Отсрочка выборов, мажоритарка, онлайн-голосование. Как «слуги» планируют удержаться у власти до 2029 года

Юрий Вишневский / Деловая столица

До очередных президентских выборов осталось немногим более двух лет. И на Банковой вовсю готовят сценарии продления власти еще на пять лет.

Для этого готовятся радикальные изменения избирательного законодательства. Некоторые планы озвучил сам Зеленский во время пресс-марафона 26 ноября. Если обобщить всю информацию из разных источников, то получаются три главных направления активности власти: 1) отсрочка парламентских выборов на год; 2) отказ от перехода на чисто пропорциональную избирательную систему; 3) введение онлайн-голосования по российскому образцу.

Подчеркнем, что по отдельности ни одна из этих трех компонент не гарантирует эффекта, желаемого Банковой. А вот вместе они могут обеспечить Зеленскому и "слугам народа" нужный результат на выборах в 2024 г.

Отсрочка парламентских выборов

Напомним, что нынешняя Верховная Рада избрана на внеочередных выборах. Зеленский, став президентом, не захотел ждать очередных выборов парламента и добился, чтобы выборы прошли на три месяца раньше - не 27 октября, а 21 июля 2019 г. Благодаря этому нынешний парламент провел первое заседание 29 августа 2019 г., а значит, пятилетний срок его полномочий заканчивается 29 августа 2024 г.

Согласно Конституции, следующие очередные выборы должны состояться в последнее воскресенье октября пятого года полномочий нынешнего парламента. Чтобы удовлетворить этой норме, выборы необходимо назначить на 29 октября 2023 г. То есть Зеленский, ускорив парламентские выборы в 2019-м на три месяца, тем самым сократил время работы нынешнего парламента на девять месяцев. И благодаря этому следующие парламентские выборы должны пройти за пять месяцев до президентских, которые должны состояться 31 марта 2024 г.

Однако сейчас Банковая видит в этом большую опасность. Не исключено, что в новом парламенте будет сформирована правящая коалиция, оппозиционная к Зеленскому. В таком случае реальная власть перейдет к новому правительству, а Зеленский может утратить шансы даже пройти во второй тур президентских выборов.

Но у "слуг народа" есть способ добиться, чтобы выборы Верховной Рады были назначены не на октябрь 2023-го, а на октябрь 2024-го, уже после президентских выборов. Такое решение может принять Конституционный суд Украины. Именно поэтому вопрос о контроле над КСУ обрел для Зеленского жизненно важное значение.

И эта часть плана уже выполняется. Первой сенсацией на пресс-марафоне 26 ноября стало объявление Зеленским о подписании им указов о назначении двух судей Конституционного суда Украины. Напомним, 27 марта Зеленский издал указ, которым отменил указы о назначении судьями КСУ Александра Тупицкого и Александра Касминина. Этот указ оспорен в самом КСУ и в Верховном Суде, однако Зеленский, не дожидаясь судебных вердиктов, назначил новых судей вместо Тупицкого и Касминина.

Теперь Банковая может рассчитывать на послушное большинство в КСУ (с учетом всей той обработки, которой подверглись конституционные судьи в последние месяцы). Зеленский настолько доволен, что прямо там, на пресс-марафоне, похвастался, что вскоре на рассмотрение КСУ может поступить вопрос о переносе парламентских выборов на год. "Я считаю, что депутаты обратятся в КСУ, если они захотят, и тогда КСУ должен ответить", - заявил действующий президент.

Сохранение мажоритарки

Также от КСУ зависит вторая часть плана - отказ от перехода на выборы парламента по чисто пропорциональной избирательной системе с открытыми партийными списками. Эта система реализована в Избирательном кодексе, принятом в декабре 2019 г. Именно такую систему обещали Зеленский и партия "Слуга народа" в своих предвыборных программах, поэтому они стесняются сами от нее отказаться. Самый удобный для Банковой вариант - сделать это чужими руками, через КСУ.

Еще в феврале в КСУ обратились 45 народных депутатов, в основном из групп "За майбутнє" и "Довіра". Они просят признать неконституционной книгу третью "Выборы народных депутатов Украины" Избирательного кодекса и восстановить действие нынешнего закона "О выборах народных депутатов Украины", согласно которому половина парламента избирается по партийным спискам, а половина - в мажоритарных округах.

С мая это дело рассматривает Большая палата КСУ. И теперь можно предполагать, что решение будет принято именно такое, какого захочет Банковая.

Сохранение мажоритарки интересно Зеленскому по двум причинам. Во-первых, власть располагает административным ресурсом, который позволяет обеспечивать победу кандидатам от власти. Как "слуги народа" умеют "вырывать" себе победу в мажоритарных округах, показали выборы Василия Вирастюка на округе №87 в Ивано-Франковской области 28 марта. Как предупредили 10 судей Верховного Суда, действия ЦИК "создали риск того, что в будущем... не будут учтены голоса значительно большего числа избирателей на многих участках по всей Украине", и это "может искажать результаты голосования настолько, что существование института свободных выборов будет под угрозой".

Во-вторых, мажоритарка - это способ продвинуть в Раду нужных людей под видом самовыдвиженцев. Двухлетнее плотное сотрудничество Банковой с депутатскими группами "За майбутнє" и "Довіра" показало, что подобные группы депутатов-мажоритарщиков являются для "слуг народа" более приемлемыми партнерами, чем фракции других партий. А поскольку популярность бренда "слуг народа" упала, то на следующих выборах Банковая может сделать ставку во многих мажоритарных округах именно на лояльных к Зеленскому самовыдвиженцев.

Знающие люди говорят, что сохранение мажоритарки сейчас считается на Банковой настолько важным, что если вдруг КСУ не примет нужного решения, тогда будет реализован другой вариант. "Слуги народа" вместе с группами "За майбутнє" и "Довіра" проголосуют за перенос ввода в действие книги третьей Избирательного кодекса (о парламентских выборах) на 2028 или 2029 г.

Кроме того, прорабатываются варианты увеличения проходного барьера для партий c нынешних 5% до 7% или, наоборот, снижения до 3%. Увеличение барьера - это способ отсечь мелкие партии, если они будут оппозиционными. Снижение барьера - это способ пропустить в парламент созданные при поддержке Банковой партийные проекты, лояльные Зеленскому. Какой вариант будет более выгодным - это подскажет социология ближе к выборам.

Введение онлайн-голосования

На президентских выборах и на парламентских по партийным спискам крайне важную роль должно сыграть онлайн-голосование. Эта технология уже опробована в России 17-19 сентября и показала высокую эффективность. Особенно наглядно получилось в Москве: в большинстве одномандатных округов кандидаты, которые побеждали фаворитов власти на очном голосовании, после учета результатов электронного голосования оказались проигравшими.

Радио Свобода приводит оценку независимого электорального аналитика Бориса Овчинникова. Он делает два вывода. Первый вывод - "это, в принципе, порочность самого института онлайн-голосования, по крайней мере, в том виде, в котором это реализовано в России, ну, и конкретно мы сейчас говорим про Москву. Тут и принуждение к голосованию, и невозможность контроля, что голосует сам избиратель, а не кто-то голосует за него, и предположительно довольно высокий уровень страха самих избирателей, что в действительности онлайн-голосование не является тайным, что, конечно, влияет на их выбор. И огромное количество косяков, можно гадать, умышленных или неумышленных, просто в технической реализации. Мы по-прежнему не знаем, как именно были подсчитаны те результаты, которые опубликованы. Они не основаны на тех публичных данных, которые доступны обществу. В общем и целом ситуация, я бы сказал, ужасная".

Второй вывод - "можно уверенно говорить, что внутри онлайн-голосования были фальсификации. Открытым остается вопрос их объема, но это уже, собственно говоря, вопрос вторичный".

Как известно, на тех "выборах" "голосовали" и жители оккупированных территорий Украины. 18 сентября на YouTube появился 16-минутный ролик, на котором неизвестный мужчина заходит в аккаунты жителей фейковой "ЛНР" на российском портале "Госуслуги", имея в отдельном файле все логины и пароли, и планомерно голосует вместо них за "Единую Россию". Фальсификация осуществляется на подлинном портале "Госуслуги", о чем свидетельствуют адреса в строке браузера и интерфейс портала. "17 сентября, первый день электронного голосования, электронный отчет Алчевского центра культуры и творчества для избирательной комиссии", - говорит мужчина на видео. Он отмечает, что проставляет голоса за "Единую Россию", ибо так сказали "на совещании".

Зеленский на пресс-марафоне 26 ноября подтвердил, что "вопрос онлайн-голосования прорабатывается". Тут вообще не нужен КСУ. Достаточно включить возможность голосования по интернету в избирательное законодательство, а все технические подробности распишет ЦИК. Причем распишет так, как нужно Банковой.

В таком случае Зеленскому и "слугам народа" будет выгодна низкая явка на избирательных участках. Власти уже не будет нужно бороться за избирателей - достаточно будет посеять в обществе апатию типа "все политики одинаковые", "от нас ничего не зависит". А дальше нарисовать нужный результат будет делом техники. В самом буквальном смысле.