Владимир Фесенко о том, зачем Россия применяет модель «Цыпленок» для СММ ОБСЕ на Донбассе

Денис Сарбей / Деловая столица

Почему Москве невыгодно полностью выдавить ОБСЕ из Донбасса и чем закончится история с гражданином РФ Косяком, "ДС" поговорила с политологом Владимиром Фесенко.

"ДС" В последнее время Россия активизировала противодействие миссии ОБСЕ на Донбассе: отозвала ее мандат на наблюдение за российско-украинской границей, руками боевиков блокирует передвижения наблюдателей, сорвала встречу стран - членов ОБСЕ в Варшаве. К чему может привести дальнейшая эскалация? Возможно ли заявление СММ ОБСЕ о прекращении миссии на Донбассе?

В.Ф. Нет. СММ сама таких решений не принимает, они принимаются руководством ОБСЕ и должны быть коллективными. Поэтому думаю, что это маловероятно.

Другое дело, что ОБСЕ должна жестко отреагировать. И не только ОБСЕ, но и на уровне нормандского формата, и в Трехсторонней контактной группе. Тут уже наши участники должны заявить свою жесткую позицию, потому что Россия провоцирует кризис. Она фактически выдавливает миссию ОБСЕ из ОРДЛО.

В итоге теряют смысл и сами Минские договоренности. Поэтому Россия провоцирует кризис в переговорном процессе по Донбассу, желая в разной форме и по разным темам диктовать свои условия. Для того чтобы контролировать Украину, а не ситуацию в ОРДЛО.

Конечно же, на это нельзя соглашаться, а нужно рассматривать такие происки и в Вене, и в Трехсторонней контактной группе, и в нормандском формате. Ответственность за все происходящее несет Россия, и если она будет продолжать ограничивать деятельность миссии ОБСЕ в ОРДЛО, тогда нужно жестко заявлять, что Минские договоренности теряют свой смысл. Но Россия от них отказываться не будет, поэтому и она, и сама ОБСЕ, на закрытие СММ не пойдут.

"ДС" А в том же нормандском формате позиция наших партнеров может быть жестче, чем обычная глубокая обеспокоенность?

В.Ф. У нас любят иронизировать по поводу глубокой обеспокоенности, но реакция должна быть. Потому что это кризис в переговорном процессе и, конечно же, по дипломатическим каналам надо брать Москву за жабры и говорить, что они должны в ОРДЛО навести порядок. Думаю, что такое уже происходит.

Если Россия не будет реагировать на эту ситуацию, тогда просто надо делать демарш и заявлять о бесперспективности Минских договоренностей. Тут уже украинская сторона должна показывать характер и принципиальность. Если там миссия ОБСЕ не будет работать нормально, то какой смысл вести переговоры о реализации Минских договоренностей?

Еще у нас любят рассуждать о выходе из Минских договоренностей, но тогда мы будем нести ответственность. Нас будут обвинять и считать виновниками продолжения войны. В том и смысл игры вокруг них: кто первый выходит, тот и проиграл. Ну а мы должны обвинять Россию, указывая, что она таким образом срывает переговорный процесс.

То есть не надо иронизировать по поводу глубокой обеспокоенности - это форма дипломатического реагирования. Не каждый раз она выказывается, но другой формы дипломатического давления на Россию на данный момент нет. Санкции ОБСЕ не вводит.

"ДС" Если ОБСЕ все-таки выдавят из Донбасса - кто может ее заменить, или на месте СММ образуется вакуум и международных наблюдателей вообще на оккупированном Донбассе не будет?

В.Ф. Полного выдавливания не будет - Россия не заинтересована это делать, не надо считать россиян идиотами. Их ОБСЕ устраивает, другой посредник не нужен. Дело в том, что ОБСЕ является частью конструкции по реализации Минских договоренностей. Повторюсь, если в этом процессе не будет ОБСЕ, теряют смысл они сами.

Россияне просто запугивают наблюдателей, вырабатывая рефлекс на то, чтобы те не совали свой нос, куда не надо. К тому же это давление на Украину с целью добиться от нас односторонних уступок.

Обратите внимание на момент захвата боевика с российским паспортом Андрея Косяка. Россия вышла из состава СЦКК еще в 2017 году и хочет заставить Украину, чтобы мы договаривались о режиме прекращения огня именно с сепаратистами. Мы конечно же не должны на это соглашаться.

"ДС" Ситуация с Косяком сыграла важную роль в эскалации ситуации с СММ ОБСЕ. Как она может развиваться в дальнейшем?

В.Ф. Я бы не говорил, что Россия будет стараться его вернуть любой ценой, но они пытаются это сделать с помощью шантажа. Убежден, что сами боевики без санкции кремлевских кураторов не заблокировали бы миссию ОБСЕ. Россия любит использовать такие силовые действия, это их метод запугивания и выработки рефлекса испуганного наблюдателя у представителей миссии.

Кроме того, это давление на нас. Не только чтобы мы сами пошли на уступки, а чтобы западные партнеры и ОБСЕ тоже давили на Украину, чтобы мы отпустили этого боевика, согласились на условия Москвы и сепаратистов. В этом главный смысл всей этой комбинации, игры на эмоциях. В теории игр есть модель, которая называется "Цыпленок" - игроки вступают во взаимодействие, которое ведет к нанесению серьезного вреда каждому из них, пока один из игроков не выйдет из игры. Например, есть две машины которые мчатся навстречу друг другу, кто первый свернет - тот и проиграл. Грубо говоря, Россия пробует взять нас "на слабо", а мы не должны идти на уступки.

Проблема, скорее всего, будет решаться каким то компромиссным путем. Либо традиционным способом обмена, либо срочным решением о разблокировании миссии ОБСЕ.