Коломойский устроил Зеленскому теплую ванну на «плюсах»

Юрий Васильченко / Depo.ua

Эфир "Права на власть" на "1+1" с участием президента оставил по себе впечатление, что Зеленскому этот телеканал хотел подарить еще один праздничный день.

Когда обнародовали анонс передачи со списком участников, сразу возникло несколько вопросов.

Первый - почему именно такой отбор. Если программа посвящена поколению независимых, то, по логике, к участию в ней стоило пригласить успешных украинцев, рожденных начиная с 1991 года. Такие в студии были, однако не все. Второй вопрос - что там делали Олег Гороховский (1974 г. р.) и Василий Хмельницкий (1966). Олег Гороховский в титрах фигурировал как соучредитель monobank, но он еще и бывший (до национализации) заместитель председателя правления "ПриватБанка". Председателем правления был Александр Дубилет, которому в феврале этого года сообщили о подозрениях в растрате чужого имущества на сумму 136 млн грн, а через месяц объявили в розыск. Через некоторое время Дубилет-старший сообщил, что постоянно проживает в Израиле и от следствия не скрывается. А в августе ВАКС отменил решение о заочном аресте Дубилета. К слову, самого Гороховского расследования о злоупотреблениях бывших владельцев "Привата" обошло.

Василий Хмельницкий также хорошо известен общественности. В списке богачей украинского Forbes он занимает 29-е место с состоянием в $310 млн. По информации издания, основные объекты Хмельницкого - ТРЦ Ocean Plaza (33,5%), парк Unit City, складская недвижимость. С его именем связано достаточно скандалов, в частности они касались застроек.

Далее о впечатлениях от программы. Общее: традиционная теплая ванна, неоднократно устраиваемая Зеленскому на "1+1". Ее едва не остудил своей репликой о президентском университете соучредитель студии онлайн-образования EdEra Илья Филиппов, который напомнил, что пока строятся планы об университете будущего, студенты нынешних украинских университетов зимой банально мерзнут в аудиториях. Прошелся и по математике, с которой в Украине, по данным ВНО, все плохо, и по другим болезненным аспектам образования. Зеленский начал объяснять, почему Украина превратилась в государство гуманитариев и почему у нас так плохо с математиками. Лично он любит математику и даже хотел бы изучать ее в вузе. Только вот подходящих в Кривом Роге не было.

Из ярких заявлений Зеленского в этот вечер запомнились два. Первое, что в Украине люди иногда "слишком свободные", только "без порядка просто невозможно". Второе - "бизнес должен идти в политику, помогать стране, если он хочет жить здесь". Странное заявление, учитывая провозглашенную президентом борьбу с олигархами, ведь поход бизнеса в политику - это и есть признак олигархии.

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27.08.21 Зеленский считает, что инвестпривлекательность Украины упала из-за антирекламы

"Действительно, из-за разной антирекламы Украины, и в этом заинтересованы многие страны, немало разного иностранного бизнеса, чтобы мы не выходили, потому что мы очень "cheap-люди", дешевые люди", - сказал Зеленский.



Под конец пребывания Зеленского в студии ему на радость показали сюжет с детьми, которые высказывали пожелания президенту, задавали ему вопросы и делились своими мечтами. Эта часть программы, как говорится, точно зайдет среднестатистическому зрителю "плюсов". После этого президент ушел, а в студии продолжили обсуждать проблемы в стиле, несколько не похожем на обычные ток-шоу "1+1". Рядовой зритель мог бы и заскучать, но ситуацию эмоционально спас борец и депутат-"слуга" Жан Беленюк. Гости смогли подержать в руках его золотую медаль, а зрители - разглядеть ее вблизи. Беленюк рассказал о своем детстве на столичной Куреневке, о необходимости противодействия молодежной наркомании и о проблемах отечественного спорта. Эти темы, по крайней мере, ближе для рядового украинца.

В целом же те, кто предвкушал услышать острую интеллектуальную дискуссию новой украинской элиты и президента, могли почувствовать себя несколько обманутыми. Серьезные, значительные заявления от президента не прозвучали. Очевидно, таких заявлений не предусматривал формат программы. И в итоге сложилось впечатление, что этот эфир был нужен только для того, чтобы собрать еще немного лавров за хорошее проведение Дня Независимости.

Во-вторых, после этой программы, пожалуй, ни у кого не осталось сомнений, что ни санкций против подсанкционного в США Игоря Коломойского, ни каких-либо следственных действий в отношении него по требованию американцев в Украине не будет. Зеленский мог не идти на этот эфир, понимая, что ему там устроят радушный прием, но пришел. За несколько дней до визита в Вашингтон, где должен встретиться с американским коллегой Джо Байденом. Это похоже на четкий сигнал Коломойскому: может спать спокойно, никто сдавать его не собирается.

В-третьих, подобные похождения президента по телеканалам, которые принадлежат тем, кто потенциально рискует попасть в реестр олигархов, ставят вопрос об искренности заявленной деолигархизации. Возможно, ошибаемся, но если парламент во втором чтении завалит закон об олигархах, то из-за этого на Банковой будут сокрушаться разве что для проформы.