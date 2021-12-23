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Нардепы от ЕС обратились в правоохранительные органы с заявлением о госизмене и финансировании терроризма Зеленским & Co.
12:05 23.12.2021 |
Народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" подали заявление о преступлениях Владимира Зеленского и его окружении в Офис генерального прокурора, Государственное бюро расследований и Службу безопасности Украины, сообщает пресс-служба "Евросолидарности" в четверг.
Уточняется, что в сообщении об уголовном правонарушении, в частности, отмечено, что при канденции Владимира Зеленского Украина потеряла энергетическую независимость и начала покупать уголь у страны-агрессора.
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Те из окружения шестого президента, кто убеждает его, что в случае попытки посадить пятого президента не будет ни протестов, ни трения с западными партнерами, пытаются воспользоваться неприязнью Зеленского к предшественнику, чтобы сделать его своим заложником.
"По состоянию на декабрь 2021 года Украина находится на грани энергетической катастрофы, без внешней помощи страна бессильна перед энергетическим шантажом агрессора - Российской Федерации, что является прямыми последствиями действий высшего руководства страны, в частности, гражданина Зеленского Владимира Александровича, занимающего с 2019 года должность Президента Украины", - говорится в документе.
В политсиле отмечают, что за время президентства Зеленского около $4 млрд было потрачено на уголь из РФ и Беларуси, а также на закупку электроэнергии из этих стран. "Следует особо отметить, что часть импортируемого угля, под видом российского, является добытым углем и незаконно вывезена с территории оккупированной части Луганской и Донецкой областей для последующей поставки на украинские ТЭС", - подчеркивают в "Евросолидарности".
Там добавляют, что указанные сведения содержат достаточно фактов, свидетельствующих о системных действиях высшего руководства страны по восстановлению зависимости от поставок угля из Российской Федерации для украинских ТЭС, генерирующих тепло и электроэнергию, и содержат признаки уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.111 УК Украины (Государственная измена) и ч.3 ст.258-5 (Финансирование терроризма).
"Указанные действия совершаются высшим руководством государства с началом пребывания на посту президента Украины Зеленского В.А., не могли быть ему неизвестны и совершаться без его участия и разрешения... Депутаты требуют безотлагательно, но не позднее 24 часов после подачи уведомления о совершенном уголовном правонарушении внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам вышеприведенных уголовных правонарушений, начать расследование и через 24 часа с момента внесения таких сведений предоставить заявителю выдержку из ЕРДР", - резюмируют в пресс-службе политсилы.
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