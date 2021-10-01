Зеленский подкупил мэров. Правда ли не будут повышены тарифы на отопление

Александр Суков / Деловая столица

После доведения ситуации до точки кипения правительство все же пообещало местным властям бесперебойные поставки газа и существенную материальную помощь, чтобы тепло в батареях не подорожало.

Правительство и местные власти вместе с "Нафтогазом Украины" подписали новый документ, который должен оградить украинцев от повышения тарифов на тепло и горячую воду во время нынешнего отопительного сезона. 30 сентября на заседании Конгресса местных и региональных властей, который прошел под председательством Владимира Зеленского, был принят соответствующий Меморандум о взаимопонимании относительно урегулирования проблемных вопросов в сфере поставки тепла и горячей воды в отопительном сезоне 2021-2022 гг.

Документ подписали премьер-министр Денис Шмыгаль, министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, министр энергетики Герман Галущенко, замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, председатель Палаты местных властей Андрей Садовый (мэр Львова) и его замы Борис Филатов (мэр Днепра) и Сергей Сухомлин (мэр Житомира), а также исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

Следует напомнить, что в Украине уже сформировалась целая практика подписывать меморандумы, с помощью которых местные власти и центр решают накопившиеся в сфере теплоснабжения проблемы. Похожий документ был подписан в феврале этого года, на пике аналогичных проблем с теплоснабжением, и это позволило избежать повышения тарифов на тепло. Правда, системные проблемы от этого никуда не делись.

Кто кому и что пообещал

В новом меморандуме местные власти обязались не повышать тарифы на тепло и горячую воду, а центральная власть - обеспечить коммунальные предприятия теплоэнерго бесперебойными поставками газа, а также помочь населенным пунктам деньгами, чтобы те смогли профинансировать прохождение отопительного сезона при прежних тарифах на тепло для населения.

Согласно документу, цена газа для предприятий, генерирующих тепло для населения, составит 7,4 грн за куб. м (а для бюджетных учреждений - 13,6 грн). Здесь надо отметить, что это уже и так повышенная цена по сравнению с прошлым отопительным сезоном, когда в октябре-ноябре было 5,3 грн (без НДС), в декабре - 6,1 грн, в январе - 7,3 грн, в феврале - 6,8 грн, в марте - 6,3 грн и в апреле - 6,5 грн за куб. м.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что те местные бюджеты, которые не могут самостоятельно покрывать затраты на финансирование отопления, уже начиная с четвертого квартала этого года получат соответствующие субвенции. Как уточнил Минрегион, эта субвенция покроет 80% дефицита средств теплокоммунэнерго в таком проблемном регионе.

Также уже со следующего года центр передаст в местные бюджеты дополнительно 4% поступлений от налога на доходы физлиц (НДФЛ), а это - не менее 11 млрд грн. Также правительство будет просить Верховную Раду внести изменения в действующий бюджет, чтобы увеличить объем субсидий на 12 млрд грн.

Кроме того, как сообщил премьер, стороны договорились о ценах поставки газа для бюджетных организаций и реструктуризации 30 млрд грн долгов государства перед ТКЭ и местными бюджетами.

И это все, что известно о содержании этого документа, который по состоянию на вечер 30 сентября не опубликован.

Чего хотели на местах

Местные власти и центр в последние месяцы находились в жесткой конфронтации по поводу повышения тарифов на тепло. Правительство неоднократно заявляло, что оно сделало все возможное, чтобы местным властям не нужно было повышать тарифы. А те в свою очередь заявляли, что нынешние условия поставок газа для ТКЭ со стороны "Нафтогаза", цены на этот газ, а также накопившиеся в предыдущие периоды проблемы в сфере поставки тепла просто не оставляют им выбора: тарифы нужно увеличивать. При этом назывался диапазон повышения в 40-70%.

И некоторые местные власти уже начали к этому готовиться. В частности, 28 сентября исполком Черкасского горсовета решил повысить тарифы на теплоснабжение в среднем на 200 грн, мотивируя это тем, что со времени предыдущего увеличения цены на воду выросли вдвое, на электричество - на треть, а газ будет стоить для ТКЭ почти 25 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (здесь напомним, что "Нафтогаз" поставляет ТКЭ газ двумя частями: "Объем 1" - это средний показатель за последние 3 года, а все, что сверх него - это "Объем 2", который требовалось оплачивать по рыночным тарифам). Однако это решение не поддержал мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, заявив, что все еще надеется на вмешательство в ситуацию центральной власти.

В Днепре тепловики также заявили о необходимости повышения цен - по данным коммунального предприятия "Теплоэнерго" нынешний тариф составляет 1579,51 грн/Гкал, и его предлагалось увеличить до 2186 грн/Гкал.

При этом мэр Днепра Борис Филатов пару дней назад в жесткой форме на своей странице в Facebook пояснил, что центральной власти не удастся переложить ответственность за сдерживание тарифа исключительно на местные власти.

Еще в начале сентября Ассоциация городов Украины, которую возглавляет столичный мэр Виталий Кличко, выставила президенту, правительству и парламенту список условий, которые необходимо выполнить, чтобы не допустить срыва отопительного сезона. В их числе - разблокировать арестованные за долги счета предприятий ТКЭ в 59 городах, устранить дискриминационные условия в договорах на поставку газа, зафиксировать цену газа для бюджетных учреждений на уровне 11,2 грн за куб. м (что даст возможность обеспечить теплом больницы, школы, детские сады).

Также Ассоциация просила увеличить отчисления в местные бюджеты НДФЛ на 5%, дать целевую субвенцию на ремонт дорог и улиц в 10 млрд, и направить общинам 50% средств Государственного фонда регионального развития, увеличив его объем до 3% от общего фонда госбюджета.

Местные власти также хотели, чтобы центральная власть погасила свои долги за прошлые годы - компенсировала им разницу в тарифах на тепло за период 2016-2021 гг. в объеме 37 млрд грн. В Ассоциации тогда подсчитали, отказ от повышения тарифов будет стоить для местных бюджетов 25 млрд грн. При этом, например, для Днепра отказ от повышения тарифов обошелся бы в 0,5 млрд грн, для Харькова - 2,4-2,6 млрд грн при общем бюджете в 20 млрд грн.

В конце концов дошло до того, что Киевская горгосадминистрация даже захотела инвестировать в добычу украинского газа, чтобы в будущем поставлять его на потребности теплокоммунэнерго...

Все довольны, но проблемы остаются

Удалось ли в результате местным властям выторговать у центра все, что они хотели - пока непонятно, поскольку, повторимся, меморандум еще не опубликован и не подсчитано, покроют ли договоренности все затраты местных властей.

Но тому, что удалось договориться, были рады все стороны. Мэр Днепра Борис Филатов кардинально сменил тон и заявил: переговоры, мол, были тяжелыми, но "местное самоуправление наконец увидело надежного партнера в центральной власти", и поэтому его вердикт: "Тарифы для населения повышены не будут".

Владимир Зеленский также доволен договоренностью. Хотя он назвал это не комплексным решением, а "латанием дыр", и поэтому хотел бы, чтобы такая договоренность действовала не только на нынешний отопительный сезон, а на три года.

Однако сомнения в жизнеспособности и эффективности этого документа все же возникают. Ведь условия первого, февральского меморандума, на сегодня так и остались невыполненными.

В частности, правительство тогда обещало погасить местным властям долги по разнице в тарифах. Она возникала в связи с тем, что цена на газ в предыдущие годы росла быстрее, чем местные власти имели возможность повысить тарифы на тепло - такая процедура занимала от пяти до девяти недель. Поэтому коммунальные котельные были вынуждены постоянно покупать газ уже по новой цене, а продавать тепло - по еще старым тарифам, а разницу - покрывать из городских бюджетов. Фактически это означало, что из-за длительности процедуры изменения тарифов на тепло "Нафтогаз" изымал деньги из местных бюджетов и передавал их в бюджет государственный, пояснил Святослав Павлюк, исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины". "Поэтому города и попросили им вернуть эти деньги, и их просьба была абсолютно легитимной", - сказал он.

Сумма средств, которые должны были получить местные власти, как было указано выше, составляет 37 млрд грн. А поскольку эта договоренность так и не была выполнена, возникают сомнения, что нынешняя - будет соблюдена в полной мере. "Мы подписали новый меморандум, не выполнив старый. Это закончится тем, что мы скоро в котельных будем топить меморандумами", - подытожил Святослав Павлюк.