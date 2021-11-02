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Глава Минэкономики Любченко подал в отставку
Первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко подал заявление об отставке, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Телеграм-канале.
"Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Любченко Алексей подал заявление в аппарат ВРУ с просьбой принять отставку с занимаемой должности", – написал Мельничук.
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Главный реальный мотив ожидаемой смены правительства заключается в том, что на Банковой выросли аппетиты.
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