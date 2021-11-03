Обыски у Любченко, Олейникова и ГНС. Налоговая говорит, что сама позвала правоохранителей

В Государственной налоговой службе сообщили, что следственные действия в налоговой службе проводятся по обстоятельствам, выявленным и переданным в правоохранительные органы самой ГНС. Об этом сообщила пресс-служба налоговой.

Основанием стало уголовное дело по нарушениям налогового законодательства рядом предприятий Полтавской области, сообщила ГНС.

В налоговой добавили, что в декабре 2020 года и в январе 2021 проводили собственную проверку главного управления в Полтавской области по отработке рисковых субъектов хозяйственной деятельности. В частности, речь шла о предприятиях, являющихся фигурантами в материалах упомянутого уголовного дела.

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"По результатам проверки был выявлен ряд нарушений служебной дисциплины представителями ГУ ГНС в Полтавской области, к ряду служебных лиц были применены меры дисциплинарного воздействия. ГНС выявила обстоятельства, предположительно содержащие признаки уголовных правонарушений, и передала информацию в Государственное бюро расследований", - сообщили в налоговой.

В НАБУ добавили, что совместно с САП и СБУ производятся обыски в помещениях центрального аппарата ГНС, ГНС в Полтавской области, по месту жительства должностных лиц органов налоговой службы и ряда физических лиц в Киеве, а также Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях.

"Следственные действия осуществляют в рамках расследования налоговых "скруток", начатого по собственным наработкам детективов, публикациям в СМИ и информации, указанной в отчете Временной следственной комиссии ВРУ по расследованию фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, приведших к значительным потерям госбюджета", - заявили в НАБУ.

Предварительная правовая квалификация ч. 2 ст. 364 УК Украины "Злоупотребление властью или служебным положением".

В свою очередь, в СБУ рассказали, что схема заключалась в "покрывании" мошенников, которые недоплачивали налоги, а также помогали фиктивным предприятиям.

"В ходе обысков обнаружены и изъяты документы, подтверждающие данный противоправный механизм. В частности, факты, что фигуранты уголовного производства способствовали минимизации налоговых платежей, так называемым "скруткам", а также выводили подконтрольные им фиктивные предприятия из категории рисковых", - добавили в СБУ.