Риски Зеленского и блеф Стефанчука. Куда пойдет деолигархизация

Юрий Вишневский / Деловая столица

У депутатов появилась возможность отложить второе чтение президентского законопроекта об олигархах до тех пор, пока не появятся выводы Венецианской комиссии.

На телеканалах «Украина» и «Украина 24» Рината Ахметова решили закрыть еженедельную программу «Большая деолигархизация». Напомним, первый ее выпуск состоялся два месяца назад, 3 июля. Задачей программы было названо «наблюдать в режиме реального времени за главной реформой президента Владимира Зеленского». В программе продвигался тезис о том, что олигархи - это «заложники системы, такие же как мы с вами».

И вот теперь каналы Ахметова внезапно утратили интерес к этой теме. Хотя, казалось бы, она как раз сейчас должна стать самой горячей. 7 сентября открылась новая сессия Верховной Рады, и одним из вопросов ее повестки дня уже утверждено второе чтение законопроекта Зеленского №5599 «О предотвращении угрозы национальной безопасности, связанной с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

Венецианская интрига

Глава фракции партии «Голос» Ярослав Железняк сообщил, что ко второму чтению президентского законопроекта уже подано 1257 поправок. Самые бурные дискуссии ожидаются по вопросу о том, какой орган будет уполномочен вносить бизнесменов в реестр олигархов. Зеленский предлагает сделать таким органом СНБО. Депутаты предложили еще пять вариантов:

* Кабмин по обращению СНБО, членов Кабмина или президента Украины;

* ВАКС по заявлению Кабмина, СНБО, НБУ, СБУ или АМКУ;

* НАПК по обращению АМКУ или другого государственного органа;

* специально созданная комиссия при НАПК (эту идею еще в июле анонсировал спикер парламента Дмитрий Разумков);

* комиссия из семи человек, где большинство - представители международных организаций (поправка Желязняка).

Однако буквально накануне открытия сессии появилась еще одна интрига. Стало известно, что омбудсмен Людмила Денисова вынесла официальное заключение о несоответствии законопроекта №5599 конституционным нормам и обратилась к Разумкову с письмом, в котором предложила отправить этот проект в Венецианскую комиссию.

Таким образом, появился новый сценарий развития событий. Раньше у депутатов было три варианта поведения. Первый - проголосовать за проект Зеленского с сохранением ключевого требования Банковой о ведущей роли СНБО. Второй - внести в него радикальные правки (как сейчас предлагают Разумков, Железняк и другие). Третий - вообще отклонить его (такую позицию занимали в первом чтении ОПЗЖ, «Батьківщина», «Европейская солидарность» и «Голос»).

А теперь у депутатов появилась возможность отложить второе чтение до тех пор, пока не появятся выводы Венецианской комиссии. Это дает дополнительный козырь в руки Разумкова. Ведь это его прерогатива - обращаться в Венецианскую комиссию с запросом об оценке того или иного законопроекта.

Для Офиса президента будет существенным ударом уже сам тот факт, что законопроект Зеленского отложен на несколько месяцев. Ведь именно деолигархизация, по плану политтехнологов Банковой, должна была стать лейтмотивом всей политической жизни в ближайшие месяцы. Демонстрация решительной и притом успешной борьбы Зеленского с олигархами должна была, как надеются в ОП, как-то поднять его рейтинг. А теперь вместо этой темы придется срочно придумывать другую. И нет никакой гарантии, что она вызовет у народа прилив симпатий к президенту.

Но дальше - еще хуже. Ибо когда появятся выводы Венецианской комиссии, они могут ударить по двум ключевым идеям проекта №5599 - о составлении реестра олигархов и о наложении ограничений на них. Европейские эксперты могут прийти к выводу, что этот проект грубо нарушает Конституцию и ведет не к деолигархизации, а к президентской диктатуре. И тогда эти выводы будут использоваться всеми оппозиционными силами в их пиар-кампаниях против Зеленского.

Почему Стефанчук пугает депутатов Зеленским

Конечно, тут можно возразить, что все это пока что выглядит довольно сомнительно. Дескать, если Банковая захочет, она сможет быстро получить нужные решения профильного парламентского комитета (по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки), возглавляемого «слугой народа» Александром Завитневичем. Комитет может отклонить все поправки, которые не нравятся Банковой (в т.ч. предложения Разумкова и Железняка), проигнорировать возражения Денисовой и рекомендовать Раде принять проект во втором чтении и в целом. После этого президент или 150 «слуг народа» смогут инициировать внеочередное заседание Рады и вынести на него вопрос о проекте №5599. И Разумков не сможет это проигнорировать, он будет обязан поставить проект на голосование. Короче, Банковая способна настоять на своем варианте. Кстати, первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук на днях заявил, что вероятность принятия президентского законопроекта «чрезвычайно высока». А на согласительном совете Рады 7 сентября он завил, что новый политический сезон может пройти «под знаком трех "Д": децентрализации, деолигархизации и десоветизации украинского законодательства». Можно заключить, что деолигархизация остается для Банковой главной пиар-надеждой.

Однако примечательно и другое: тот же Стефанчук на днях опять запел песню, что Зеленский имеет право распустить Раду. «Формальные основания существовали и существуют. Но вопрос в том, оно будет осуществлено или нет; оно выгодно или нет. Президент четко дал понять, что пока парламент, правительство, Офис президента выполняют программу президента, мы будем существовать как единая команда. Если нет, для него приоритет - идея, время которой пришло», - такой витиеватой фразой в эфире телеканала «Украина 24» Стефанчук дал понять, что если парламент провалит принципиально важные законопроекты, то Зеленский решит, что пришло время идеи роспуска Рады.

Это выступление Стефанчука настолько задело Разумкова, что тот 6 сентября созвал брифинг специально для того, чтобы разъяснить: «Сегодня нет ни одного основания для роспуска Верховной Рады». Ранее (в апреле в интервью «Украинской правде») Стефанчук называл «юридическим основанием» для роспуска Рады тот факт, что зимой депутаты не собирались более 30 дней (с 19 декабря по 25 января). Это аргумент на уровне детского сада. С таким же успехом можно использовать для роспуска Рады тот факт, что он была на летних каникулах больше 30 дней - заседания не проводились с 21 июля по 22 августа.

Действительно, в Конституции записано, что президент имеет право распустить Раду, если в течение 30 дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться. Однако еще в 2004 г. Конституционный суд разъяснил, по просьбе Леонида Кучмы, что словосочетание «пленарные заседания не могут начаться» в Конституции «надо понимать так, что пленарные заседания Верховной Рады Украины не могут начаться из-за несоблюдения порядка работы Верховной Рады Украины, установленного Конституцией Украины и Регламентом Верховной Рады Украины, что делает невозможным осуществление парламентом конституционных полномочий единого органа законодательной власти в Украине».

Разумков на брифинге сослался на это решение КСУ и подробно разъяснил, почему эта норма Конституции (о праве президента распустить Раду, если она не заседает 30 дней) «по состоянию на сегодня просто мертва». В общем, не называя Стефанчука, он выставил его, мягко говоря, юридически безграмотным.

Но тут важен другой вопрос: зачем Стефанчук наносит удары по своей профессиональной репутации, пугая депутатов якобы имеющимся у Зеленского правом распустить Раду в любой момент?

Очевидно, Стефанчук занимается этим не от хорошей жизни. Похоже, на Банковой просто не нашли другого способа повлиять на депутатов, кроме как пугать их Зеленским. Конечно, это блеф, но фактически Стефанчук публично пугает депутатов тем, что Зеленский в очередной раз проигнорирует Конституцию и начнет принимать решения, какие ему вздумается, поскольку соблюдение Основного закона для него не приоритет, «для него приоритет - идея, время которой пришло».

Если Стефанчук принялся пугать депутатов Зеленским, это означает, что сам Зеленский сильно боится того, что парламентские «слуги народа» выйдут из-под контроля (как уже вышел из-под контроля Разумков). А стал бояться он по причине усиления влияния на «слуг» со стороны Ахметова и Коломойского. Если бы такого усиления не было, то и пугать роспуском не было бы причины.

Сейчас, ввиду кризисной ситуации с президентским законопроектом об олигархах, оснований для таких опасений стало еще больше. Ведь каждое поражение Банковой ослабляет ее влияние на «слуг» и позволяет усиливать свое влияние Ахметову и Коломойскому.

Запрограммированный провал

По большому счету, эта инициатива Зеленского в виде законопроекта об олигархах изначально была провальной. Ему вообще не надо было вносить в Раду этот проект.

У Зеленского и без этого проекта есть инструменты для борьбы с олигархами и с их влиянием на политическую и экономическую жизнь. У него есть СНБО - полностью контролируемый им орган, который в любой момент можно использовать для наложения санкций. Также есть ручной Антимонопольный комитет, который вдобавок к санкциям СНБО может налагать колоссальные штрафы. Если этого мало, есть послушный Кабмин, который, кстати, мог бы запустить и вести реестр олигархов без всяких законов, просто по своей инициативе или во исполнение решения СНБО.

Но политтехнологам Банковой захотелось, чтобы был закон. Потому что это громко. Это создает иллюзию силы. И это можно продать электорату как системную борьбу с олигархами.

Вот и получилось, что Банковая не ограничилась площадкой СНБО и полезла на парламентское поле, которое она контролирует не полностью. Ее влияния хватило, чтобы добиться принятия проекта №5599 в первом чтении, но, как видим, перспектива второго чтения готова уйти в туман.

Впрочем, сомнительно, чтобы в Офисе президента извлекли из этого урок. Судя по заявлениям Стефанчука, Банковая будет пытаться выиграть эту игру любым способом - при этом увеличивая и свой риск вчистую проиграть.

