиссия собралась в полном составе и утвердила повестку дня: проведение собеседований с кандидатами на административные должности САП и с кандидатами на должность руководителя САП, оценивание результатов, определение победителей конкурса.

Комиссия получила решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) относительно законности порядка проведения конкурса, но собеседования были продолжены.

Окружной административный суд Киева отменил порядок конкурсной комиссии по избранию руководителя САП, что вызвало опасения относительно переноса заседания конкурсной комиссии и проблем с утверждением победителя конкурса. Решение суд мотивировал тем, что в связи с изменениями в законодательстве, начиная с 16 июля 2015 года, ответчик по делу - Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на занятие административных должностей в САП, была лишена полномочий на принятие обжалуемого Порядка. При этом законодательно не был определен орган, которому такие полномочия передавались бы.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова пояснила, что конкурс по избранию руководителя САП затягивается из-за того, что комиссия не может собраться, в промедлении есть "субъективные факторы отдельных людей".

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на избрание руководителя САП до конца текущего года.

Обновленный меморандум экономической и финансовой политики Украины с Международным валютным фондом предусматривает избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года.

После практического задания на профессиональную компетентность комиссия неоднократно не могла собраться, чтобы назначить дату проведения завершающего конкурс собеседования двух претендентов на эту должность.

На должность руководителя САП претендуют детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.