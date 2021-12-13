Стефанчук не подпишет обращение в КСУ о разъяснении сроков парламентских выборов

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук не подпишет общение народных депутатов в Конституционный суд за разъяснением касательно возможности переноса парламентских выборов в Украине в 2023-го на 2024 год.

"Нет, я не подпишу. Это плохо воспринимается в обществе. Я знаю, что некоторые мажоритарщики очень хотят этого, но я, слава богу, не мажоритарщик, так что могу себе позволить не подписывать таких обращений", - заявил спикер в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Статьи по теме:Статьи по теме:

30.11.21 Отсрочка выборов, мажоритарка, онлайн-голосование. Как «слуги» планируют удержаться у власти до 2029 года

До очередных президентских выборов осталось немногим более двух лет. И на Банковой вовсю готовят сценарии продления власти еще на пять лет.