Финансовые новости
- |
- 25.10.21
- |
- 09:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Министерство обороны возглавит Резников, - Бутусов
07:50 25.10.2021 |
Президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру нового министра обороны. Это Алексей Резников, действующий вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Новый кандидат в министры Резников никак не был ранее связан с вопросами обороны и безопасности. Это профессиональный адвокат, не имевший отношения к боевым действиям и оборонному планированию. Поэтому Резников будет для Офиса (Офиса Президента. - Ред.) управляемой фигурой, ему потребуется немало времени для того, чтобы вникнуть в суть происходящего хаоса и выработать в нем какую-то логику и стратегию", - подчеркивает Бутусов.
По его словам, другим кандидатом, который рассматривался Зеленским, была бывший кандидат в мэры Киева "Слуга народа" Ирина Верещук.
"По данным источников Цензор.Нет, главной мотивацией Зеленского является желание иметь "говорящего" министра обороны вместо "молчащего" Тарана, который не дает интервью и пресс-конференций по причине больших трудностей со связным изложением своих мыслей. Таран совершенно очевидно физически нездоров, и неспособен исполнять обязанности министра", - подчеркивает журналист.
Бутусов также отмечает, что действующий министр обороны Андрей Таран был предложен главой Офиса Президента Андреем Ермаком и начальником комитета по разведке Русланом Демченко, которым президент Зеленский передал все полномочия по управлению сектором обороны и безопасности, и по ведению войны на Донбассе.
"Ермак и Демченко не хотели замены Тарана, и защищали его несмотря на все скандалы, поскольку он является послушным исполнителем, способным отдать, например, приказ № 330 о штрафах для тех, кто стреляет по российским оккупантам. Кроме того, Таран не мешает офису в ручном режиме влиять на любые вопросы в армии, и прежде всего на вопросы организации госзакупок", - пишет Бутусов.
"Резникова Зеленский рассматривает прежде всего как дипломата и коммуникатора, а не военного реформатора, организатора обороны. Поэтому, к сожалению, предпосылки для каких-либо структурных изменений в армии пока не просматриваются", - добавил он.
"Впрочем, в отличии от многих других кандидатов, которых рассматривал Зеленский, Резников человек интеллектуальный, и есть надежда, что он сможет навести порядок хотя бы в тех критических сферах, которые полностью развалил Таран - в Гособоронзаказе, в госзакупках, например, закупках топлива, где масштабы коррупции и безответственности уже опустились до уровня 2013-го года. Хуже уже некуда. Впрочем, посмотрим, в какие сроки Зеленский реально поменяет Тарана", - резюмировал он.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Зачем Левочкина сватают на место Кравчука в ТКГ по Донбассу
ТОП-НОВОСТИ
|Министерство обороны возглавит Резников, - Бутусов
|Позитив недели. Британия продаст нам ракеты Brimstone
|Опыт Кучмы и Януковича не научил. Зачем «слугам» новая война со СМИ
|Шок от новых рейтингов. Когда Офис Зеленского обвинит социологов в продажности
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|ГБР: первый зашквар с фирмами Медведчука и дизелем из России
|Очень толстая красная линия. Почему западные послы написали Зеленскому статью о реформе КСУ
|Шабунин о конкурсе на судей КС: От вчерашнего цирка челюсти отпали даже у опытных послов
|Годовщина местных выборов: Как изменилась расстановка сил в регионах
|Новый закон о НАБУ и старые грабли: Как будут выбирать замену Артему Сытнику
|Владимир Фесенко о том, зачем Россия применяет модель «Цыпленок» для СММ ОБСЕ на Донбассе
Это интересно
|Первая коммерческая орбитальная станция будет создана к 2027г - Lockheed Martin
|Савченко и ее сестра Вера пытались использовать поддельные COVID-сертификаты, чтобы попасть в Украину
|Илон Маск построит в Лас-Вегасе автомобильное «метро» с полусотней станций
|BMW улучшила «заряженный» хэтчбек M135i xDrive
|Google резко снижает комиссию в Google Play
|США провели три успешных теста в рамках разработки гиперзвуковых ракет
|Южная Корея запустила свою первую космическую ракету «Нури»