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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Теплокоммунэнерго до сих пор не знают, по каким ценам будут поставлять тепло населению

09:13 06.10.2021 |

Новости ТЭК

 Дмитрий Кругликов / UBR.ua

Центральные и региональные власти договорились зафиксировать тарифы на тепло и горячую воду для населения не выше уровня конца отопительного сезона 2020/2021. Без этого, из-за рекордных цен на газ - ключевой составляющей себестоимости тепловой энергии, - платежки должны сильно потяжелеть.

В частности, в Киеве - на 40% относительно прошлого года, заявляли в "Киевтеплоэнерго". То есть с 1654,4 грн до 2316,1 грн за Гигакалорию (Гкал). В некоторых населенных пунктах ситуация еще критичнее.

Например, в "Ровнотеплоэнерго" подсчитали, что для них экономически обоснованным будет тариф 3290 грн/Гкал. Действующий сейчас - 1913 грн/Гкал.

Чтобы предотвратить удорожание, компания "Нафтогаз трейдинг" предоставит коммунальным производителям теплоэнергии (ТКЭ) голубое топливо по цене 7,42 грн/куб. м. Кроме того, органы местной власти смогут рассчитывать на прямую финансовую помощь от государства для стабильного прохождения отопительного сезона.

Эти договоренности прописаны в меморандуме между представителями правительства, Офиса президента, местных властей и "Нафтогаза".

Однако необязательность исполнения меморандума, документа не имеющего юридической силы, оставляет риск срыва соглашения. Как опрошенные UBR.ua эксперты, так и представители местных властей, и теплопредприятий пока не уверены в его реализации.

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Возникают сомнения в жизнеспособности и эффективности нового меморандума. Ведь условия первого, февральского меморандума, на сегодня так и остались невыполненными.

Какой будет цена газа для ТКЭ

Согласно меморандуму, местные власти обязались обеспечить:

* бесперебойные поставки тепла и горячей воды населению в течение отопительного сезона 2021/2022 по ценам не выше уровня конца прошлого отопительного сезона;
* полную оплату теплопредприятиями объемов потребленного газа.

Взамен те ТКЭ, кто заключили или заключат трехлетние договора на поставку газа с газопоставляющим подразделением НАК "Нафтогаз" ("Нафтогаз трейдинг"), будут получать ресурс от госкомпании по цене 7420 грн/тыс. куб. м. (с НДС, но без учета транспортировки и распределения) - это значительно ниже нынешних биржевых цен в Украине.

Указанная цена предусмотрена только для ограниченного объема газа. Он определяется для предприятия исходя из среднего уровня его потребления за последние три года. Если ТКЭ потребуется заказать дополнительные объемы газа, то за них они заплатят по спотовым ценам - в сентябре, отмечали в "Нафтогазе", они достигли 17 тыс. грн/тыс. куб. м.

Также, объясняет нам директор по интегрированным коммуникациям "Нафтогаза" Максим Белявский, цена 7420 грн/тыс. куб. м. будет действовать только до 31 мая 2022 года, а затем подлежит пересмотру в соответствии с биржевыми котировками на европейском газовом хабе NCG и изменением курса валют.

На данный момент еще не все теплопредприятия, обеспечивающие централизованное отопление в украинских городах, заключили трехлетний договор с НАКом. Согласно данным госкомпании, по состоянию на 30 сентября за подписанием контракта к ней обратились 180 из приблизительно 220 таких ТКЭ.

Всего уже договорились о поставках голубого топлива с "Нафтогазом" 724 производителя тепла (включая ОСМД), еще 113 находятся в процессе переговоров. В прошлом году, когда "Нафтогаз" являлся единственным поставщиком газа для ТКЭ, госкомпания обеспечивала ресурсом 1075 предприятий.

Будем ли платить за тепло как прошлой зимой

Именно стоимость голубого топлива является определяющей в структуре тарифа на отопление. В тексте меморандума говорится, что голубое топливо составляет 60-65% цены тепла, однако, как указано на сайте "Киевтеплоэнерго", этот показатель превышает 80%.

В то же время даже контрактная стоимость газа, предложенная НАК для теплокоммунэнерго, превышает тот уровень цен на голубое топливо, который закладывался в действующих прошлой зимой тарифах. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, он колеблется в пределах 5,6-6 тыс. грн/тыс. куб. м.

По этой причине в случае неповышения цен для потребителей, предприятия не смогут самостоятельно соблюсти условия меморандума и полностью рассчитываться с "Нафтогазом" за энергоноситель.

Помимо этого, у тепловиков в большинстве случаев не будет получаться производить своевременную оплату за поставленное топливо, считает эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский.

Несмотря на то, что в этой части меморандум предусматривает уступку для ТКЭ - предприятия смогут платить за газ с отсрочкой в 45 дней, чтобы их расчеты с НАКом и оплата домохозяйствами платежек совпали по времени, - этой зимой, как и предыдущей, значительная часть потребителей не будут платить за отопление месяц в месяц. И, таким образом, будут накапливать долги перед теплопоставщиками.

Долги растут

За отопительный сезон 2020/2021, свидетельствуют данные "Киевтеплоэнерго", долги киевлян перед предприятием выросли на 17%.

"Мы не стали богаче, поэтому не будет 100% оплаты [ТКЭ за газ] этой зимой. По логике, нужно было сначала запустить для ТКЭ годовые продукты с равномерными платежами в течение 12 месяцев, а потом говорить о выполнении ТКЭ своих обязательств перед "Нафтогазом", - выразил мнение Землянский.

Чтобы исправить ситуацию и дать ТКЭ возможность оплачивать газ, меморандум предусматривает увеличение дотаций из центрального в местные бюджеты для финансовой поддержки находящихся там ТКЭ. А именно:

* "бедные" объединенные территориальные общины (ОТО, укр. ОТГ), которые имеют коэффициент налогоспособности (показатель, вычисляемый исходя из количества жителей и размера налоговых поступлений) 0,9 или ниже, получат субвенции на покрытие не менее 80% дефицита финансирования тепловых предприятий;
* в 2022 году в ОТГ, кроме Киева, будет дополнительно направлено не менее 11 млрд грн (4% НДФЛ), а также 13,44% акцизного налога от произведенного и импортированного в Украину топлива.

Хватит ли финпомощи для всех местных властей - пока не ясно. Согласно заявлению мэра столицы Виталия Кличко, который также возглавляет Ассоциацию городов Украины (АГУ), для возмещения тарифной разницы местным бюджетам необходимо 25 млрд грн.

Стоит также учитывать, что нужды предприятий в дотациях могут возрасти, если им придется покупать газ в бОльших, чем предусмотрено контрактами с "Нафтогазом", объемах - и, соответственно, по значительно более высоким ценам. Такое может произойти, к примеру, из-за более холодной зимы относительно трех предыдущих.

Тарифы вырастут

Как считает глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, крупные города с большим бюджетом, в первую очередь Киев, смогут частично оказать поддержку ТКЭ из собственных средств.

"Но многие местные власти начнут поднимать тарифы для бизнеса, чтобы покрыть свои расходы по жилому фонду", - полагает Попенко.

Он добавляет, что коэффициент налогоспособности территориальных общин также не может служить показателем их возможности финансирования ТКЭ - при сравнительно высоких налоговых поступлениях и большом количестве населения у ОТГ может быть дефицит бюджета.

Исходя из этого можно предположить, что местным властям все-таки придется утвердить повышенные тарифы на тепловую энергию - такая возможность у них остается ввиду необязательности исполнения меморандума, напоминает Попенко.

Со своей стороны, энергетический эксперт Валентин Землянский усомнился в таком сценарии. По его мнению, центральные власти приложат все усилия и задействуют "ручной режим", чтобы не допустить роста цен.

Так или иначе, в ближайшее время местные власти будут вынуждены утвердить окончательный тариф на тепло - отопительный сезон начнется после снижения среднесуточной температуры ниже 8 градусов.

Продолжат ли ТКЭ получать газ по 7420 грн/тыс. куб. м. от "Нафтогаза" в случае нарушения условий меморандума - при повышении тарифов, задержке с оплатой за ресурс из-за "неплатежей" со стороны потребителей или срыве государственного и местного финансирования - также непонятно.

Представитель НАКа Максим Белявский на вопрос UBR.ua о том, может ли госкомпания прекратить поставки газа ТКЭ, если последние не смогут оплачивать газ в соответствии с требованиями меморандума, ответил, что "ответственные сотрудники "Нафтогаза" будут демонстрировать максимальную толерантность во время взаимодействия с теплокоммунэнерго".
 

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