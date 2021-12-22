Дело Порошенко: Кто и зачем подставляет Зеленского

Юрий Васильченко / Depo.ua

Те из окружения шестого президента, кто убеждает его, что в случае попытки посадить пятого президента не будет ни протестов, ни трения с западными партнерами, пытаются воспользоваться неприязнью Зеленского к предшественнику, чтобы сделать его своим заложником.

Вчера президент Зеленский прокомментировал подозрение Порошенко. Комментарий сводился к трем месседжам.

1. На ситуации в стране это не отразится, если не подключатся "финансовые группы". Раскачивающих групп три-четыре.

2. На протесты из регионов свозят людей, но массовой поддержки у них нет.

3. Люди понимают, что происходит, и после поймут, кто есть кто.

Кажется, что-то похожее мы уже слышали после обнародования пленок Деркача. 20 мая 2020 года Зеленский говорил: "О Порошенко и Байдене, да, я слышал, я прокомментирую. Думаю, это не последний звонок, который увидят украинцы. Реагировать должна прокуратура, правоохранительные органы. Генеральный прокурор Украины еще вчера зарегистрировала уголовное производство по заявлению депутата Деркача, будут расследовать". И добавил, что он "знает, что это может быть квалифицировано как государственное предательство".

Уголовных дел, в которых фигурировал Порошенко, возбуждено много, но сейчас становится очевидным, что искали такую зацепку, которая позволила бы обвинить его именно в государственной измене. И вот нашли - по крайней мере, Зеленскому и его окружению так может казаться. Хотя из текста слитого в СМИ подозрения, которое к тому же подписала не Генпрокурор Ирина Венедиктова, а и. о. на время ее отсутствия, это никак не вытекает. Зато более или менее очевидными становятся намерения всех игроков в игре "посадить/не посадить Порошенко". Попробуем эти намерения очертить.

Домашняя изоляция и антипорошенковская кампания. Как выглядят планы ОП

Первый - в случае решения суда о домашнем аресте, Порошенко на длительное время окажется в информационной изоляции. Он не сможет участвовать в заседаниях Верховной Рады, не сможет проводить заграничные вояжи (говорят, жильцы улицы Банковой очень ревнуют по этому поводу) и не сможет без слежки со стороны правоохранителей встречаться с другими деятелями. Но сможет комментировать ситуацию и вокруг своего дела, и в государстве онлайн или через соцсети. Порошенко записал ответ властям на видео, в котором рассказал, когда вернется в Украину, и как по возвращении пообщается с Зеленским, кто из них "государственный предатель". Можно предположить, что таких видео теперь будет много, и они будут пользоваться популярностью. Так что если Порошенко таки отправят под домашний арест, это вовсе не означает, что ему закроют рот. И интерес к его персоне будет только усиливаться.

Второе намерение - параллельно развернуть собственную масштабную медиа-кампанию, пытаясь убедить граждан в том, что Порошенко - "изменник". Как будет работать такая кампания, можно проследить уже сейчас. Глава парламентских "слуг" Давид Арахамия, комментируя "угольное дело", заявил: "Многие бойцы спецподразделения "Альфа" занимались тогда перевозкой фактически этих денег, они дают показания". А с каких пор Арахамия работает в ГБР или Генпрокуратуре, что так хорошо осведомлен в деталях дела? Ожидается, что таких комментариев еще будет очень много.

Эффективно ли сработает такая медиа-кампания? Следует понимать, что, во-первых, группа поддержки Порошенко имеет ярких спикеров и большое количество поклонников в соцсетях, которые сейчас мобилизуются на войну со "слугами" и "зелеботами"; во-вторых, кроме телеканала Игоря Коломойского "1+1" и каналов "Дом" и "Рада", полностью лояльных к Банковой телеканалов нет, а вот нелояльных или пытающихся балансировать значительно больше. В-третьих, видим, что политики, которые могут обижаться на Порошенко из-за прошлых ссор, например Юлия Тимошенко, решили в этой истории не подыгрывать власти. С одной стороны, им выгодна посадка конкурента за оппозиционный электорат. Но, очевидно, что в посадку они не верят, но верят в то, что противостояние Зеленского с Порошенко нанесет, прежде всего, мощный удар по нынешнему президенту. И им это выгодно. Хотя, конечно, будут и те "эксы", которые потопчутся по Порошенко. Следует вспомнить, как отдельные из них быстро переобулись в "зеленое" в 2019-м. Но зацепиться за власть им это не помогло.

Не будем строить догадки, удастся ли Зеленскому посадить предшественника в тюрьму, потому что такой эпилог в сценарии и не предусмотрен.

Выиграет ли от преследования Порошенко

Возможно, если бы это дело было год назад, все воспринималось бы по-другому. Сейчас Зеленский, его окружение, "слуги" в целом накопили значительный антирейтинг и из-за "вагнергейта", и вследствие углубления социально-экономических проблем, и вряд ли для них в ближайшее время что-то изменится к лучшему. Не назовем нынешнюю попытку посадить Порошенко подарком для него, потому что она добавит ему много хлопот и съест кучу нервных клеток, но можно предположить, что его рейтинг будет теперь расти, а президентский будет падать. И здесь не о том, что украинцы любят гонимых режимом.

Медведчук, о котором упомянул Зеленский, сидит себе под домашним арестом, крайне редко дает о себе знать, в его защиту никто не устраивает митингов. С Порошенко будет иначе. Будут и митинги, и обеспокоенность западных политиков (уже есть заявления отдельных посольств, которые акцентируют внимание на недопустимости политической мотивации в этом деле. Видимо, в головах европейцев и американцев не укладывается, как президента страны, который 5 лет организовывал оборону страны от российской агрессии, могут обвинять в государственной измене), и серьезные конфликты в парламенте. Это все - на фоне экономических проблем. Не говоря об ослаблении наших позиций в дипломатии, чем обязательно воспользуется Россия. Еще бы не воспользоваться, если официальный Киев сам дает для этого возможность.

А кто точно проиграет, так это украинцы и Зеленский. Вместо единения политических элит вокруг гигантских вызовов, стоящих перед страной, власти реализуют конфронтационный сценарий. И именно те, кто предложил его Зеленскому, являются настоящими врагами. Эти люди, и, очевидно, они очень близки к президенту, преследуют исключительно собственный интерес - сделать Зеленского зависимым от них. Именно они могли убедить его в том, что и уличных акций не будет, и Запад будет молчать, и дело удастся довести до суда. Чем больше президент будет делать непростительных ошибок, тем эти люди для него будут становиться все более незаменимыми.

Такое мы уже в истории проживали. Попытку посадить Порошенко справедливо сравнивают с посадкой Януковичем Тимошенко. Что выиграл Янукович от тюремного срока главной оппонентки? Возможно, почувствовал моральную сатисфакцию, потому что Юлия Владимировна не скрывала своего пренебрежения к нему. Зато получил единение национал-демократической оппозиции на выборах 2012 года. А еще - стал зависим от тех, кто то ли подталкивал его к посадке Тимошенко, то ли просто подыгрывал его неприязни к ней. Избавиться от зависимости он уже не мог. Так и пошел на политическое дно в 2014 году.