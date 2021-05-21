Игра в правительство. Когда Любченко сменит Шмыгаля

Юрий Вишневский / Деловая столица

Главный реальный мотив ожидаемой смены правительства заключается в том, что на Банковой выросли аппетиты.

Назначение трех новых членов Кабмина 20 мая - это не конец перестановок в правительстве. Скорее, это начало подготовки к формированию нового Кабмина. Четким сигналом о такой перспективе стало назначение Алексея Любченко не просто министром экономики, а еще и первым вице-премьером.

Нынешний премьер Денис Шмыгаль прекрасно помнит, как он сам 4 февраля прошлого года получил должность вице-премьера - министра развития громад и территорий, а уже через месяц пересел в кресло премьера, освобожденное Алексеем Гончаруком. Теперь аналогичное действие собираются совершить с ним самим.

Впрочем, дело не только в том, что Банковая хочет заменить Шмыгаля на Любченко. Согласно Конституции, премьера можно отправить в отставку лишь вместе со всем правительством. После этого нужно будет формировать новый Кабмин и проводить всех его членов через голосование в Верховной Раде. Несомненно, в новое правительство возьмут далеко не всех из нынешних членов Кабмина.

Мотивы смены правительства

По сведениям из разных источников, сейчас на Банковой выбирают между двумя вариантами перезагрузки Кабмина: совсем скоро, в конце июня - начале июля, или же в сентябре, то есть уже после парламентских каникул. К более быстрому варианту подталкивает желание Владимира Зеленского представить обновление правительства как свое крупное достижение в ходе празднования 30-летия Независимости Украины. Дескать, все провалы будут списаны на Шмыгаля, а все успехи - приписаны Зеленскому.

Конечно, подобные соображения могут играть какую-то роль, но все же главный реальный мотив смены правительства заключается в том, что на Банковой выросли аппетиты. Год назад для их удовлетворения считалось достаточным иметь полностью подконтрольного премьера. Напомним, Андрей Ермак занял пост руководителя Офиса президента 11 февраля прошлого года, а уже 4 марта правительство Гончарука было заменено на правительство Шмыгаля. И Шмыгаль на посту премьера безропотно выполнял все пожелания Банковой. При этом олигархи знали, что надежнее решать вопросы на Банковой, ибо Кабмин - это всего лишь исполнители.

Однако теперь этого мало. Аппетиты выросли, и возникла потребность в премьере, который обеспечит максимальный финансовый результат. А для этого нужно иметь соответствующие практические навыки.

К тому же теперь поле деятельности для получения результата значительно расширяется. Впереди - две большие распродажи: запуск рынка земли с 1 июля и приватизация госкомпаний, под которую должны попасть, в частности, «Нафтогаз», «Энергоатом», предприятия «Укроборонпрома».

Чем хорош Любченко для Зеленского

Примечательно, что Зеленский начал сам лично пиарить Любченко. И это при том, что президент формально вообще не имеет никакого отношения к формированию состава Кабмина, за исключением двух министров по президентской квоте (иностранных дел и обороны).

«Министром экономики и первым вице-премьером - и это желание не только премьера, но и мое - будет человек, который показал наилучший результат. Господин Любченко - экономист, профессиональный и опытный человек», - заявил Зеленский на пресс-конференции 20 мая.

С 29 апреля 2020 г. Любченко возглавлял Государственную налоговую службу. При нем выросли поступления в госбюджет: за прошлый год поступило 567,4 млрд грн, что на 21,5% (100,5 млрд грн) больше, чем годом ранее.

Конечно, для тех, кто знает реальную ситуацию, картина выглядит иначе. И даже среди тех 293 депутатов, которые голосовали за назначение Любченко в Кабмин, не все изображали восторг.

Например, на сайте Александра Дубинского появился перечень претензий к новоизбранному члену Кабмина. «К работе Любченко в ГНС была масса вопросов, поскольку его деятельность привела к двукратному увеличению объемов скруток на НДС: с 15 млрд грн до 30 млрд грн. А также к ряду других злоупотреблений. Еще в прошлом году народный депутат Александр Дубинский подал заявление в Госбюро расследований и потребовал открытия уголовного дела в отношении Алексея Любченко по четырем статьям Уголовного кодекса. А бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий неоднократно заявлял об участившихся жалобах бизнеса на давление со стороны налоговых органов, а также о невыполнении подчиненными Алексея Любченко постановлений судов», - поведал сайт Дубинского. Как известно, Дубинский немало постарался для победы Зеленского и был влиятельным членом его команды, стал нардепом и возглавил Киевскую областную организацию партии «Слуга народа», однако затем, по его собственному признанию, был использован и выброшен из фракции и партии. И теперь не стесняется выкладывать информацию, поступающую из разных источников внутри Зе-команды.

Если верно предположение о том, что Любченко в скором времени должен сменить Шмыгаля, то его нынешний пост - промежуточный. Он нужен, чтобы войти в курс дела, присмотреться изнутри к тому, как функционирует Кабмин и его аппарат. А также - поближе познакомиться со всеми членами Кабмина. Раньше они стояли над ним (ГНС подчинена Кабмину), теперь они его коллеги, а скоро, глядишь, он будет обсуждать с Зеленским и Ермаком, в преддверии формирования нового правительства, кого из нынешних членов Кабмина сохранить на своих постах, а кого - заменить.

К слову, Telegram-каналы уже обсуждают, кто следующие в очереди на вылет из правительства. Однако с подобными прогнозами не стоит спешить, поскольку позиция Любченко тоже будет иметь значение.

Зачем нужен Кубраков

Понятно, что останутся два министра, назначенные 20 мая вместе с Любченко: министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр здравоохранения Виктор Ляшко. Их обоих тоже пропиарил Зеленский на своей пресс-конференции.

По словам Зеленского, в системе Минифраструктуры «самый мощный человек, который действительно показал результат, - Александр Кубраков. Поэтому он стал министром». Кубраков с ноября 2019-го возглавлял "Укравтодор" - ключевую госструктуру, задействованную в президентской программе «Большое строительство».

В этой связи нелишне напомнить, что 13 апреля прошлого года Верховная Рада создала в составе госбюджета фонд борьбы с COVID-19 объемом 64,7 млрд грн. Особенностью фонда является упрощенная процедура государственных закупок, которая создает большие коррупционные риски. 9 июня МВФ согласился открыть кредитную программу stand-by объемом $5 млрд под обещание Украины, закрепленную в меморандуме, что «Государственная аудиторская служба Украины при участии внешних/независимых аудиторов осуществит фактический аудит закупок по программе COVID-19 ... до закрытия фонда, но не позже, чем через 12 месяцев после его создания (структурный маяк на конец марта 2021 г.)». Уже 11 июня Украина получила первый транш в размере $5 млрд, который был направлен в госбюджет. А 18 июня Верховная Рада разрешила тратить средства фонда борьбы с COVID-19 на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения.

22 июня Зеленский подписал этот закон, а уже на следующий день издал указ, которым образовал при себе Координационный совет по реализации программы «Большое строительство». Руководителем этого совета Зеленский назначил заместителя руководителя своего офиса Кирилла Тимошенко.

Итак, десятки миллиардов гривень бюджетных средств пошли на президентскую программу, управляемую Банковой, в обход Кабмина и Мининфраструктуры. Финансирование осуществлялось из фонда борьбы с COVID-19 по упрощенной (коррупциогенной) процедуре. А обещание аудита «с участием внешних/независимых аудиторов» до сих пор не выполнено. И это является одной из главных причин, почему МВФ не дал Украине второго транша.

Однако это лишь разогрело аппетиты Банковой. 22 февраля 2021 г. Кирилл Тимошенко сообщил, что «Программа президента "Большое строительство" в этом году расширяется "Большой реставрацией", железнодорожными перевозками и направлением жилищного обеспечения». Кроме того, предстоит приватизация госкомпаний, под которую должны попасть среди прочего «Укрзалізниця» и морские порты. И вот теперь всем этим будет заведовать Кубраков под кураторством Кирилла Тимошенко.

Задача Виктора Ляшко

Несколько иная задача у Виктора Ляшко, который с марта прошлого года занимал должность главного санитарного врача Украины. Его отношения с министром здравоохранения Максимом Степановым все более обострялись, и в этом конфликте Зеленский встал на строну Ляшко. По крайней мере, такую версию поведал сам Зеленский на пресс-конференции. Возникла «сложная ситуация между министром и главным санитарным врачом», «мы допустить такой дестабилизации просто не могли», рассказал Зеленский, поэтому выбор был очевиден - и Ляшко «отвечает теперь за все».

В действительности же Степанов и Ляшко несут равную ответственность за все провалы в борьбе с пандемией COVID-19. Другое дело, что на Банковой решили сделать именно Степанова козлом отпущения. На него будет перенесен весь негатив. На Банковой рассчитывают, что в ближайшие месяцы будет больше хороших новостей в плане повышения темпов вакцинации украинцев и снижения темпов роста числа инфицированных. Весь позитив Зеленский будет приписывать себе, не даром же он так хвастался на пресс-конференции контрактами на поставки вакцин. А задачей Ляшко будет гасить любые скандалы внутри ведомства и тихо делать свое дело, оставляя пиар Зеленскому и Ермаку.

В целом, все три новых члена правительства охарактеризованы Зеленским как профессионалы. В общем-то это означает, что их задачей (как и задачей ожидаемого нового правительства) будет «поменьше политики, побольше результатов». А результатами распорядится на свое усмотрение Банковая.