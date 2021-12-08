Пророчество мольфарки. Зачем Коломойский пугает Зеленского Юлией Тимошенко

Юрий Вишневский / Деловая столица

Олигарх дал действующему президенту срок выполнения ультиматума до 23 декабря.

Совсем не случайно по украинскому медиапространству разнеслось пророчество гуцульской мольфарки Марии Цвилинив о том, что Владимир Зеленский покинет свой пост досрочно, а президентское кресло займет женщина. Передача на "1+1" вышла через несколько дней после срыва заключения мирового соглашения между "Укрнафтой" и "Нафтогазом".

Насмешка олигарха

5 декабря на телеканале Игоря Коломойского "1+1" вышла программа "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим". Ведущий побывал в гостях у карпатской мольфарки Марии Цвилинив. Она угостила его необычным напитком по местному рецепту - кофе со сметаной, поведала секрет спасительного оберега. А затем ведущий спросил Марию о том, как закончится каденция действующего президента Владимира Зеленского.

Совершив обряд "гадания на воске", мольфарка рассказала, что Зеленский уйдет с поста раньше срока. По ее прогнозу, команда Зеленского проиграет выборы в Верховную Раду. К власти придет команда во главе с женщиной. "Когда будет женщина президентом, вспомните мое слово, должна Украина очень процветать", - сообщила Мария.

Известно, что у Коломойского особенное чувство юмора. Поэтому следует признать довольно правдоподобной версию о том, что передача на "1+1" - это своеобразная насмешка олигарха над действующим президентом.

Три обстоятельства добавляют убедительности этому предположению. Во-первых, съемки программы состоялись еще в прошлом году. Но в эфир она вышла лишь теперь. То есть выглядит это как боеприпас, который был загодя приготовлен и только сейчас пущен в ход. Подчеркнем, что взрыв уже произведен, назад его не отыграть. Многие украинцы склонны верить пророчествам, а прогноз мольфарки о досрочной замене Зеленского на президента-женщину был оперативно распиарен УНИАН и быстро разошелся по медиа и соцсетям. Кстати, ролик программы на YouTube за первые двое суток просмотрели более 600 тыс. человек.

Новый шанс Юлии Тимошенко

Во-вторых, после того как на "1+1" пустили в эфир эту программу, через Telegram-каналы пошла волна слухов о договоренностях между олигархом и Юлией Тимошенко. Если просуммировать все эти информационные вбросы, то вырисовывается следующая картина. На прошлых президентских выборах Коломойский изначально делал ставку на Тимошенко, а Зеленскому отводил роль дублера. Оглушительного успеха героя сериала "Слуга народа" никто не ожидал. Когда это случилось, главный бенефициарий победы Зеленского, естественно, забыл о Тимошенко, чем, кстати, укрепил ее контакты с Ринатом Ахметовым. Но недавно Коломойский о Тимошенко вспомнил. Дескать, они встретились и предметно поговорили о нарастающем политическом кризисе. Вот после этого и вышло на "1+1" пророчество мольфарки о женщине-президенте.

Еще злые языки говорят, что Юлия Владимировна уже провела серию встреч с представителями других финансово-промышленных групп, обещая им сохранение их активов и позиций на рынке, а также защиту от экспансии в Украине транснациональных корпораций. В принципе, ничего удивительного тут нет - Тимошенко давно демонстрирует борьбу с пресловутым "внешним управлением", причем публично. Например, в марте на телеканале Ахметова "Украина 24" она озвучила условия создания коалиции партий "Слуга народа" и "Батьківщина": "Я сказала, что если президент готов изменить стратегию страны с внешнего бессмысленного управления... на национальную политику, которая будет поднимать целые отрасли... Если вы готовы изменить стратегию, я готова стать рядом с вами, вся моя команда готова быть рядом, и мы поможем поднять страну из этих обломков".

В общем, Тимошенко опять увидела шанс попасть во второй тур президентских выборов. Не будем сейчас оценивать вероятность этой возможности. Важно то, что Коломойский действительно имеет в лице Тимошенко запасной вариант. И Банковой придется считаться с этой угрозой.

Ультиматум от Коломойского

Наконец, третье обстоятельство, говорящее в пользу версии о неслучайности пророчества мольфарки в эфире "1+1", - это срыв заключения мирового соглашения между "Укрнафтой" и "Нафтогазом". Напомним, что 30 ноября на собрании акционеров "Укрнафты" должен был быть оформлен развод этой компании с "Нафтогазом Украины". В повестке дня собрания 12-м пунктом предлагалось дать согласие на совершение сделки между "Укрнафтой" и "Нафтогазом" - а именно мирового соглашения в рамках судебного дела №910/3660/18. По официальной информации "Нафтогаза", предметом спора по этому делу являются 9,067 млрд куб. м природного газа. Это половина всех объемов в подземных хранилищах Украины. Месяц назад появились сообщения, что по мировому соглашению "Укрнафта" должна получить 3,5 млрд куб. м газа. Это по нынешним европейским ценам порядка $3,5 млрд, или 94 млрд грн.

Решающее заседание Хозяйственного суда Киева по делу №910/3660/18 должно было состояться 29 ноября. Ожидалось, что именно там стороны заключат мировое соглашение. На пресс-марафоне 26 ноября Зеленский намекнул, что власть готовится пойти на уступки олигарху.

Однако ничего не случилось. То ли Зеленский по обыкновению забыл выполнить обещанное (он даже свои обещания Джо Байдену, зафиксированные в совместном заявлении о стратегическом партнерстве Украины и США, не выполняет), то ли испугался ввиду большого общественного резонанса, вызванного информацией о грядущем обогащении олигарха за счет "Нафтогаза". 29 ноября заседание суда было перенесено на 13 декабря. А 30 ноября было сорвано собрание акционеров "Укрнафты" - на него не явились ни представители "Нафтогаза", ни представители структур Коломойского.

Новое собрание акционеров "Укрнафты" назначено на 23 декабря. Его повестка дня обнародована 6 декабря. Последним пунктом там записан проект решения: "Дать согласие на совершение значительной сделки, рыночная стоимость предмета которой составляет более 50% стоимости активов по данным последней годовой финансовой отчетности ПАО "Укрнафта", а именно заключение между ПАО "Укрнафта" и акционерным обществом "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" мирового соглашения по делу №910/3660/18 в Хозяйственном суде города Киева".

К слову, стоимость активов ПАО "Укрнафта" по данным последней годовой финансовой отчетности составила 38,07 млрд грн на 31 декабря 2020 г. А природного газа по ожидаемому мировому соглашению структуры Коломойского должны получить, как уже было сказано, на 94 млрд грн. Это почти втрое больше, чем стоимость всей "Укрнафты". Причем у Коломойского есть основания спешить, ведь через несколько недель или месяцев цена газа на европейском рынке может обвалиться.

Разумеется, пророчество мольфарки - далеко не единственное, что мог приберечь олигарх. Поскольку чувство юмора у него своеобразное, то после 23 декабря, если ультиматум Зеленским не будет выполнен, можно ожидать феерических сюрпризов в жанре новогодних шуток.

Статьи по теме:

07.12.21 Кто выиграет от разделения Укрнафты?

Те инсайдеры, с кем удалось пообщаться, верят, что акционеры способны разойтись без каких-либо миллиардных выплат, которые всех пугают, - Сергей Куюн.

