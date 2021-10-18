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АНАЛИТИКА

«Косяк» гражданина РФ Косяка. Что показало задержание мнимого представителя СЦКК

14:06 18.10.2021 |

Политика

 Олег Полищук / Деловая столица

Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса.

Актуальной на прошлой неделе для жителей ОРДЛО оставалась тема катастрофической ситуации в оккупации в связи с осенней волной коронавирусной пандемии. Только в захваченной Россией части украинской Донетчины, по заявлениям "минздрава ДНР", количество новых заражений COVID-19 перевалило отметку в 1000 человек в сутки, а суточная смертность от коронавируса достигла показателя в 100 больных (в целом от этой болезни за две недели октября умерли в ОРДО более 800 пациентов, и это только официально).

В качестве наглядного подтверждения такого коллапса в сети мгновенно разлетелось видео, снятое в донецкой центральной городской больнице №3. На кадрах запечатлено множество тел умерших от коронавирусной инфекции в пластиковых пакетах, которые сложены на кроватях-каталках, на кушетках и прямо на больничный пол. По слухам, главврач этой больницы и заведующая отделением уже уволены, так же оккупационные "власти" поступили и с главврачом 3-го роддома Донецка, причем по той же причине - высокая смертность от коронавируса. Но подобные меры, понятное дело, никак не влияют на реальную эпидемиологическую ситуацию.

Что же касается пока еще живых пациентов, то нынче место под аппаратом искусственной вентиляции легких в Донецке стоит 35 тыс. руб. (около 13 тыс. грн). Плюс - кислородные концентраторы (в Ростовской области РФ они стоят порядка 70 тыс. руб., а в ОРДО концентраторы сдают в аренду за 2,5 тыс. руб. в сутки), плюс, само собой, дорогостоящие лекарства, на которые - тотальный дефицит. Одним словом, чтобы в оккупации вылечиться от "короны", требуется не просто распрощаться со всеми сбережениями, а также срочно продать с огромной скидкой то ли квартиру, то ли машину, если таковые имеются, но и зачастую залезть в долги.

На этом фоне "минздрав ЛНР" продолжает максимально занижать официальную статистику новых заражений, впрочем, по этим сводкам луганских врачей-коллаборантов получается, что в текущую волну эпидемии болезни показатель смертей COVID-больных в ОРЛО варьируется от 19% до 38%. Для сравнения: средний уровень коронавирусной летальности в мире сейчас составляет 2,0% (например, в Японии - 1,1%, в США - 1,6%, в Великобритании, Испании и Франции - по 1,7%, в Бразилии, Италии и России - по 2,8%, в "рекордной" Мексике - 7,6%). А в целом по Украине, без учета оккупированных районов Донбасса и Крыма, текущее соотношение количества заболевших и умерших - 2,3%.

ОРДЛО закрываются наглухо

Тем временем о какой-то помощи извне речь вообще не идет, кроме разве что очередного гумконвоя из России, правда, никому не известно, что конкретно в нем на самом деле привезли. С другой стороны, Киев мог бы помочь в вопросе той же вакцинации живущих в оккупации на подконтрольных украинскому правительству прифронтовых территориях Донбасса. Но вот беда - на минувшей неделе под прикрытием борьбы с коронавирусом российской оккупационной администрацией в ОРЛО был не упрощен, а заметно усложнен пропуск граждан через линию разграничения на КПВВ "Станица Луганская" - единственном, который до сих пор более-менее нормально работал.

Теперь отменена норма о том, что жители оккупированной Луганщины могут хотя бы раз в месяц выезжать на подконтрольную Украине территорию, а сам выезд привязан к правилам, как и в ОРДО - только по спискам и исключительно для лечения, обучения, ухода за близким родственником либо для его похорон. И, как уточнила "глава минздрава ЛНР" Пащенко, эти меры будут действовать не менее месяца, а усиление режима пропуска касается, прежде всего, пенсионеров, которые регулярно пересекают КПВВ для получения украинских выплат.

По мнению же Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, все это делается исключительно из пропагандистских соображений и существенно ухудшает гуманитарную ситуацию. "Блокируя КПВВ, оккупанты лишают многие семьи единственного стабильного источника доходов - украинских пенсий и социальных выплат, доступа к медикаментам и т.д. Ситуация критическая, и люди это понимают. Они устали жить в заложниках оккупационных режимов", - резюмировал министр Алексей Резников.

Была даже попытка поднять вопрос тотальной блокады оккупантами и их коллаборантами КПВВ на линии соприкосновения в ходе видеоконференции 12 октября гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы, однако само это онлайн-заседание было сорвано Россией. Причем в таком же духе, как это происходило и ранее: путем привлечения к эфиру так называемого "эксперта от ОРДО", а по факту - осужденной за терроризм Пироговой из "мининформации ДНР". И это выглядит особенно показательно на фоне завершившихся 13 октября в Москве переговоров, в том числе и по ситуации в ОРДЛО, между замглавы путинской администрации Дмитрием Козаком и заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд, которые, по словам последней, были "продуктивными".

"Косяк" гражданина РФ Косяка

Кстати, того же 13 октября украинская делегация в ТКГ сообщила об одном знаковом происшествии на линии фронта вблизи до сих пор заблокированного оккупантами КПВВ "Золотое" в Луганской области. Так, утром того дня армейцы ВСУ обнаружили группу вооруженных лиц с повязками СЦКК (Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон), которая разведывала позиции украинских военнослужащих. И действовала, прикрываясь проведением работ по разминированию участка местности как раз для открытия со стороны ОРЛО КПВВ "Золотое". Оперативной группе ВСУ удалось задержать лишь одного из этих вражеских разведчиков - такого себе Андрея Косяка, у которого кроме оружия и боеприпасов (хотя, по первой оправдательной версии, он "мирно косил траву в серой зоне") был обнаружен целый пакет интересных вещей, что делает эпизодичный, на первый взгляд, "косяк" Косяка более чем комплексным.

Во-первых, в военном билете задержанного засвидетельствованы наличие у него паспорта России и прохождение службы в одном из подразделений 2-го армейского корпуса ВС РФ, дислоцированного на территории ОРЛО (а именно: "6-го отдельного мотострелкового казачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР"). Во-вторых, выяснилось, что Косяк, будучи уроженцем ныне оккупированного Алчевска, ранее являлся банальным уголовником и еще в 2010-м подозревался в совершении умышленного убийства. Ну а, в-третьих, на своем мобильном данный "казак" Косяк хранил видео обстрела российскими оккупантами украинских позиций из миномета, которое "представитель СЦКК" по началу просто снимал, а потом не удержался и стал сам показывать, как нужно правильно стрелять.

Реакция оккупационных администраций и в ОРЛО, и в ОРДО на инцидент с Косяком была незамедлительной. "До освобождения нашего представителя в СЦКК продолжать полноценный диалог в рамках минского формата считаю бессмысленным. Мы незамедлительно требуем освободить представителя ЛНР в СЦКК, а СММ ОБСЕ и другим международным организациям дать соответствующую оценку провокационным действиям Киева", - объявил луганский гауляйтер Кремля Пасечник. А в Донецке была тут же организована невзрачная массовка под гостиницей Park Inn, где проживают наблюдатели ОБСЕ. Причем для создания пропагандистскими СМИ яркой телекартинки участники данного квазипикета держали плакаты явно саморазоблачающего содержания, например, "Почему укронацисты берут в плен гражданина РФ?" и тому подобные.

Иначе говоря, всего лишь маленький эпизод на фронте в один момент опять глобально нивелировал многолетнюю путинскую мантру "Нас там нет" и еще раз подтвердил факт базового формирования оккупационных корпусов наемниками с уголовным прошлым. А также в который раз поднял вопрос о фейковости СЦКК по ту линию соприкосновения. Ведь этот орган, через который действительно запрашивалась "тишина" для проведения ремонтных работ или разминирования, был создан в сентябре 2014 года в рамках минского формата двумя сторонами - Украиной и Россией. Однако в декабре 2017-го российские представители покинули как этот Совместный центр по контролю и координации (вот уже почти четыре года в СЦКК общепризнанной является только одна сторона - украинская), так и вообще Донбасс, подарив оставшимся в ОРДЛО ихтамнетам не свой статус, а лишь синие повязки с аббревиатурой СЦКК.

 

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