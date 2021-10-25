Зачем Левочкина сватают на место Кравчука в ТКГ по Донбассу

Юрий Васильченко / Depo.ua

Несколько экспертов анонсировали назначение одного из столпов ОПЗЖ Сергея Левочкина представителем Украины в Минской ТКГ вместо Кравчука. Анализируем, является ли это вбросом, зондированием реакции общества или шагом власти к политическому самоубийству.

О возможной новой роли Левочкина - бывшего главы Администрации Виктора Януковича - написал политический эксперт Кирилл Молчанов. Он поддержал данное назначение, отметив, что Сергей Левочкин является договороспособной стороной для россиян. Инсайд Молчанова подтвердил еще один эксперт, Валентин Гайдай. "Левочкин, в отличие от того же Медведчука, не воспринимается как явно пророссийский политик. А в переговорах это очень важно. Желательно не ассоциироваться ни с Майданом, ни с Россией, ни с Западом. Поэтому появление Левочкина может придать новый импульс в переговорах по Донбассу", - отметил он.

Названные эксперты до блокирования телеканалов Козака - Медведчука были довольно частыми гостями эфиров. Молчанов бывает в программах "Первого независимого", совладельцем которого недавно стал близкий к Медведчуку Нестор Шуфрич, Гайдай - на канале "Наш". То есть оба ассоциируются в экспертных кругах не с группой Юрия Бойко и Сергея Левочкина в ОПЗЖ. Поэтому можно предположить, что инсайд - не стопроцентно подтвержденный.

Но в новостях о возможном назначении Левочкина в контактную группу есть еще один нюанс, который заслуживает внимания. Вчера ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что президент Зеленский согласовал вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова на должность министра обороны. Вместо него временно оккупированными территориями якобы будет заниматься "слуга" Ирина Верещук, которая неоднократно заявляла о готовности возглавить Минобороны. Оба эти сообщения также могут быть лишь предположениями, ведь раньше называли и другие кандидатуры. Кадровые назначения при нынешней власти происходят в своеобразный способ: как только какую-то фигуру рассматривают на должность, об этом сразу становится известно общественности и эту фигуру начинают отовсюду атаковать.

Резников на время болезни Леонида Кравчука временно возглавляет украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе в Минске. В случае перехода на должность в Минобороны он не сможет в дальнейшем выполнять эту функцию. Поэтому актуализируется вопрос, кто возглавит украинскую делегацию в ТКГ. Это должна быть уважаемая фигура либо по своему статусу, как Кравчук (а ранее Леонид Кучма), либо по должности, как Резников. Напомним, Кравчук, который перенес операцию на сердце, проходит реабилитацию в Германии, и спикер делегации в ТКГ Алексей Арестович говорит, что неизвестно, сможет ли тот появиться на публике до конца года. Еще более сомнительно, что первый президент сможет полноценно вернуться к переговорной миссии.

Стоит ли ставить в переговорах с Москвой на Левочкина

Ходят слухи и о связях Левочкина с Офисом президента и Андреем Ермаком, и о том, что именно группа Левочкина (в ОПЗЖ, напомним, два крыла - Левочкин - Бойко и Рабинович - Медведчук) выигрывает от отстранения с политической арены Медведчука и его группы. Даже когда хотя бы половина из этого правда, это вовсе не означает, что такую личность следует назначать переговорщиком от Украины в ТКГ.

Не исключено, что у Сергея Владимировича есть свои входы в какую-то из башен Кремля и его не будут воспринимать в Москве резко отрицательно, но видение путей достижения мира ОПЗЖ и Левочкиным кардинально отличается от патриотического поворота, который начал Зеленский. Появление Левочкина в ТКГ будет восприниматься обществом не менее негативно, чем пребывание в этой группе Виктора Медведчука во времена президентства Порошенко. Для национал-патриотического сообщества между Левочкиным и Медведчуком давно стоит знак равенства.

Назначение в ТКГ Левочкина: возможные последствия

Существенно изменится состав ТКГ

В случае, если такое назначение действительно состоится, очень сомнительно, что в переговорной группе останутся Гармаш, Казанский и другие лица, которых ОП приобщил к ТКГ раньше. А то, что вместо них подтянут каких-то ватных деятелей, - вероятно. То есть переформатируются и состав группы, и ее идеология. Такого разворота категорически не воспримет значительная часть украинского общества. Поэтому митингов на Банковой с требованием прекратить капитуляцию однозначно станет больше.

Закон об олигархах превращается в посмешище

Очевидным будет выглядеть не только усиление группы "газовиков" в ОПЗЖ, но и откроется двуликая игра власти как в направлении дружбы с лояльной к ней пророссийской частью политэлиты, так и избирательности в подходах к олигархам. Такие, как Левочкин, попадают по критериям в реестр олигархов. Странно будет выглядеть, если его там не будет, потому что он станет переговорщиком. Не менее странно - когда будет. Получается, олигархи могут быть полезными власти. Тогда зачем затевался закон об олигархах?

С Россией будут говорить не только о Крыме и Донбассе

На Минской платформе с Москвой с появлением Левочкина можно будет говорить не только о мире на Донбассе - по этой теме в Кремле как раз искать компромисс не хотят, - но и по другим. Например - о газе. В то же время появление в ТКГ такой фигуры, как Левочкин, будет способствовать усилению внимания оппозиции ко всему, что будет происходить публично и не публично в рамках группы. Проще говоря, к "вагнергейту", офшоргейту и другим крайне неприятным для Зе-команды вещам ее могут начать обвинять в намерениях капитулировать в обмен на газовые договоренности со страной-агрессором.

Поэтому, учитывая вышеперечисленные высокие риски для рейтингов, назначение Левочкина в ТКГ представляется маловероятным. Скорее, его фамилию засветили, чтобы заставить Банковую опровергать и оправдываться.