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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Что не так с кредитом Укрэксимбанка на покупку ТРЦ SkyMall? Все не так

 Евгений Дубогрыз, эксперт CASE Украина, экс-замдиректора департамента финстабильности НБУ

Финансовое учреждение, которое выдает дефолтные кредиты под хороший залог - это ломбард. Не банк. Госбанки не должны выдавать неработающие кредиты.

Государственный банк Укрэксимбанк дополнительно проверяет кредит на $60 млн для покупки одного из крупнейших киевских торговых центров SkyMall под залог самого ТРЦ. Именно из-за этого кредита произошел скандал между руководством Укрэксимбанка и журналистами программы "Схемы". Так решил Наблюдательный совет банка.

Что бы я сказал об этом кредите на этапе его рассмотрения, будь членом Наблюдательного совета или членом Кредитного комитета банка (как был членом Кредитного комитета НБУ в 2016-2018 годах).

Справка.

Кредит под покупку ТРЦ SkyMall в размере $60 млн в апреле 2021 года получили от Укрэксимбанка две компании - Оптовая сеть 2011 и Славиан. По данным госреестра Минюста, их конечный собственник - некий предприниматель Сергей Брюховецкий, который, кроме того, владеет несколькими фирмами, в частности компанией Спец-Реммаш, которая зарегистрирована в конце 2014 года в оккупированном боевиками г. Горловка.

На момент заключения договора, правление Укрэксимбанка не нашло данных об открытых уголовных делах или производствах в связи с фактом владения [Брюховецким] долей в зарегистрированных компаниях, в том числе и на неподконтрольных территориях (ОРДЛО).

К покупке ТРЦ может иметь отношение одесский бизнесмен Владимир Галантерник, рассказал изданию источник на столичном рынке недвижимости. Больше об этом - здесь

"Уважаемые коллеги, поздравляю.

Мое мнение о кредите, выдачу которого мы сейчас обсуждаем.

Я не в курсе юридических аспектов этого кредита: действительно ли у заемщика и его бенефициаров есть связи с незаконными формированиями, существуют ли факты уплаты налогов в ДНР/ЛНР. Дождемся профессиональных выводов юридической службы и службы безопасности.

Но даже если юридически все безупречно, - это заем, который является сомнительным с точки зрения кредитного риска для нашего, государственного, банка.

Размер кредита - около полутора миллиарда гривень в эквиваленте. Посмотрим на компании-заемщиков и их финансовое состояние.

Чистый доход, годовая выручка - 324 млн грн. Это в пять раз меньше суммы кредита. Чистой прибыли нет, есть чистый убыток на 109 млн грн. Собственный капитал заемщиков отрицательный - минус 155 млн грн.

Не могу сказать, положительный ли у компании денежный поток от операционной деятельности, живет ли она за счет кредитов, или финансовой помощи от акционеров. Но даже если он положительный, возникает вопрос, каким образом компания, вся выручка которой, обороты, еще до расходов, в пять раз меньше суммы кредита, убыточная компания, сможет обслуживать и погашать кредит? За счет чего?

Я веду к тому, что это кредит, который, в случае выдачи, сразу будет признан неработающим. Дефолтным. По пункту 164.2 Постановления НБУ №351 - "неспособность заемщика выполнить договорные обязательства без обращения взыскания на обеспечение".

Госбанки не должны выдавать неработающие кредиты. Ибо, в отличие от менеджеров частных банков, рискуют средствами налогоплательщиков, то есть всех украинцев. Не только денежными средствами одного или нескольких частных акционеров. Поэтому не могут позволить себе выдавать заранее неработающие кредиты.

Учитывая, что сейчас речь о перекредитовании, это значит, что даже частные акционеры частных банков больше не готовы брать на себя этот риск. Поэтому вопрос, почему государственный банк должен принимать риски, на которые не согласны частные.

Предполагаю, что позиция некоторых уважаемых коллег примерно такова: после покупки, заемщик увеличит выручку и денежные потоки и сможет обслуживать кредит за счет этих потоков. Согласен, так это может быть. Но сейчас, сейчас, этот кредит дефолтный. Если денежные потоки действительно увеличатся, если это будет отражено в финотчетности, тогда мы сможем вывести этот кредит из дефолта. И то только при условии, что заемщик обслуживает кредит должным образом, и только через 180 дней. До этого времени кредит будет оставаться неработающим. Это не менее года, и это в лучшем варианте. Если, как говорится, звезды сойдутся. А это не факт.

Возможно, за этим заемщиком стоит определенная крупная бизнес-группа, которая, учитывая финансовые показатели, действительно может обслуживать и погашать такой кредит. Тогда кредит должен быть оформлен на эту группу, а не на отдельного заемщика. Ибо финансовые показатели этих компаний не свидетельствуют о том, что они способны выполнять обязательства по договору.

Дополнительно вопросы обеспечения. Учитывая многочисленные и длительные конфликты вокруг этого объекта, имеет смысл ознакомиться с выводами юридической службы о соответствии такого объекта четырем принципам приемлемости обеспечения для расчета кредитного риска. Прежде всего, принцип беспрепятственного взыскания.

Но даже если в этом вопросе все юридически безупречно. И мы сможем перекрыть кредитный риск за счет залога. Финансовое учреждение, выдающее дефолтные кредиты под хороший залог, называется ломбард. Не банк, а ломбард. Если мы банк, то мы должны выдавать кредиты, учитывая финансовое состояние, бизнес-модель, перспективы работы заемщика, а не стоимость обеспечения.

Итак. Резюмируя

Пока заемщик не предоставит информацию о группе, не подтвердит свою принадлежность к группе, не раскроет периметр группы, подтвержденный независимым аудитором, не предоставит исчерпывающую информацию о финансовом состоянии групп и их возможности выполнять обязательства по договору, моя позиция будет "против" этого кредита. Несмотря на стоимость залога и возможность "технически" реклассифицировать заемщика в недефолтный класс (девятый или высший), и таким образом де-юре не признавать кредит неработающим. В этом случае к нам придет банковский надзор НБУ и заставит это сделать и примет меры влияния.

То есть, даже при отсутствии юридических и рисков безопасности - а они, видимо, в какой-то форме присутствуют - только учитывая финансовое состояние заемщика и кредитный риск, это сомнительное решение, предоставлять такой кредит.

Итак, учитывая риски, я против.

Спосибо за внимание".

Так я бы сказал.

Потому что госбанки не должны выдавать неработающие кредиты.
По материалам: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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