Финансовые новости
- |
- 25.10.21
- |
- 09:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Зачем Левочкина сватают на место Кравчука в ТКГ по Донбассу
08:58 25.10.2021 |
Несколько экспертов анонсировали назначение одного из столпов ОПЗЖ Сергея Левочкина представителем Украины в Минской ТКГ вместо Кравчука. Анализируем, является ли это вбросом, зондированием реакции общества или шагом власти к политическому самоубийству.
О возможной новой роли Левочкина - бывшего главы Администрации Виктора Януковича - написал политический эксперт Кирилл Молчанов. Он поддержал данное назначение, отметив, что Сергей Левочкин является договороспособной стороной для россиян. Инсайд Молчанова подтвердил еще один эксперт, Валентин Гайдай. "Левочкин, в отличие от того же Медведчука, не воспринимается как явно пророссийский политик. А в переговорах это очень важно. Желательно не ассоциироваться ни с Майданом, ни с Россией, ни с Западом. Поэтому появление Левочкина может придать новый импульс в переговорах по Донбассу", - отметил он.
Названные эксперты до блокирования телеканалов Козака - Медведчука были довольно частыми гостями эфиров. Молчанов бывает в программах "Первого независимого", совладельцем которого недавно стал близкий к Медведчуку Нестор Шуфрич, Гайдай - на канале "Наш". То есть оба ассоциируются в экспертных кругах не с группой Юрия Бойко и Сергея Левочкина в ОПЗЖ. Поэтому можно предположить, что инсайд - не стопроцентно подтвержденный.
Но в новостях о возможном назначении Левочкина в контактную группу есть еще один нюанс, который заслуживает внимания. Вчера ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что президент Зеленский согласовал вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова на должность министра обороны. Вместо него временно оккупированными территориями якобы будет заниматься "слуга" Ирина Верещук, которая неоднократно заявляла о готовности возглавить Минобороны. Оба эти сообщения также могут быть лишь предположениями, ведь раньше называли и другие кандидатуры. Кадровые назначения при нынешней власти происходят в своеобразный способ: как только какую-то фигуру рассматривают на должность, об этом сразу становится известно общественности и эту фигуру начинают отовсюду атаковать.
Резников на время болезни Леонида Кравчука временно возглавляет украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе в Минске. В случае перехода на должность в Минобороны он не сможет в дальнейшем выполнять эту функцию. Поэтому актуализируется вопрос, кто возглавит украинскую делегацию в ТКГ. Это должна быть уважаемая фигура либо по своему статусу, как Кравчук (а ранее Леонид Кучма), либо по должности, как Резников. Напомним, Кравчук, который перенес операцию на сердце, проходит реабилитацию в Германии, и спикер делегации в ТКГ Алексей Арестович говорит, что неизвестно, сможет ли тот появиться на публике до конца года. Еще более сомнительно, что первый президент сможет полноценно вернуться к переговорной миссии.
Стоит ли ставить в переговорах с Москвой на Левочкина
Ходят слухи и о связях Левочкина с Офисом президента и Андреем Ермаком, и о том, что именно группа Левочкина (в ОПЗЖ, напомним, два крыла - Левочкин - Бойко и Рабинович - Медведчук) выигрывает от отстранения с политической арены Медведчука и его группы. Даже когда хотя бы половина из этого правда, это вовсе не означает, что такую личность следует назначать переговорщиком от Украины в ТКГ.
Не исключено, что у Сергея Владимировича есть свои входы в какую-то из башен Кремля и его не будут воспринимать в Москве резко отрицательно, но видение путей достижения мира ОПЗЖ и Левочкиным кардинально отличается от патриотического поворота, который начал Зеленский. Появление Левочкина в ТКГ будет восприниматься обществом не менее негативно, чем пребывание в этой группе Виктора Медведчука во времена президентства Порошенко. Для национал-патриотического сообщества между Левочкиным и Медведчуком давно стоит знак равенства.
Назначение в ТКГ Левочкина: возможные последствия
Существенно изменится состав ТКГ
В случае, если такое назначение действительно состоится, очень сомнительно, что в переговорной группе останутся Гармаш, Казанский и другие лица, которых ОП приобщил к ТКГ раньше. А то, что вместо них подтянут каких-то ватных деятелей, - вероятно. То есть переформатируются и состав группы, и ее идеология. Такого разворота категорически не воспримет значительная часть украинского общества. Поэтому митингов на Банковой с требованием прекратить капитуляцию однозначно станет больше.
Закон об олигархах превращается в посмешище
Очевидным будет выглядеть не только усиление группы "газовиков" в ОПЗЖ, но и откроется двуликая игра власти как в направлении дружбы с лояльной к ней пророссийской частью политэлиты, так и избирательности в подходах к олигархам. Такие, как Левочкин, попадают по критериям в реестр олигархов. Странно будет выглядеть, если его там не будет, потому что он станет переговорщиком. Не менее странно - когда будет. Получается, олигархи могут быть полезными власти. Тогда зачем затевался закон об олигархах?
С Россией будут говорить не только о Крыме и Донбассе
На Минской платформе с Москвой с появлением Левочкина можно будет говорить не только о мире на Донбассе - по этой теме в Кремле как раз искать компромисс не хотят, - но и по другим. Например - о газе. В то же время появление в ТКГ такой фигуры, как Левочкин, будет способствовать усилению внимания оппозиции ко всему, что будет происходить публично и не публично в рамках группы. Проще говоря, к "вагнергейту", офшоргейту и другим крайне неприятным для Зе-команды вещам ее могут начать обвинять в намерениях капитулировать в обмен на газовые договоренности со страной-агрессором.
Поэтому, учитывая вышеперечисленные высокие риски для рейтингов, назначение Левочкина в ТКГ представляется маловероятным. Скорее, его фамилию засветили, чтобы заставить Банковую опровергать и оправдываться.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Зачем Левочкина сватают на место Кравчука в ТКГ по Донбассу
ТОП-НОВОСТИ
|Министерство обороны возглавит Резников, - Бутусов
|Позитив недели. Британия продаст нам ракеты Brimstone
|Опыт Кучмы и Януковича не научил. Зачем «слугам» новая война со СМИ
|Шок от новых рейтингов. Когда Офис Зеленского обвинит социологов в продажности
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|ГБР: первый зашквар с фирмами Медведчука и дизелем из России
|Очень толстая красная линия. Почему западные послы написали Зеленскому статью о реформе КСУ
|Шабунин о конкурсе на судей КС: От вчерашнего цирка челюсти отпали даже у опытных послов
|Годовщина местных выборов: Как изменилась расстановка сил в регионах
|Новый закон о НАБУ и старые грабли: Как будут выбирать замену Артему Сытнику
|Владимир Фесенко о том, зачем Россия применяет модель «Цыпленок» для СММ ОБСЕ на Донбассе
Это интересно
|Первая коммерческая орбитальная станция будет создана к 2027г - Lockheed Martin
|Савченко и ее сестра Вера пытались использовать поддельные COVID-сертификаты, чтобы попасть в Украину
|Илон Маск построит в Лас-Вегасе автомобильное «метро» с полусотней станций
|BMW улучшила «заряженный» хэтчбек M135i xDrive
|Google резко снижает комиссию в Google Play
|США провели три успешных теста в рамках разработки гиперзвуковых ракет
|Южная Корея запустила свою первую космическую ракету «Нури»