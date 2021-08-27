Коломойский устроил Зеленскому теплую ванну на «плюсах»

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Коломойский устроил Зеленскому теплую ванну на «плюсах»

11:38 27.08.2021 |

Политика

 Юрий Васильченко / Depo.ua

Эфир "Права на власть" на "1+1" с участием президента оставил по себе впечатление, что Зеленскому этот телеканал хотел подарить еще один праздничный день.

Когда обнародовали анонс передачи со списком участников, сразу возникло несколько вопросов.

 

Первый - почему именно такой отбор. Если программа посвящена поколению независимых, то, по логике, к участию в ней стоило пригласить успешных украинцев, рожденных начиная с 1991 года. Такие в студии были, однако не все. Второй вопрос - что там делали Олег Гороховский (1974 г. р.) и Василий Хмельницкий (1966). Олег Гороховский в титрах фигурировал как соучредитель monobank, но он еще и бывший (до национализации) заместитель председателя правления "ПриватБанка". Председателем правления был Александр Дубилет, которому в феврале этого года сообщили о подозрениях в растрате чужого имущества на сумму 136 млн грн, а через месяц объявили в розыск. Через некоторое время Дубилет-старший сообщил, что постоянно проживает в Израиле и от следствия не скрывается. А в августе ВАКС отменил решение о заочном аресте Дубилета. К слову, самого Гороховского расследования о злоупотреблениях бывших владельцев "Привата" обошло.

Василий Хмельницкий также хорошо известен общественности. В списке богачей украинского Forbes он занимает 29-е место с состоянием в $310 млн. По информации издания, основные объекты Хмельницкого - ТРЦ Ocean Plaza (33,5%), парк Unit City, складская недвижимость. С его именем связано достаточно скандалов, в частности они касались застроек.

Далее о впечатлениях от программы. Общее: традиционная теплая ванна, неоднократно устраиваемая Зеленскому на "1+1". Ее едва не остудил своей репликой о президентском университете соучредитель студии онлайн-образования EdEra Илья Филиппов, который напомнил, что пока строятся планы об университете будущего, студенты нынешних украинских университетов зимой банально мерзнут в аудиториях. Прошелся и по математике, с которой в Украине, по данным ВНО, все плохо, и по другим болезненным аспектам образования. Зеленский начал объяснять, почему Украина превратилась в государство гуманитариев и почему у нас так плохо с математиками. Лично он любит математику и даже хотел бы изучать ее в вузе. Только вот подходящих в Кривом Роге не было.

Из ярких заявлений Зеленского в этот вечер запомнились два. Первое, что в Украине люди иногда "слишком свободные", только "без порядка просто невозможно". Второе - "бизнес должен идти в политику, помогать стране, если он хочет жить здесь". Странное заявление, учитывая провозглашенную президентом борьбу с олигархами, ведь поход бизнеса в политику - это и есть признак олигархии.

Статьи по теме:

27.08.21 Зеленский считает, что инвестпривлекательность Украины упала из-за антирекламы
"Действительно, из-за разной антирекламы Украины, и в этом заинтересованы многие страны, немало разного иностранного бизнеса, чтобы мы не выходили, потому что мы очень "cheap-люди", дешевые люди", - сказал Зеленский.

Под конец пребывания Зеленского в студии ему на радость показали сюжет с детьми, которые высказывали пожелания президенту, задавали ему вопросы и делились своими мечтами. Эта часть программы, как говорится, точно зайдет среднестатистическому зрителю "плюсов". После этого президент ушел, а в студии продолжили обсуждать проблемы в стиле, несколько не похожем на обычные ток-шоу "1+1". Рядовой зритель мог бы и заскучать, но ситуацию эмоционально спас борец и депутат-"слуга" Жан Беленюк. Гости смогли подержать в руках его золотую медаль, а зрители - разглядеть ее вблизи. Беленюк рассказал о своем детстве на столичной Куреневке, о необходимости противодействия молодежной наркомании и о проблемах отечественного спорта. Эти темы, по крайней мере, ближе для рядового украинца.

В целом же те, кто предвкушал услышать острую интеллектуальную дискуссию новой украинской элиты и президента, могли почувствовать себя несколько обманутыми. Серьезные, значительные заявления от президента не прозвучали. Очевидно, таких заявлений не предусматривал формат программы. И в итоге сложилось впечатление, что этот эфир был нужен только для того, чтобы собрать еще немного лавров за хорошее проведение Дня Независимости.

Во-вторых, после этой программы, пожалуй, ни у кого не осталось сомнений, что ни санкций против подсанкционного в США Игоря Коломойского, ни каких-либо следственных действий в отношении него по требованию американцев в Украине не будет. Зеленский мог не идти на этот эфир, понимая, что ему там устроят радушный прием, но пришел. За несколько дней до визита в Вашингтон, где должен встретиться с американским коллегой Джо Байденом. Это похоже на четкий сигнал Коломойскому: может спать спокойно, никто сдавать его не собирается.

В-третьих, подобные похождения президента по телеканалам, которые принадлежат тем, кто потенциально рискует попасть в реестр олигархов, ставят вопрос об искренности заявленной деолигархизации. Возможно, ошибаемся, но если парламент во втором чтении завалит закон об олигархах, то из-за этого на Банковой будут сокрушаться разве что для проформы.
 

ПО РУБРИКАМ

17:51 Депозитные ставки для физлиц 27.08.21

13:33 Доллар 27 августа слабеет к евро и растет к иене

13:06 Фондовые биржи АТР 27 августа закрыли торги разнонаправленно

12:31 Справочный курс гривны 26 августа понижен на 7,16 коп до 26,7660 грн/$1

10:50 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 26.08.21

10:46 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 27.08.21

10:32 Остаток средств на корсчетах банков 27.08.21

10:29 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 26.08.2021

09:50 Morgan Stanley увеличил позицию в биткоин-трасте Grayscale

08:18 Золото 27 августа вернулось на уровень в $1800 за унцию на рисках международной политики

07:58 Фондовый рынок США снизился 26 августа после нескольких дней роста

26.08 Курс доллара на межбанке 26 августа начал расти на фоне повышенного спроса на валюту

26.08 Банки выдали 1,9 тыс. кредитов МСБ под портфельные гарантии на 5 млрд грн - Минфин

26.08 Депозитные ставки для физлиц 26.08.21

26.08 Курс доллара 26 августа перешёл к снижению к евро на смене настроений перед комментариями главы ФРС

• дальше…

10:58 Взрывы складов с боеприпасами на юге Казахстана - что известно

09:30 Число жертв теракта возле аэропорта Кабула превысило 100, среди них 13 военных США

08:58 Мишель Барнье решил баллотироваться в президенты Франции

26.08 Талибы поместили экс-президента Афганистана Карзая под домашний арест

26.08 Проблемы в глобальных цепочках поставок усиливаются, могут сохраниться и в следующем году

26.08 Опрос: только 24% британцев поддержали внедрение цифрового фунта

26.08 Ренессанс в Италии: «Супер Марио» превращает ее в мотор экономики ЕС

26.08 Президент США Байден считает, что российские власти знают имена хакеров

25.08 Президент Эстонии: не советую эстонцам инвестировать в Украину

25.08 США вводят пошлины на стальные бесшовные трубы из спецсталей для Украины, РФ и Кореи

25.08 Талибы запретили афганским женщинам выходить на улицу

25.08 Из-за медленной вакцинации мировая экономика теряет триллионы

25.08 «Северный поток-2» проиграл суд в Германии относительно освобождения от правил ЕС

25.08 Иран снимет запрет на майнинг криптовалют с 22 сентября

25.08 «Талибан» запретил вывозить из Афганистана доллары

• дальше…

08:28 Зеленский считает, что инвестпривлекательность Украины упала из-за антирекламы

26.08 Украина подпишет соглашение о безвизе с Маврикием

26.08 Кабмин утвердил план переноса рабочих дней в 2022 году

26.08 Украине понадобится 20 лет работы для членства в ЕС - президент Эстонии

20.08 Клинч с Киевсоветом: Почему новый глава КГГА все равно будет зависеть от Кличко

19.08 ЕС признал украинские COVID-сертификаты в приложении «Дія»

16.08 В Киеве заблокирована работа инспекции по парковке: автомобили не эвакуируют

13.08 Украина попала в список стран, где экономически невыгодно иметь автомобиль

11.08 Офис Президента, Татаров и Кличко: Что известно о новом начальнике полиции Киева Выговском

09.08 Госстат: 67% украинцев считают себя бедными, средним классом – только 1%

06.08 Хуже, но не катастрофично: есть ли шанс потерять безвиз после нового отчета ЕС

04.08 Украинские COVID-сертификаты в «Дія» успешно прошли техническую оценку в ЕС

03.08 Украина заняла 54 место в Мировом рейтинге конкурентоспособности

29.07 На ВДНХ в Киеве создадут крупнейший в Украине спорткластер на 22 га - замглавы ОП

29.07 Украина с 2022 года вводит сбор биометрических данных иностранцев для выдачи виз

• дальше…

18:43 «Слишком свободные люди». Из-за чего у Зеленского ждут бунта в армии

18:14 Офис генпрокурора просит суд арестовать Рудьковского в связи с нарушением условий при выезде за границу

11:38 Коломойский устроил Зеленскому теплую ванну на «плюсах»

08:28 Зеленский считает, что инвестпривлекательность Украины упала из-за антирекламы

26.08 Политическое фиаско «слуг народа» в Кривом Роге: Как Котляр подложил свинью Зеленскому

26.08 Украина подпишет соглашение о безвизе с Маврикием

26.08 Украине понадобится 20 лет работы для членства в ЕС - президент Эстонии

26.08 Искусство создавать врагов: Как Зеленский делает из Разумкова и Кличко кандидатов в президенты

25.08 «Самодурство диктаторского типа». Почему Разумков пугает Зеленского майданом

25.08 Большой герб и пустота. Почему Байден испортил Зеленскому сакральный праздник

25.08 Почему Крымская платформа не сможет принять ни одного решения

25.08 Чем закончилось турне Меркель в Киев и Москву

20.08 Почему Кабмин втихаря назначил Мельника директором БЭБУ

20.08 Зеленский подписал указ, изменяющий порядок помилования коррупционеров

20.08 Путин заявляет, что принятие Украиной закона о переходном периоде в Донбассе де-факто будет означать выход Киева из минских соглашений

• дальше…

13:21 Создана литий-металлическая батарея с рекордной удельной ёмкостью

09:08 Квантовый процессор из стекла может стать ключом к новой архитектуре компьютеров будущего

26.08 Хакеры смогли обойти защиту украинских мобильных операторов, – СБУ

26.08 Google заплатит Apple $15 млрд. за сохранение статуса

26.08 Число пользователей интернета SpaceX Starlink достигло 100 000 абонентов

26.08 Китай хочет построить огромный космический корабль прямо на орбите Земли

26.08 Google платит производителям смартфонов, чтобы они не использовали сторонние магазины приложений

26.08 Сырьё для натрий-ионных аккумуляторов обходится на 30 % дешевле, чем для литиевых

26.08 Кибервзломщики украли у немецких фирм больше 200 млрд евро

25.08 В США испытают систему повышения эффективности плазмы — это сделает термоядерные реакторы проще

25.08 Daimler: электрические и водородные грузовики быстро потеснят дизель в ЕС

20.08 Камеры вместо зеркал и необычный капот: рассекречен первый серийный электрокар Genesis

20.08 Следующий запуск ракеты New Shepard компании Blue Origin состоится 25 августа, но без людей на борту

20.08 Tesla анонсировала робота-гуманоида Tesla Bot. Высотой 172 см и с передовым искусственным интеллектом

19.08 LG показала передачу данных в сети 6G на расстояние 100 метров — пока это рекорд

• дальше…

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно