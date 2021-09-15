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Проект госбюджета-2022: какой будет курс доллара, инфляция и рост ВВП Украины
Проект государственного бюджета на 2022 год предусматривает рост ВВП на 3,8% при инфляции 6,2% и курсе гривны 28,6-28,7 UAH/USD.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в ходе презентации проекта, передают Українські Новини.
Так, доходы госбюджета на следующий год планируются на уровне 1 277,7 млрд гривен (+161,7 млрд гривен к 2020), расходы - 1 465,7 млрд гривен (+103,1 млрд гривен к 2020).
Реальный ВВП в следующем году, как предполагается, вырастет на 3,8%, в 2023 - на 4,7% а в 2024 - на 5%.
Инфляция в следующем году прогнозируется на уровне 6,2%, в 2023 - 5,3% и в 2024 - 5%.
Среднемесячная зарплата по годам соответственно - 15 258 гривен, 17 159 гривен и 19 063 гривен.
Безработица - 8,5%, 8,0% и 7,8% соответственно.
Как сообщали Українські Новини, в апреле-июне 2021 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) по оперативным данным увеличился на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечает, что дефицит госбюджета-2022 планируется на уровне 3,5%, курс гривны - 28,6-28,7 UAH/USD.
Председатель фракции "Голос" в Верховной Раде Ярослав Железняк заявляет, что доходы государственного бюджета-2022 планируются на уровне 1 219 млрд гривен, расходы - 1 407 млрд гривен. В 2022 на медицину расходы увеличатся на 34 млрд гривен, что очень далеко от необходимых по закону 5% от ВВП.
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