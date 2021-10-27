Украинцы смогут распечатывать СOVID-сертификаты с одной дозой вакцины без биометрического паспорта

Украинцы теперь могут сгенерировать сертификаты о получении 1 дозы прививки от коронавируса через портал "Дия", не имея биометрического паспорта, также появилась возможность сохранить указанный сертификат на телефон и распечатать его, сообщает официальный Телеграм-канал "Дии" в среду.

"Сертификаты с одной дозой вакцины можно получить без биометрических документов - нужна только электронная подпись (КЭП). Такой СOVID-сертификат можно распечатать или сохранить на телефон", - указано в сообщении.

В нем уточняется, что для получения указанного сертификата необходимо авторизоваться на портале "Дия" с помощью электронной подписи и, выбрав соответствующую услугу в перечне, подписать с помощью е-подписи согласие об обработке персональных данных.

