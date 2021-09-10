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Разумков направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию
Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков направил законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанными с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" за заключением в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианскую комиссию).
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У депутатов появилась возможность отложить второе чтение президентского законопроекта об олигархах до тех пор, пока не появятся выводы Венецианской комиссии.
"Учитывая предложения уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека как субъекта, который согласно статье 101 Конституции Украины осуществляет парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина, и обращение четырех оппозиционных депутатских фракций в Верховной Раде Украины, хотел бы обратиться к вам с просьбой способствовать получению от Комиссии экспертного заключения по указанному законопроекту", - гговорится в письме Разумкова к председателю комиссии Джанни Букиккио, копией которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".
В своей просьбе председатель украинского парламента ссылается на позицию уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.
"Ко мне поступило письмо от уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, в котором предоставлены предостережения относительно возможного нарушения прав человека в результате принятия этого законопроекта как закона Украины, а также высказано предложение направить указанный законопроект для получения заключения Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианской комиссии). Аналогичную позицию по этому законопроекту высказали все оппозиционные депутатские фракции украинского парламента", - подчеркнул спикер.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)" на внеочередном заседании 1 июля 275 голосами.
2 сентября Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрия Разумкова с официальным письмом, в котором отметила несоответствия Конституции Украины законопроекта № 5599 и предложила направить его в Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия).
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