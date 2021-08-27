Зеленский считает, что инвестпривлекательность Украины упала из-за антирекламы

Президент Владимир Зеленский убежден, что инвестиционная привлекательность Украины некоторое время тому назад упала из-за антирекламы, в которой заинтересованы другие страны и бизнес.

Об этом он заявил в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1", сообщает корреспондент Укринформа.

"Относительно инвестиций... Мы очень привлекательны. Действительно, из-за разной антирекламы Украины, и в этом заинтересованы многие страны, немало разного иностранного бизнеса, чтобы мы не выходили, потому что мы очень "cheap-люди", дешевые люди (дешевая рабочая сила - ред.). Наши ИТшники "сырье" делают и "прекрасно", пусть они не будут отдельными субъектами. Я считаю, что все это политика, геополитика, бизнес-политика, но вся эта инвестиционная привлекательность у нас из-за антирекламы упала некоторое время", - сказал Зеленский.

В то же время глава государства подчеркнул, что нужно показывать миру инвестиционную привлекательность, осуществлять для этого различные меры, в частности, как это было во время саммита Крымской платформы, куда приехали 46 иностранных делегаций.

Президент отметил, что несмотря на риски, которые, по его словам существуют, заработать так, как в Украине, западный бизнес не может "там где-то".

"Там люди расслаблены, а наши - они воины, они хотят создать что-то", - добавил Зеленский.