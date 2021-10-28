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С 1 ноября в Киеве можно будет передвигаться в общественном транспорте лишь с COVID-сертификатами или тестом - Кличко
15:34 28.10.2021 |
По его словам, в данный момент столица по ряду критериев уже достигла показателей "красной" зоны, в связи с чем городская власть будет обращаться к правительству с просьбой усилить карантинные ограничения.
"Решение об отнесении города или региона в "красную" зону принимает Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям. И мы обращаемся к правительству принять такое решение. Но хочу заявить, что столица в рамках своих полномочий вводит строгие ограничения, о которых мы заявляли ранее", – сказал Кличко.
По его словам, все столичные заведения общепита, ТРЦ, отели, спортзалы и учреждения социальной сферы с 1 ноября можно будет посещать только с отрицательным ПЦР-тестом или сертификатом о вакцинации.
Кроме того, все школы города с понедельника переходят на дистанционное обучение, садики смогут работать только при условии вакцинации 100% персонала. В таком режиме образовательные учреждения будут работать до улучшения эпидемиологической ситуации в Киеве.
Общественный транспорт останавливать не будут, но пользоваться ним смогут только люди, у которых есть сертификат о вакцинации или отрицательный на коронавирус ПЦР-тест. Правоохранители будут осуществлять выборочные проверки транспорта.
"Мы вводим эти суровые ограничения потому, что нет других вариантов для того, чтобы сберечь жизнь и здоровья людей", - подчеркнул мэр.
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